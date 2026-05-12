【bb.q オリーブチキン】ひと口で、南国気分。bb.qプレミアムドリンクシリーズ 第二弾「プレミアムマンゴーラッシー」580円（税込）

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）』は、bb.qオリーブチキンカフェは、季節ごとに選び抜かれた一杯をお届けする「bb.qプレミアムドリンクシリーズ」の第二弾として、「プレミアムマンゴーラッシー」（580円・税込）を、2026年5月14日（木）より販売いたします。

第一弾の「プレミアムストロベリーラッシー」に続く今回の新作は、濃厚な甘みと芳醇な香りが魅力のマンゴーを主役にした季節限定ドリンクです。ごろっとしたマンゴー果肉と、まろやかなラッシーが織りなす、初夏にぴったりのトロピカルな味わいをお楽しみいただけます。

【マンゴーの濃厚な甘みを楽しむ、初夏限定のプレミアムラッシー】

「プレミアムマンゴーラッシー」580円（税込）

「プレミアムマンゴーラッシー」は、毎年人気のマンゴーラッシーをベースに、配合やバランスを見直して仕上げた、bb.qプレミアムドリンクシリーズ第二弾の商品です。

ラッシーには、フルーツ本来の風味や色合いを活かした濃厚なマンゴーピューレと、自然派シロップ「メゾンルータン1883」マンゴーを使用。マンゴーの豊かな香りと濃厚な甘みを、これまで以上にしっかりと感じられる味わいにグレードアップしました。

仕上げには、濃厚な甘みが特長のアンコールマンゴーと、酸味がやわらかくすっきりとした味わいのペリカンマンゴーをトッピング。異なる個性を持つ2種類のマンゴーを一度に楽しめる、贅沢な一杯です。

ひと口飲めば、マンゴーの芳醇な香りとラッシーのまろやかさが広がる、初夏にぴったりのトロピカルな味わいをお楽しみいただけます。

【商品情報】

■商品名

プレミアムマンゴーラッシー

■価格…580円（税込）

※コンボ・セットのドリンクとしては

セット価格＋280円でお選びいただけます。

■販売開始日

2026年5月14日（木）

■販売店舗

全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗

「プレミアムマンゴーラッシー」580円（税込）★bb.qプレミアムドリンクシリーズについて

「bb.qプレミアムドリンクシリーズ」は、季節ごとに選び抜かれた素材を主役に、その時期ならではの味わいを追求するシリーズです。

これまで2～3種類展開していた季節限定ドリンクを見直し、1シーズンに1商品へと集約。素材選びから味の設計、見た目の完成度まで徹底的に磨き上げることで、その季節を代表する一杯をお届けしてまいります。

■『bb.q』とは ~It’s More Than a Name. It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality（最高品質の中の、最高）」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。

私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。

■bb.q オリーブチキン概要

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【設立】 2016年12月

【公式HP】 https://bbq-olivechickencafe.jp/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp