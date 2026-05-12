2026.5.14 debut みずみずしく洗い、後肌ひんやり。ミント香る夏のクレンジングジェル。

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

ジョンマスターオーガニックは美容成分96％以上※1のオイルクレンジングジェルから、爽やかなミント＆シトラスの香りでクールな使い心地のアイテムを2026年5月14日（木）に数量限定で発売します。

すっきりとしたハッカやさわやかな甘さのあるシトラスなどをブレンドした夏らしい清涼感のある香りと、ほのかにひんやりする肌当たりで心地よく洗い上げます。また、肌を引き締めるカキ葉エキスとすこやかに整えるキウイエキスを配合。紫外線などによる乾燥や毛穴の汚れが気になる夏肌をケアして、透明感のあるクリアな肌※2へと導きます。

厚みと弾力のあるジェルからオイル、すすぎやすいミルク状へと3段階にすばやくテクスチャーが変化することで肌摩擦を軽減。肌に負担をかけない使い心地も特長です。

Ｍ＆Ｃピュリファイングクレンザー ミント 120g 税込\2,970

POINT1 夏らしい清涼感のある香りとひんやり心地よい肌当たり

すっきりしたハッカやローズマリー、さわやかな甘さのあるシトラス系など9種の精油をブレンドした夏らしい清涼感のある香りと、ほのかにひんやりとする肌当たりで、夏のスキンケアに心地よさを。

POINT2 肌を整える植物エキスを配合。なめらかな透明感のある夏肌へ

暑い季節のクレンジングのことを考えて、肌を引き締めるカキ葉エキスとすこやかに整えるキウイエキスを配合。紫外線などによる乾燥や毛穴の汚れが気になる夏肌をケアして、透明感のあるクリアな肌※2へと導きます。

POINT3 厚みのあるジェルが肌への負担を減らす

厚みと弾力のあるジェルがやさしくメイクや汚れを包み込み、肌への摩擦を軽減。肌になじませるとなめらかなオイルに変化して汚れを浮かせ、さらに水に触れた瞬間にミルク状に変わってすっきりと洗浄。3段階にすばやくテクスチャーが変化することにより、肌に負担をかけずに汚れを落とします。

POINT4 美容成分96％以上※1配合。潤い残しながら引き締める

アルガニアスピノサ核油（アルガンオイル）、ホホバ種子油など、保湿力の高い植物オイルを中心に美容成分を96％以上※1配合。肌にすばやくなじみ、メイクをしっかり落としながらも潤いを逃がしません。

※1 洗浄剤、乳化剤、pH調整剤等を除く ※2 洗った肌が清潔になり、整うこと