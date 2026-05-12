【ウブロ】オンライン限定「エッセンシャル」コレクション第5弾：「スピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル トープ」が登場！

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル トープ」

ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、オンライン限定の「エッセンシャル」コレクション第5弾として、「スピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル トープ」を発表しました。ひとつの色、ひとつのデザインを、年に一度、オンライン限定で発売するという唯一無二のビジョンのもとに生まれた「エッセンシャル」コレクションは、その期待を裏切らない独自の正確な発表サイクルを築いてきました。「スピリット オブ ビッグ・バン」の歴史上初めて、32mmモデルがダイヤモンドを一切使用しない仕様で登場し、「エッセンシャル」の精神を最も純粋な形で体現しています。今回の最新作は、トープカラーをテーマにした2作目のコレクションです。洗練されたタイムレスなニュートラルカラーによって、ウブロのモノクロームの世界をさらに広げます。すべての「エッセンシャル」コレクションと同様に、このモデルもまた、この仕様で登場する最初で最後のモデルです。この新作は各モデル世界限定200本で発売されます。

HUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル トープ」

2022年以降、「エッセンシャル」コレクションは毎年同じリズムで発表されてきました。ひとつずつ新作を重ねることで、一貫性と完成度を兼ね備えたコレクションへと発展しています。コレクターにとって、毎年待ち望まれる特別な発表の瞬間となっています。「ビッグ・バン ウニコ エッセンシャル グレー」から始まり、次に「スピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル グレー」、そして「クラシック・フュージョン エッセンシャル グレー」へと続きます。さらに、このコレクションは、新たなカラーであるトープへと続きました。「エッセンシャル グレー」に加わる、「エッセンシャル トープ」は、時代を超越したニュートラルカラーによるウブロのモノクロームなパレットを拡張します。2025年の「クラシック・フュージョン エッセンシャル トープ」に続き、2026年は「スピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル トープ」が登場します。「エッセンシャル」コレクションは進化を続け、ついに第5弾を迎えました。

「スピリット オブ ビッグ・バン」を象徴するトノー型ケースで作られた両モデルは、ダイアルとストラップにトーン・オン・トーンのトープカラーを取り入れています。各モデルには、ラバーとベルクロの2本の交換可能なストラップが付属し、ワンクリックでスタイルを切り替えることができます。サテン＆ポリッシュ仕上げの軽量なチタニウム製の42mmモデルは、サテン＆ポリッシュブラッシュ仕上げの新しいカーボンエフェクトダイアルを備えています。異なる仕上げの正方形が交互に並ぶチェッカーボード柄により、立体感のある3D効果を生み出しています。このデザインは、1月にミラノで開催されたLVMHウォッチウィークで発表された「スピリット オブ ビッグ・バン コールブルー」を想起させるものです。

HUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル トープ」42mm

42mmモデルには、自動巻きスケルトンクロノグラフムーブメント「HUB4700」を搭載し、約50時間のパワーリザーブを備えています。サテン&ポリッシュ仕上げのステンレススチール製の32mmモデルは、サンレイ仕上げのトープダイアルを備え、最大約40時間のパワーリザーブを誇る自動巻きムーブメント「HUB1120」を搭載しています。より小さく、より洗練されたこのモデルは、ダイヤモンドを配さない初の32mm「スピリット オブビッグ・バン」であり、よりミニマルに、そして「エッセンシャル」の精神を体現するモデルとなっています。

HUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル トープ」32mm

各モデル世界限定200本の「スピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル トープ」は、hublot.com(https://www.hublot.com/ja-jp)にてオンライン限定販売され、ウブロの「5+5年保証」により、保証が最大10年まで拡充されます。

HUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル トープ」42mm詳細を見る :https://www.hublot.com/watches/big-bang/spirit-of-big-bang-essential-taupe-42-mmHUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル トープ」32mm詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/spirit-of-big-bang-essential-taupe-32-mm

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