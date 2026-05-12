【2026年5月13日公開】オフィス移転コストを即算出できる無料シミュレーション。意思決定をより早く・正確に。

株式会社グッドライフ

株式会社グッドライフ（本社：東京都中央区、代表取締役：真名子征輝、以下「グッドライフ」）は、オフィス移転にかかる総コストを簡単に算出できる「オフィス移転コストシミュレーション」を、2026年5月13日(水)より自社ホームページにて公開いたします。本シミュレーションは、内装工事費だけでなく、オフィスビル契約に伴う初期費用も含めた総額を可視化できる点が特長です。企業の迅速かつ合理的な意思決定を支援し、最適なオフィス投資を後押しします。

■背景｜複雑化するオフィス移転コストと意思決定の難しさ

近年、オフィス市況は大きく変化しています。ビルの空室率低下に伴い、賃料は2029年頃まで上昇傾向が続くと見込まれており、企業にとって移転のタイミングを見極める難易度は一層高まっています。

また、オフィス賃貸は流動性が高く、希望条件に合致する物件が常に確保できるとは限りません。さらに、物価上昇の影響も重なり、オフィス投資に対する判断はこれまで以上に慎重さが求められています。

こうした中、オフィス移転にかかる費用は「見えにくい」という課題があります。内装工事費だけでなく、敷金や保証金といった契約時の初期費用も含めた総額を把握しなければ、正確な投資判断は困難です。

■概要｜総コストを可視化するシミュレーション機能

今回公開する「オフィス移転コストシミュレーション」は、オフィス移転に必要な費用をトータルで算出できるオンラインツールです。

利用方法はシンプルで、以下の3ステップで概算費用を算出できます。

１．現在および移転予定のビル情報を入力（広さ、敷金の月数、賃料の坪単価など）

２．工事グレードを選択（内装仕様や家具購入量に応じた3段階）

３．概算見積書をPDFでダウンロード

これにより、複雑になりがちなオフィス移転費用を、短時間で整理・比較することが可能になります。

■特長｜意思決定を加速させる3つのメリット

1．トータルコストの把握で、精度の高い予算計画を実現

内装費用に加え、敷金や賃料といったオフィスビル契約に関する初期費用も含めて算出できるため、より現実的な予算設計が可能です。

2．スピーディーなコスト算出

必要な情報を入力するだけで、オフィス移転にかかる概算費用を即時に把握できます。複数パターンの比較検討も容易です。

3．社内共有しやすい資料を自動生成

概算見積書はPDF形式でダウンロード可能。新たに資料を作成する手間なく、そのまま社内検討資料として活用できます。

■今後の展望｜「働く」をアップデートする意思決定支援へ

※実際にDL出来るシミュレーション結果資料の一例です。

株式会社グッドライフは、「働くをもっと楽しく、新しく、豊かに」をミッションに掲げ、物件選定から空間デザイン、内装施工、アフターフォローまで一貫したオフィスづくりを提供しています。

本シミュレーションの提供を通じて、企業が内装デザインだけでなく、オフィス全体にかかるコストを踏まえた合理的な判断を行える環境を整備し、より良い投資判断を支援してまいります。

【株式会社グッドライフについて】

株式会社グッドライフは、2002年の設立以来、ビル管理会社としての経験を基盤に、現在は「オフィスに関するトータルソリューション事業」を展開しています。自社設計による最適なデザイン提案をはじめ、物件選定から家具選定、内装・設備工事、引越までを一貫して提供。お客様とビル管理会社や工事関係者の間に立ち、コストおよびスケジュールの管理を行うプロジェクトマネジメントを担います。「一番の相談相手になろう」をバリューに掲げ、スピーディーかつ丁寧な対応で信頼を構築。セットアップオフィスや居抜きオフィスなど多様な移転ニーズに応えるとともに、中長期的な賃料や運用コストを見据えた提案で、企業の持続的な成長を支援しています。

会社名 ： 株式会社グッドライフ

代表者 ： 代表取締役 真名子 征輝

設立 ： 2002年5月

所在地 ： 東京都中央区日本橋茅場町三丁目2番2号

茅場町EKKビル

公式サイト ： https://goodlife-inc.co.jp/

■オフィス移転を検討されている企業様からのお問い合わせ先

以下のフォームからお問い合わせください。

https://goodlife-inc.co.jp/contact/

■参考リンク

ナウキャストとグッドライフ、オフィス移転のコストマネジメント最適化で協業～トータルコストをマネジメント～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000165618.html)

【本件に関する報道関係者からの問い合わせ先】

株式会社グッドライフ 広報担当：前納

Tel: 03-5652-1819 Mail: info@goodlife-inc.co.jp