解凍してフライパンで焼くだけ！ピザ窯のような本格食感の冷凍ピザを販売開始！

株式会社Cqree

関連URL(仕入れサイト「冷TAKU」)：https://reitaku.online/

冷TAKUでは、東海地方を中心に展開するイタリアンレストランチェーン「 ピッツェリア マリノ（Pizz

eria MARINO）」 の人気メニューの、冷凍ピザの卸販売を開始いたしました。

本商品は、解凍後にフライパンでフタをして約3分温めるだけで、外はパリッと、中はふんわりとし

た、まるでピザ窯で焼き上げたような本格食感をお楽しみいただけます。

ラインナップは、定番の「マルゲリータ」、甘じょっぱい味わいが人気の「白雪はちみつ」、濃厚な味わ

いの「ビスマルク」の3種類をご用意。、ご家庭でも手軽に楽しめる冷凍ピザとなっており、アウトドアやキャンプシーンにもおすすめの商品です。

商品ラインナップ

マルゲリータ

イタリア国旗の赤・白・緑を彩った、イタリア王妃の名前に由来する人気の定番ピッツァ！

イタリア産トマトとモッツァレラチーズを使用しています！

マリノのピザはローマ式！

王道マルゲリータをサクサクのクリスピーな食感でお楽しみください！

白雪はちみつ

試行錯誤で開発したはちみつと相性抜群の3種のブレンドチーズに、クリームとはちみつのハーモニーは１度食べたらやみつき！

ビスマルク

目玉焼きとチーズのとろーり濃厚な食感が口の中で合わさってベストマッチ！

卵の周り一面にベーコンを敷いて、彩り鮮やかなアスパラガスをトッピングして、食感と味のアクセントに。

食材仕入れサイト「冷TAKU(れいたく)」よりご購入いただけます。

ご注文はこちら :https://reitaku.online/item/item_category/souzai/pizza/29267/

活用シーン

◆キャンプ場・グランピング施設での提供メニューに

フライパンがあれば簡単に調理できるため、キャンプ場やグランピング施設での軽食・食事メニューとして最適です。

◆イベント出店やキッチンカーでのオペレーション簡略化商材として

解凍後にフライパンで約3分温めるだけの簡単調理のため、イベント出店やキッチンカー営業時のオペレーション負担を軽減できます。

◆SA・PA・観光施設での軽食提案に

短時間で提供可能なため、サービスエリア・パーキングエリア・観光施設などでの軽食メニューとしておすすめです。

◆冷凍自動販売機での販売商材として

冷凍状態で長期保管が可能なため、冷凍自動販売機での販売商材としても適しています。

調理方法もシンプルなため、購入後すぐにご家庭で本格的なピザをお楽しみいただけます。

～「冷TAKU(れいたく)」とは～

全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。

「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。

予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。

商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

◆新商品のご案内は、公式アカウントでご案内しております

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