大切なひとときを彩る贈り物 ― 燕三条の匠が生んだ「漆麿 ストレートタンブラー」ペアセット登場
新潟・燕三条の職人技が息づく【Made in 燕三条】「漆麿 ストレートタンブラー300ml ペアセット（暁月・紫影）」が登場しました。金属加工の名産地として知られる燕三条で丁寧に成形されたタンブラーに、艶やかな漆塗りを施した特別な一品です。
内面は金属の質感を活かし、飲み物の風味を損なわず快適な口当たりを実現。外面は日本の美意識を感じさせる深みのある色合いで、日常のひとときを上質に彩ります。300mlの使いやすい容量で、ビールやハイボール、冷たいお茶など幅広い飲み物に対応。
暁月と紫影の2色を桐箱に収めたペアセットは、結婚祝いや記念日、法人ギフトなど大切な贈り物にも最適です。日本の伝統とものづくりの魅力を感じられる、特別なギフトとしておすすめします。
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【Made in 燕三条】漆麿 ストレートタンブラー300ml ペアセット（暁月・紫影）桐箱入り
https://naire-shop.com/naire-tamahashi-ts-15/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349086/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
内面は金属の質感を活かし、飲み物の風味を損なわず快適な口当たりを実現。外面は日本の美意識を感じさせる深みのある色合いで、日常のひとときを上質に彩ります。300mlの使いやすい容量で、ビールやハイボール、冷たいお茶など幅広い飲み物に対応。
暁月と紫影の2色を桐箱に収めたペアセットは、結婚祝いや記念日、法人ギフトなど大切な贈り物にも最適です。日本の伝統とものづくりの魅力を感じられる、特別なギフトとしておすすめします。
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【Made in 燕三条】漆麿 ストレートタンブラー300ml ペアセット（暁月・紫影）桐箱入り
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