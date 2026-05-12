【なでしこリーグ】なでしこリーグを観に行こう！【ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ】第11節5月24日(日)＠ニッパツ三ツ沢球技場（神奈川県）「集客注力試合」を開催

一般社団法人日本女子サッカーリーグ

なでしこリーグでは、昨シーズンより全24チームが年間を通じて特定の試合を「集客注力試合」と定め、各チームとリーグが共同で情報発信を展開する取り組みを継続しております。この取り組みは、スタジアムでの観戦体験をより多くの方に届けることを目的としています。

この度、2026年5月24日（日）に開催される第11節において、ニッパツ横浜ＦＣシーガルズによる集客注力試合が実施されます。

ぜひスタジアムへ足をお運びいただき、選手たちへの熱いご声援をお願いいたします。一緒になでしこリーグを盛り上げましょう！

【試合概要】

2026プレナスなでしこリーグ１部第11節

2026/05/24 (日) 13:00 キックオフ ニッパツ三ツ沢球技場（神奈川県）(https://www.nadeshikoleague.jp/stadium/14-nippatsu-mitsuzawa.html)

ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ vs ＡＳハリマアルビオン(https://www.nadeshikoleague.jp/2026/nadeshiko1/match_page.html?mno=65)

◆イベント情報

【「ニッパツマッチデー2026」開催！】

オフィシャルクラブトップパートナー 日本発条株式会社（ニッパツ）様によるマッチデーを開催！

【来場者プレゼント】

・フリ丸ラバーキーホルダー（先着2,000名様限定）

https://seagulls.yokohamafc-sc.com/news/0423_nl11ticket/

ニッパツ横浜ＦＣシーガルズの試合の応援に来てくれている横浜FCオフィシャルクラブマスコット「フリ丸」のお顔が、手のひらサイズのキーホルダーに！

裏面には「ニッパツマッチデー2026」の日付がデザインされていて、ご観戦の記念になること間違いなし！

当日ももちろんスタジアムに応援にかけつけます！

【その他イベント】

・選手サインボール投げ込み（ピッチ内ウォーミングアップ開始時）

・前売券ご購入者限定！「ウォーミングアップ見学」

ご購入の方向けに、事前抽選のご案内メールをお送りいたします。

【チケット情報】

前売券販売中！

当日券販売の有無につきましては、試合前日にクラブ公式HP・公式SNSにてお知らせいたします。

〇販売期間

5月23日（土）23:59まで

〇販売価格

大人：\1,000（税込）

高校生以下：\500（税込）

※別途システム利用料220円/1枚（税込）がかかります。

〇販売場所

MORE TIGET(モアチゲット)

※クレジットカード支払いのみ

https://more.tiget.net/events/10232

【グッズ・グルメ】

販売グッズのラインナップ、キッチンカー情報は今後クラブ公式HPからお知らせいたします！

詳細は▶▶こちら(https://www.nadeshikoleague.jp/news/2026/0512_1437.html)