世田谷の地に、全長90メートルの緑豊かな街並みを創出する『THE GRANDUO HANEGI（V棟/Y棟/S棟）』 が完成 ～ 素材の経年変化と緑の成長が、時間とともに街並みを成熟させる ～

株式会社FAITHNETWORK

株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下 「当社」）が展開する「THE GRANDUO」シリーズの８号物件となる、『THE GRANDUO HANEGI（V棟/Y棟/S棟）』（東京都世田谷区）が、2026年４月15日（水）に完成いたしました。

【『THE GRANDUO HANEGI（V棟/Y棟/S棟）』外観・内観】

『THE GRANDUO HANEGI（V棟/Y棟/S棟）』は、世田谷代田駅まで徒歩６分の閑静な住宅街に位置し、当社が昨年５月に竣工したＲＣ戸建住宅「THE GRANHAUS HANEGI（N棟／G棟／R棟／B棟）」に隣接して計画いたしました。両プロジェクトが一体となることで、全７棟が立ち並ぶ全長約90メートルにおよぶスケール感のある街路空間が生まれ、“時間の経過とともに美しさを増していく、緑豊かな街並み”を形成しています。緑の連なりは、街路の突き当たりに広がる羽根木公園の緑地へと視覚的・空間的につながり、奥行きと潤いのある街路環境を創出しています。

また、外観は傾斜をもたせた銅板壁を部分的に採用し、銅板と植栽を敷地全体にリズムよく配置することで、統一感を保ちながらも建物ごとに異なる表情をもつ街並みをつくり出しています。こうした外観計画のもと、銅板の経年変化と植栽の成長が折り重なりながら、街並み全体が時間の流れとともに成熟していくことを目指しました。

なお、『THE GRANDUO HANEGI（V棟/Y棟/S棟）』ではすべての住戸をガレージと直結したガレージハウスとすることで、日常の中に車の存在を自然に取り込んだ住まいを実現しています。日々の暮らしの中で、住まいと車が緩やかに寄り添う、新しいライフスタイルを提案しています。

『THE GRANDUO HANEGI （V棟/ Y棟/S棟）』 DETAIL＆RENTAL INFORMATION

所在地 ：東京都世田谷区代田４-33

アクセス ：小田急電鉄小田原線 世田谷代田駅 徒歩６分

京王井の頭線 新代田駅 徒歩９分

構造 ：鉄筋コンクリート造 地上３階、地下１階建

用途 ：長屋

敷地面積 ：【V棟】313.74平方メートル /【Y棟】311.78平方メートル /【S棟】320.01平方メートル

延床面積 ：【V棟】728.06平方メートル /【Y棟】728.06平方メートル /【S棟】728.06平方メートル

設計・監理：株式会社16アーキテクツ（イチロクアーキテクツ）

建築・施工：株式会社フェイスネットワーク

戸数 ：【V棟】３戸/【Y棟】３戸/【S棟】３戸

敷金／礼金：２ヶ月／１ヶ月

備考 ：専用屋内駐車場あり

募集状況 ：入居申込受付中（満室になり次第終了）

詳細情報 ：https://thegranduo.com/hanegi/

Instagram：https://www.instagram.com/the_granduo

X ：https://x.com/the_granduo

note ：https://note.faithnetwork.co.jp/m/m98eb37994f9b

小川達也 １６アーキテクツ http://16a.jp/

ラグジュアリーかつ希少性の高いデザインに特化した建築設計事務所です。アジア初となる超高級会員制プライベートサーキット「The Magarigawa Club」をはじめ、高級賃貸住宅や高級個人住宅、ラグジュアリーホテルスパなど、富裕層向けの幅広いプロジェクトに携わっています。

会社概要

会社名 ：株式会社フェイスネットワーク

会社HP ：https://faithnetwork.co.jp

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事業を展開）

証券コード：東証スタンダード3489