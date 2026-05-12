【２大購入特典付き】いまいちばん読みたいヒーリング小説『リカバリー・カバヒコ』文庫版本日発売！　声優・大原さやか氏の解説とカバヒコ誕生秘話を収録！ 発売記念イベント開催決定！

株式会社光文社

2024年「本屋大賞」ノミネートで話題となった青山美智子氏の小説『リカバリー・カバヒコ』。待望の文庫版が2026年5月12日に光文社より発売されます。

文庫版の装丁（表）文庫版の装丁（裏）

新築分譲マンション、アドヴァンス・ヒル。近くの日の出公園には古くから設置されているカバのアニマルライドがあり、自分の体の治したいところと同じ箇所を触ると、そこが回復するのだという。人呼んで、“リカバリー・カバヒコ”。住人たちは、それぞれの悩みをカバヒコに打ち明けて――。

誰もが抱く日々の悩みにやさしく寄り添う、珠玉の連作短編集。

■ 文庫版の注目ポイント

（１）声優・大原さやか氏の解説とカバヒコ誕生秘話を収録！

本作のAmazon Audibleでナレーションを担当した声優・大原さやか氏による文庫解説を収録。さらに巻末にはカバヒコ誕生秘話も収録され、充実の一冊となっています。

（２）2大購入特典付き！

初回配本分全冊に、青山美智子氏のメッセージ入りしおりが付いています。また、本の帯には購入者限定の壁紙ダウンロード用QRコードも。

特典のメッセージ入りしおり（表）特典のメッセージ入りしおり（裏）

（３）光文社文庫初の試み！ “隠れカバヒコ”の秘密

文庫のカバーを外すと、カバヒコの装画を描いてくださったイラストレーター・合田里美氏による、鉛筆画のカバヒコが表紙に！ さらに表紙をめくると、扉にも！

この場所には通常、光文社文庫のキャラクターであるカッパ先生がいるのですが、今回は特別に“場所”をカバヒコに譲ってくれました。

■BUNKITSU TOKYO×KOBUNSHAコラボイベント開催決定！

文庫版発売を記念し、期間限定でニュウマン高輪内の滞在型書店 BUNKITSU TOKYO（東京・高輪）にて「カバヒコ公園(パーク)」と「リカバリーカフェ」を開設します。

「カバヒコ公園(パーク)」ではカバヒコが皆さんをお出迎え、物語の世界へ入り込んだような空間を体験していただけます。公園内には「リカバリー・ボード」を設置します。カバヒコに打ち明けたい想いをメッセージで届けてみませんか。

また、「リカバリーカフェ」では、BUNKITSU TOKYO内のカフェラウンジ Cafe ensemble（有料）をご利用の方へ、作品に登場するキャラクターイラスト入りコースターを差し上げます。青山美智子先生へメッセージをお届けできる郵便ポストも設置。そのほか、会期中にイベントも開催します！

ぜひ、遊びにいらしてください！

カバヒコ公園(パーク)／リカバリーカフェ

【期間】 2026年５月14日（木）～6月30日（火）

青山美智子さんサイン会

【日時】 2026年６月５日（金）17時30分～19時30分

【会場】 BUNKITSU TOKYO 港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪South5F

【参加条件】 BUNKITSU TOKYOにて対象書籍1冊以上ご購入者様限定

【定員】 40名（先着順）

【対象書籍】 文庫版『リカバリー・カバヒコ』

【チケット発売開始】 2026年５月18日(月)12時

【チケット販売URL】 https://bt-event-kabahiko1.peatix.com

青山美智子さんトークイベント

【日時】 2026年６月30日（火）18時45分～19時45分

【会場】 BUNKITSU TOKYO 港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪South5F

【スペシャルゲスト】 大原さやかさん（声優）

【聞き手】 BUNKITSU TOKYO書店員・成生隆倫さん

【参加条件】 BUNKITSU TOKYOにて対象書籍1冊以上ご購入者様限定

【定員】 40名（先着順）

【対象書籍】 文庫版『リカバリー・カバヒコ』

【チケット発売開始】 2026年５月18日(月)12時

【チケット販売URL】 https://bt-talkevent-kabahiko2.peatix.com

トークイベントは、オンライン配信でもご参加いただけます。

詳細は、以下をご覧ください。

【チケット発売開始】 2026年５月18日(月)12時

【チケット販売URL】 https://bt-talkevent-kabahiko2.peatix.com/

■ 著者プロフィール

青山美智子（あおやま・みちこ）

1970年生まれ。愛知県出身、横浜市在住。

大学卒業後、シドニーの日系出版社で記者として勤務の後、出版社で雑誌編集者をしながら執筆活動に入る。2017年『木曜日にはココアを』で小説家デビュー。同作は第１回未来屋小説大賞入賞、第１回宮崎本大賞受賞。『お探し物は図書室まで』『赤と青とエスキース』『月の立つ林で』『リカバリー・カバヒコ』『人魚が逃げた』の5作が5年連続で本屋大賞にノミネートされる。また、『お探し物は図書室まで』は、米「TIME」誌が発表する「2023年の必読書100冊」に唯一の日本人作家の著作として選出された。他に『鎌倉うずまき案内所』『月曜日の抹茶カフェ』『チョコレート・ピース』など、著作多数。

■ 書籍情報

【タイトル】リカバリー・カバヒコ

【著者】青山美智子

【目次】

第1話 奏斗の頭

第2話 紗羽の口

第3話 ちはるの耳

第4話 勇哉の足

第5話 和彦の目

解 説 声優・大原さやか

巻末特典 カバヒコ誕生秘話

【発売予定日】2026年5月12日

【判型】文庫（256ページ）

【定価】880円（本体800円＋税10%）

【発行】光文社

【ISBN】978-4-334-10990-5