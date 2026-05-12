誰かの違和感を、なかったことにしない。社内の隠れた声を仕組みで拾う『KAITO NEXT PostBox』リリース

株式会社ジェーエムエーシステムズ

株式会社ジェーエムエーシステムズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：坂倉猛）は、企業の情報漏洩を防ぐセキュリティ製品群『KAITO』から新たにAIを活用しスマートフォンを利用したDXを実現する『KAITO NEXT』シリーズをリリースし、その第一弾として匿名性を担保しながら社内の見えない声を拾う『PostBox』を2026年5月末に提供開始いたします。

金融業界や製造業界など機密性の高い情報を取り扱う企業を中心に860社の導入実績を誇るKAITOのセキュア基盤を活用することで、コンプライアンス違反や内部不正、ハラスメントなど社員が声を上げにくい問題について、個人を特定されることなく社内の相談窓口へ連絡できる仕組みを提供します。

背景

コンプライアンス問題に精通した株式会社日本能率協会総合研究所の前島裕美氏によると、近年、企業では品質不正やデータ改ざん、経費不正といった内部不正に加え、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどの職場内の不適切行為が相次いで顕在化しており、企業の信頼性を揺るがす事案が後を絶たない状況にあります。

その背景には、職場で声を上げにくく、現場の意見が経営層に届きにくいという構造的な課題があると指摘されています。これらは社外だけでなく従業員の不信感も増幅させ、エンゲージメントの低下や離職率の上昇を通じて、企業競争力の低下につながる要因となっています。

前島氏は、こうした課題への対応策として『PostBox』の導入に期待を寄せています。本サービスは、高い匿名性と利便性を兼ね備えることで心理的ハードルを下げ、これまで表面化しにくかったリスクの兆候を早期に把握できる点に特徴があります。さらに、投稿データの分析を通じて組織課題の可視化を促し、迅速な是正対応や職場環境の改善につなげることで、離職率の低減と持続的な企業価値の向上への貢献が見込まれます。

PostBoxの概要

PostBoxは、各種ハラスメントや内部不正など、経営リスクとなり得る課題を早期に把握するための匿名型社内情報投稿サービスです。投稿の心理的・操作的ハードルを下げることで、これまで表に出にくかった「違和感」や「兆候」を自然に集める仕組みを提供します。

また、投稿内容をAIが整理・具体化・要約することで、潜在的なリスクの早期把握と、対応業務の効率化・負荷低減を同時に実現します。

限られた人員でありながらも効率的かつ適切な対応をとることで、企業経営の安定とエンゲージメントの向上が見込めます。

当該問題への取り組みによる効果

キャンペーンのご案内

- リスクの早期把握と深刻化防止各種ハラスメントや内部不正などについて、深刻化する前段階の違和感や兆候が可視化され、初期対応や是正対応につながります。- 現場の小さな異変・不満の吸い上げ正式な通報や相談には至らない「ちょっとした違和感」や「言いづらい不満」を取り込むことで、問題の蓄積やエンゲージメント低下を防ぎます。- 音声・画像・動画等を用いた多様な形式の投稿による実態把握とエビデンス性の向上様々な形式のデータ投稿を活用することで、現場の状況を客観的に把握でき、判断や是正検討の確かなエビデンスとなります。- 過度に厳格化したルール運用の見直しコンプライアンス遵守を前提としつつ、実態に合っていない手続きや非効率な運用を可視化し、現場とルールのバランス調整につなげます。- 対応判断の迅速化と運用負荷の軽減投稿内容が整理・要約された形で共有されるため、限られた人員でも対応の優先度判断がしやすくなり、判断や対応の属人化を防ぎます。- 経営判断の質の向上数値や定例報告だけでは見えない現場の実態や兆候を把握でき、より実態に即した経営判断が可能になります。

正式リリースに先立ち、本サービスを共に育てていただけるご利用パートナー企業様の先行募集をいたします。参加企業様には、利用料6か月無料の特典をご提供いたします。

ウェビナーのご案内

2026年6月16日（火）15時から、本リリースにもご登場いただいた株式会社日本能率協会総合研究所の前島裕美氏と共同でオンラインセミナーを開催いたします。ハラスメントやコンプライアンスをめぐる昨今の状況と『PostBox』のご紹介をいたします。

お気軽にお申込みください。

URL：https://www.jmas.co.jp/seminar/postbox.php

JMAグループとしての企業サポートの取り組みと今後の展望

JMAグループとしては、『PostBox』単独のツールとしての提供にとどまらず、グループとして提供しているコンプライアンス意識調査や研修等と組み合わせることで、より実効性の高い企業支援の実現を目指します。匿名投稿により把握された現場の声を起点に、組織全体の傾向分析や課題に応じた研修施策へと展開することで、実態に即した改善を促進することが可能です。今後は、これらのサービスを一体的に提供することで、自律的なコンプライアンス体制の構築と継続的な改善サイクルの定着を支援し、健全な企業風土の醸成および企業価値の向上に貢献してまいります。

■PostBoxについて

PostBox｜株式会社ジェーエムエーシステムズ（JMAS）(https://www.jmas.co.jp/kaito/postbox/)

■株式会社ジェーエムエーシステムズ（JMAS）について

日本能率協会グループ 株式会社ジェーエムエーシステムズ（JMAS）(https://www.jmas.co.jp/)

■株式会社日本能率協会総合研究所（JMAR）について

お客さまと共に、社会とビジネスの課題を解決するJMAR(https://www.jmar.co.jp/index.html)