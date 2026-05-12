児童書版「転スラ」最新刊・『転生したらスライムだった件 囚われの暴風竜 15（下）』かなで文庫より、5月15日（金）発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、かなで文庫『転生したらスライムだった件 囚われの暴風竜15（下）』を、2026年5月15日（金）に発売いたします。

難しい言葉もわかりやすく解説した児童文庫版『転生したらスライムだった件』を読んで盛り上がろう！

【転生したらスライムだった件 囚われの暴風竜 15（下）あらすじ】

苛烈を極める戦場。魔獣軍団率いる帝国の大将、獣王グラディムは、配下たちに強化への切り札――『獣魔合身』の発動を命令する。それは成功確率一パーセントの劇薬。対するは、助っ人に現れた獅子王カリオン。獣同士がぶつかり合う中、テンペスト軍もまた、覚醒した強者たちとの戦いにいどんでいく。やがて、最強の戦力を持つ帝国勢と、進化をとげたベニマルたち幹部が最終決戦の場に集結し、ついに混沌とした長き戦いが終焉をむかえる。

販売協力店で購入すると『両面紙しおり』がもらえる！

2種ともに片面は、もりょ先生の描き下ろしイラストになっております！

・販売協力店にてかなで文庫『転生したらスライムだった件』シリーズから１冊ご購入ごとに１枚プレゼントしております。

・絵柄はお選びいただけない場合がございます。店舗ごとの配布条件に従ってご利用ください。

・店舗ごとに数量限定(先着順)での配布となり、ご希望の絵柄が配布終了している場合もございますが予めご了承ください。

・店舗ごとの状況により配布方法などが異なる場合がございます。詳細についてはご利用の店舗様へお問合せください。

※対象店舗などの詳細は下記特設サイトをご確認ください。

https://kanadebunko.jp/bookstore/hanbaiten/

書籍情報

転生したらスライムだった件 落日の帝国 15（下）

https://kanadebunko.jp/book/2138

小説：伏瀬／イラスト：もりょ／キャラクター原案：みっつばー

ISBN：9784867169629

定価 ：902円 （本体820円＋税10%）

発売日：2026年5月15日

【かなで文庫公式Xアカウントはこちら！】

https://x.com/kanadebunko

公式アカウントでは、かなで文庫版『転スラ』最新情報や、放送中のアニメと連動したキャラクター紹介などを投稿中！

これから『転スラ』を初めて読むお子さんにもピッタリ！

プレゼントにもおすすめのかなで文庫『転生したらスライムだった件』１.、２.の上・中・下巻セットが登場！

かなで文庫『転生したらスライムだった件』

１.最強のスライム誕生！？ 上・中・下巻セット

小説：伏瀬

イラスト：もりょ

キャラクター原案：みっつばー

定価：2,244円（税込）

ISBN：9784867166055

https://kanadebunko.jp/book/1710

<１.セット内容>

転生したらスライムだった件 １.最強のスライム誕生！？（上）

転生したらスライムだった件 １.最強のスライム誕生！？（中）

転生したらスライムだった件 １.最強のスライム誕生！？（下）

かなで文庫『転生したらスライムだった件』

２.ジュラの森の大異変 上・中・下巻セット

小説：伏瀬

イラスト：もりょ

キャラクター原案：みっつばー

定価：2,244円（税込）

ISBN：9784867166062

https://kanadebunko.jp/book/1711

<２.セット内容>

転生したらスライムだった件 ２.ジュラの森の大異変（上）

転生したらスライムだった件 ２.ジュラの森の大異変（中）

転生したらスライムだった件 ２.ジュラの森の大異変（下）

新たな物語を“奏でる”児童小説レーベル「かなで文庫」

マイクロマガジン社の児童小説レーベル。

かなで文庫では転スラの児童書籍版や、「恋愛」「ミステリー」「ホラー」などを中心とした様々な作品を隔月15日に発売いたします。

かなで文庫公式サイト https://kanadebunko.jp/

かなで文庫公式X https://x.com/kanadebunko

【お問い合せ先】

mm_koukoku@microgroup.co.jp