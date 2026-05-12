Perplexity AI、グローバルイベントシリーズ「Ask」を東京で初開催

PERPLEXITY AI, INC.

AI回答エンジン「Perplexity」を展開するPerplexity AI, Inc.（本社：米国カリフォルニア州、共同創業者兼CEO：アラヴィンド・スリニヴァス、以下Perplexity）は、2026年5月12日（火）、世界各都市で開催しているグローバルイベントシリーズ「Ask」の初となる東京版「Ask Tokyo」を開催いたします。

サンフランシスコ、ニューヨークでの開催に続く「Ask Tokyo」では、ソフトバンク株式会社の宮澤弦氏、アストラゼネカ前専務執行役員の堀井貴史氏、国民健康基盤の鍵本忠尚氏といった、日本のテック、医療、データ戦略を牽引するフロントランナーが集結。

さらに、クリエイティブ・ディレクターとして多方面で活躍するm-floのVERBAL氏を迎え、「AIがコンピューターになる時代（When AI Becomes the Computer）」におけるビジネスとクリエイティビティの変革について、深く議論を交わします。

日本のエンタープライズ企業のリーダーやAI実務担当者を対象に、日本を代表するエンタープライズ企業のリーダー陣が、いかにしてAIを実務に導入し、安全かつ効果的に組織の生産性を変革しているのか、その「実践知」を共有します。また、Perplexityの経営陣およびプロダクトチームも来日し、次世代AIインフラとしての最新アップデートを日本で初公開いたします。

■ アジェンダおよび登壇者（敬称略）

【オープニングキーノート 】「AIがコンピューターになる時代」

[登壇者]

Dmitry Shevelenko（ドミトリー・シェヴェレンコ） Perplexity AI, Inc. 最高ビジネス責任者（CBO）

【エンタープライズ・パネル 】「企業はAIをいかに社会実装するか：実践とガバナンス」

[登壇者]

宮澤 弦 氏（ソフトバンク株式会社 常務執行役員）

堀井 貴史 氏（アストラゼネカ株式会社 前専務執行役員／現シニアアドバイザー）

鍵本 忠尚 氏（国民健康基盤 代表取締役会長）

【エンタープライズ・キーノート】信頼性・精度・マルチモデル運用

[登壇者]

森田俊 Perplexity AI, Inc. APAC代表

【ファイヤーサイド・トーク】

[登壇者]

VERBAL 氏（Music Producer, MC, DJ, Creative Director）

■ タイムライン

16:00 受付開始・ネットワーキング

16:30 オープニングキーノート「AIがコンピューターになる時代」

16:50 エンタープライズパネル 企業はAIをどのように活用しているのか

17:15 エンタープライズキーノート 信頼性・精度・マルチモデル運用

17:35 ファイヤーサイドトーク

18:30 ネットワーキングレセプション

■ 開催概要

日時： 2026年5月12日（火）16:30 ～ 19:30（受付開始 16:00）

会場： SHIBUYA QWS スクランブルホール（東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 15階）

形式： 対面イベント（招待制）

言語： 日本語 / 英語（同時通訳あり）

Perplexityについて

Perplexityは、正確なAIに基づいたプロダクトやサービスを構築するAI企業です。2022年に設立され、「世界中の好奇心を加速させること（power the world’s curiosity）」をミッションに掲げています。

同社は、信頼できる情報源と深いリサーチに基づき、インライン引用（出典明示）付きで質問に回答する回答エンジン「Perplexity」の開発元です。また、初のAIネイティブなWebブラウザであり、強力なAIエージェント「Comet Assistant」を搭載した「Comet Browser」も提供しています。

さらに、ツール、ファイル、コード生成、パーシステント・メモリ（継続的メモリ）、およびオープンウェブにわたるAIの「大規模マルチモデル・オーケストレーション」を実現する「Perplexity Computer」の開発も行っています。現在、Perplexityは世界中で毎月15億件以上の質問に回答しています。

公式サイト：https://www.perplexity.ai/