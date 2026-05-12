リファラル採用支援「Refcome」の株式会社ウィルオブ・パートナーが法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：古橋 智史、以下「当社」）は、リファラル採用支援に特化した専用クラウドサービス「Refcome」を展開し850社以上の支援実績を持つ株式会社ウィルオブ・パートナー（本社：東京都新宿区、代表取締役：清水 巧）に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

導入の背景

株式会社ウィルオブ・パートナーは、14名の組織ながら従業員の約64%が子育て世代（働くママ・パパ）で占められており、在宅勤務を中心とした柔軟な働き方を採用しています。2024年10月のグループイン後も子育てと仕事の両立を組織全体のテーマに掲げ、メンバーが安心して働き続けられる環境整備を積極的に進めています。

その一環として、子どもの突発的な体調不良や保育園への呼び出しに伴う通院が日常的に発生するなかでも、チームとして業務を円滑に回せる仕組みを模索していました。特に1～2時間前という直前のタイミングでの中抜けでは十分な引き継ぎ時間の確保が難しく、メンバーへの負担を軽減する手段が求められていました。

通院にかかっていた時間を削減できるオンライン診療が、この課題に対して同社担当者が「ドンピシャな解決策」と表現するほど高く評価され、「アンドエルワーク」の導入を決定しました。

導入の効果

導入後は“代打”の頻度が大幅に減少し、社長みずからがオンライン診療を積極的に活用して社内に発信したことで、利用の輪が広がっています。

突発的な“代打”の減少：子どもの体調悪化の初期段階でオンライン診療を受けることで、親への「感染の連鎖」を防ぎ、突発的な業務の穴埋めが減少

スピーディーな診療体験：診療予約から薬の受け取りまでスムーズに完結。対面受診で発生していた移動・待ち時間を短縮

組織全体の安心感の醸成：「何かあってもすぐ頼れる」環境が生まれ、医師へのチャットでの健康相談の活用も広がる

株式会社ウィルオブ・パートナーの導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、株式会社ウィルオブ・パートナー 経営企画部の小林様に、アンドエルワーク導入の背景や具体的な活用方法、導入後の変化についてお話を伺いました。

従業員の64%が子育て世代という独自の組織文化、突発的な“代打”の常態化という課題、まさに求めていた解決策として浸透したオンライン診療の活用実態など、子育てと仕事の両立を支える組織づくりのリアルな声が詰まった内容となっております。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼突発的な「代打」が激減！半数以上が子育て世代の組織を支えるオンライン診療

https://www.and-l.com/work/case/willof-partner

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」「パルスサーベイ」「外部通報窓口」※追加オプションとなります。

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

株式会社ウィルオブ・パートナーについて

「Refcome」の提供と専属担当による運用支援を通じて、企業のリファラル採用（社員紹介採用）を一気通貫で支援しています。850社以上の支援実績を持つリファラル採用支援に特化した企業です。

社名：株式会社ウィルオブ・パートナー

代表取締役：清水 巧

設立日：2014年1月24日

所在地：東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階

会社HP：https://willof-partner.co.jp/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町３１番１４号岡三桜丘ビル１００２号室

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work

・ヘルスケアを起点とした生活インフラ産業の事業承継 アンドエル健康承継

https://www.and-l.com/healthy-succession