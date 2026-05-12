業界初、AIで楽天市場のLPを自動生成する機能をイージークリエイティブがβ版提供開始

株式会社ユーファス

楽天市場のLP画像、まだ毎回ゼロから作っていませんか。

楽天市場出品者向けのクリエイティブ改善SaaS「イージークリエイティブ for 楽天市場」を提供する株式会社ユーファス（本社: 東京都中央区、代表取締役: 天満 弘将）は、楽天市場の商品ページ向けLP画像セットをAIで生成する新機能「LP生成」のβ版提供を開始しました。

本機能では、対象商品を選び、簡単なヒアリングとAIチャットに回答することで、ファーストビュー、悩み訴求、特徴、比較、FAQ、CTAなど、楽天市場の商品ページで使いやすい縦長LP画像セットを生成できます。

これまでLP画像を作るには、訴求整理、構成作成、デザイン制作、修正対応など多くの工程が必要でした。イージークリエイティブのLP生成機能は、AIがデザイナーに代わりユーザーにヒアリングを行い、一気にLPを生成するため、ノンストップでマーケティングを進めることが可能になります。

イージークリエイティブはこちら(https://easy-creative.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=lp_generator_beta&utm_content=article)

何ができるのか

「LP生成」は、楽天市場の商品ページで使用する縦長LP画像セットをAIで生成する機能です。

利用者は、楽天市場の商品を選択し、商品名、ジャンル、ターゲット、価格帯、差別化ポイント、顧客の悩みなどを入力します。その後、AIチャットで訴求に必要な情報を補足し、生成前にLP全体のトーンや各セクションのプロンプトを確認できます。

確認後、AIが複数枚のLP画像を生成します。完成した画像は一覧で確認でき、気になるセクションだけを個別に再生成することも可能です。

単に1枚の画像を作るのではなく、商品ページ全体で使う「LP画像セット」を作ることを目的としています。

開発背景: 楽天LPは重要。でも、作り続けるのが重い

生成されたLP

楽天市場の商品ページでは、画像の見せ方が購入判断に大きく影響します。特に縦長LP画像は、商品の魅力、使い方、差別化ポイント、不安解消、購入後のイメージを伝える重要な要素です。

一方で、楽天店舗の現場では次のような課題が起こりがちです。

- 商品数が多く、すべての商品にLP画像を用意できない- 外注すると時間も費用もかかり、修正にも手間がかかる- 社内で作ろうとしても、構成やデザインのたたき台作成で止まりやすい- セールや季節商材に合わせた改善が後回しになる- LPを作っても、その後の検証や改善までつながりにくい

つまり、LPは重要だと分かっていても、「作る」「直す」「試す」を継続するのが難しい領域です。

イージークリエイティブは、このボトルネックをAIで軽くし、楽天店舗がもっと早く商品ページ改善に着手できる状態を目指します。

Before / After

Before: LP制作が重く、改善が止まりやすい

After: AIで仮説をLP化し、すぐ改善に進める

- 商品ごとに訴求を整理する必要がある- 構成案を考えるだけで時間がかかる- デザイン制作や外注依頼の待ち時間が発生する- 修正指示のやり取りが増える- 作った後の検証まで手が回らない- 商品情報をもとにLP構成を作成- AIチャットで訴求を整理- ファーストビューからCTAまで画像セットを生成- 気になるセクションだけ再生成- ヒートマップやA/Bテストなど、次の改善につなげやすい

「完成品を一発で作る」よりも、「改善に進めるたたき台をすばやく作る」ことに重点を置いています。

主な特徴

1. 楽天市場向けのLP画像セットをAIで生成

楽天市場の商品ページで使いやすい縦長LP画像を、複数セクションのセットとして生成します。ファーストビュー、悩み訴求、特徴、ベネフィット、比較、FAQ、CTAなど、商品ページに必要な流れを想定しています。

2. 商品選択とヒアリングから始められる

白紙の状態からプロンプトを書く必要はありません。対象商品を選び、いくつかの質問に回答することで、AIがLPに必要な訴求情報を整理します。

3. 生成前にプロンプトを確認できる

AIが作成したLP構成や各セクションのプロンプトは、画像生成前に確認・編集できます。意図と違う方向に進むリスクを抑えながら、店舗側のこだわりも反映できます。

4. 画像セット完成後に個別再生成できる

完成したLP画像セットのうち、気になるセクションだけを再生成できます。すべてを作り直す必要がないため、細かな改善に対応しやすくなります。

5. 作って終わりではなく、改善につなげる

イージークリエイティブは、A/Bテスト、ヒートマップ、AI画像生成、R-Cabinet連携など、楽天市場向けの改善機能を提供しています。LP生成も、単体の画像生成機能ではなく、商品ページ改善サイクルの起点として位置づけています。

利用の流れ

想定利用シーン

提供形態

- 楽天市場の商品を選択- 商品の特徴、ターゲット、差別化ポイントなどを入力- AIチャットで訴求情報を補足- LP構成とプロンプトを確認・編集- LP画像セットを生成- 完成画像を確認し、必要に応じて個別セクションを再生成- 新商品の商品ページ制作前のたたき台作成- 既存LPの改善案づくり- 外注前の方向性整理- キャンペーンや季節商材に合わせたLP作成- A/Bテスト用クリエイティブの作成- 複数商品の訴求パターン検討

本機能は、イージークリエイティブのβ機能として提供します。利用可能回数や対象プランは、管理画面およびサービスサイトで順次案内します。

生成される画像やテキストには、事実と異なる表現、誇大表現、法令・モール規約上の確認が必要な表現が含まれる場合があります。公開前の内容確認、権利確認、法令・楽天市場の規約確認は、利用者自身で行う必要があります。

今後の展開

今後は、LP生成で作成した画像のR-Cabinetアップロード、商品ページへの反映、ヒートマップによる閲覧状況の確認、A/Bテストによる効果検証など、制作から改善までの流れをよりスムーズにする機能拡張を進めていく予定です。

ユーファスは、楽天市場の商品ページ改善を「一部の担当者だけが頑張る業務」ではなく、「継続できる運用」に変えていくことを目指します。

イージークリエイティブについて

イージークリエイティブは、楽天市場出品者向けのクリエイティブ改善SaaSです。商品画像や商品ページの改善、A/Bテスト、ヒートマップ、AI画像生成、商品情報の編集支援、RPP・注文データの分析など、楽天市場での売上改善に必要な業務を支援します。

サービスURL：https://easy-creative.net/(https://easy-creative.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=lp_generator_beta&utm_content=article)

会社概要

会社名: 株式会社ユーファス

所在地: 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 7F

代表者: 代表取締役 天満 弘将

設立: 2023年11月

事業内容: コンサルティング事業・コンサルタントマッチング事業、システム開発

企業URL: https://ufas.co.jp/

本件に関する問い合わせ先

株式会社ユーファス

開発責任者: 墨屋

メール: developer+easycreative@ufas.co.jp