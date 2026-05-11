なすなかにし漫才ライブ「いとこの漫才祭」アーカイブ配信5/11(月)19:00より発売！

松竹芸能株式会社

5/4(月)座・高円寺2にて開催いたしました

なすなかにしの漫才ライブ「いとこの漫才祭」のアーカイブ配信が本日5/11(月)19:00より発売になります！

那須復帰後、初の単独ライブ。

約2時間にもわたるなすなかにしの漫才をぜひ配信にてご覧ください！

【配信詳細】

1部「いとこの漫才祭」

アーカイブ配信2,500円

※販売期間：5/11(月)19:00～6/9(火)21:00

チケット購入はこちら(https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/itokonomanzaimatsuri_0504)から！

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▼SNS

⇒マネージャーが仲のいい2人の様子を毎日投稿中。

YouTube「なすなかの日常」(https://www.youtube.com/channel/UCuxMQmQYxzjachRfIycQQ5g)

X「なすなかの日常」(https://x.com/nasunaka_mg?s=21)

Instagram「なすなかにしマネージャー」(https://www.instagram.com/nasunaka_mg?igsh=ZTJvd2s3bDN2eWJu)

【公演に関するお問い合わせ】

松竹芸能株式会社

〒104-0045

東京都中央区築地4丁目1-1 東劇ﾋ゛ﾙ4階

TEL 03-3542-1553（10:00～18:00／平日）

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