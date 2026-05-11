Another works、地域課題解決に挑む自治体・複業人材の共創事例を表彰する『自治体複業アワード2026』開催決定

株式会社Another works

複業したい個人と企業・自治体をつなぐ複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を展開する株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 尚朝、以下「当社」）は、「自治体複業アワード2026」のエントリー受付を開始いたしました。

「自治体複業アワード2026」は、自治体と民間人材が連携し、地域課題の解決や新たな価値創出に挑んだ優れた取り組みを表彰するアワードです。人口減少や少子高齢化、行政DX、地域活性化など、複雑化する地域課題に対して、自治体と複業人材が共創することで生まれた成果や挑戦を広く社会へ発信し、官民共創のさらなる可能性を切り拓くことを目的としています。

自治体複業アワード2026 特設サイト :https://forseries.aw-anotherworks.com/public-award2026

■自治体複業アワード開催の背景

人口減少や少子高齢化が加速する中、地方自治体を取り巻く課題は、年々複雑化・多様化しています。地域ブランドの確立、移住・定住促進、関係人口の創出、持続可能なまちづくり、行政DXの推進など、自治体に求められる役割はますます広がり、高度化しています。

こうした社会課題を解決する上で、民間企業で培われた専門知見や実践的なノウハウを持つ人材の活用は、地域に新たな視点や価値をもたらす大きな可能性を秘めています。一方で、多くの自治体では、限られた財政や人員体制の中で多様化する行政ニーズへの対応を迫られており、自治体単独で課題解決を進めることには構造的な限界があるのが現状です。

そのような背景のもと、当社は2020年10月より、自治体と専門スキルを持つ複業人材をつなぐマッチング支援を開始しました。2026年5月時点で累計250を超える自治体にご活用いただき、「効果的なSNS運用の推進」「ふるさと納税寄附額向上に向けたマーケティング強化」「広報・PR戦略の立案」「地域産業のブランディング支援」など、さまざまな行政課題に対して、専門性を持つ複業人材との共創を実現してまいりました。

「複業クラウド for Public」を通じて生まれた共創プロジェクトは、2026年5月時点で累計800件を突破。自治体職員と複業人材が立場を超えて協働し、それぞれの知見や経験を掛け合わせながら、地域に新たな価値や可能性を創出してきました。そしてこのたび、全国各地で生まれている優れた共創事例や挑戦を広く発信するとともに、自治体と複業人材による新たな地域創生のモデルケースを称えるべく、「自治体複業アワード」を開催する運びとなりました。

本アワードでは、「インパクト」「新規性」「共創性」「持続可能性」の4つの観点から、全国の先進的な取り組みを選出・表彰します。自治体複業によって生まれた実践知や成功事例を共有することで、地域を越えた学びと連携を促進し、持続可能な地域づくりの推進に貢献してまいります。

■自治体複業アワード2026 エントリー概要

エントリー対象

- 「複業クラウド for Public」を活用したことのある自治体職員もしくは複業アドバイザー※事業の実施時期や現在の契約状況にかかわらず、過去の事例も応募可能です。

応募カテゴリー

- 広報・デザイン部門- 関係人口部門- 人事・働き方部門- 業務改善・DX部門- 地域活性化起業人部門

スケジュール

- エントリー受付期間：2026年4月1日 (水) ～ 5月29日 (金)23:59まで- エントリーシート提出期間：2026年4月1日 (水) ～ 5月29日 (金)23:59まで- 受賞者発表：6月下旬- 表彰式：9月上旬 @東京都内の会場にて開催予定

エントリー受付フォーム

https://forseries.aw-anotherworks.com/public-award2026

■自治体複業アワード2026 審査員

福島県磐梯町副町長 菅原 直敏 氏

大和市議会議員（1期）、神奈川県議会議員（4期・16年）として公教育や福祉・医療政策に従事。有料老人ホームで介護職員・施設長も経験。社会福祉士など複数資格を持つソーシャルワーカー。2019年に磐梯町CDO、2024年に「旅する」副町長に就任。和歌山県や宮城県大崎市など複数自治体のDX支援にも携わり、新しい公務員の働き方を体現している。

自治体複業アワード2025 大賞受賞複業アドバイザー 豊田 啓道 氏

大学卒業後、オリエンタルランド入社。東京ディズニーランド創世期の運営、東京ディズニーシー新規事業計画、任天堂・シルク・ドゥ・ソレイユとの共同PJ、上海ワンピーステーマパークCEOなど42年間エンタメ最前線で事業開発・マーケ・人材育成を牽引。2024年独立、地域創生コンサルタントとして全国で観光戦略や都市ブランディングを推進。自治体複業アワード2025大賞受賞。

株式会社Another works代表取締役社長 大林 尚朝

早稲田大学卒業。パソナグループに新卒入社後、ビジョナル株式会社での新規事業立ち上げを経て、2019年に株式会社Another worksを創業。業界初、複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ総合型マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を開発。2026年5月時点で累計2,500社・250自治体以上の複業採用を支援、複業希望者が10万名登録。東京都など複数自治体にて起業家メンターを担当。令和の新しい働き方を創るトップランカー

HP：https://anotherworks.co.jp/

プロフィール：https://fukugyo.naotomo-obayashi.com/

■株式会社Another works

Another worksは、「挑戦するすべての人の機会を最大化する」をVisionに掲げ、"複業"を通じて新たな挑戦や可能性が広がる社会の実現を目指しています。主力事業である複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」では、個人・企業・自治体をつなぐことで、一人ひとりの個性を活かした新しいキャリアや組織の選択肢が広がる場を生み出しています。Another worksは、誰もが今の環境を大きく変えることなく、自分らしい挑戦へ踏み出せる"挑戦の起点"であり続けます。

社名：株式会社Another works

代表取締役社長：大林 尚朝

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門五丁目13番１号 虎ノ門40MTビル3階

HP：https://anotherworks.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先：press@anotherworks.co.jp