記事作成代行ウルトラ、新プラン「AI記事代行プラン」を提供開始

シュワット株式会社

シュワット株式会社（本社：東京都、代表取締役：渡邉 志明）が運営するLLMO・SEO記事制作代行サービス「記事作成代行ウルトラ(https://shwat.jp/ultra/)」は、独自のAI記事制作システムとプロのSEOディレクターによる編集を組み合わせた新プラン「AI記事代行プラン」の提供を開始しました。

1本16,000円（税別）の固定価格でありながら、複数クライアントへの導入実績において、公開記事の3割以上が検索結果1位を獲得しています。

サービスサイト：https://shwat.jp/ultra/

■ 背景：「低コスト」と「高品質」を両立する記事制作への需要

記事作成代行ウルトラ

SEO記事制作の費用相場は、特化型の制作代行会社で文字単価7～10円が主流です。1記事数万円～10万円規模の費用がかかるケースも多く、予算に限りのある企業が継続的に記事を量産することは困難でした。

一方で、クラウドソーシングや個人ライターへの依頼は単価を抑えられる反面、記事品質にムラが生じやすく、検索上位表示につながらない、自社で複数ライターを管理する工数が膨らむといった課題があります。

加えて、2026年3月のGoogleスパムアップデートでは、AIで量産された無価値なコンテンツがかつてない精度で検知され、インデックス除外や大幅な順位下落の対象となりました。生成AIの活用は急務である一方、AIに頼り切った記事制作には大きなリスクが伴います。

弊社は過去2年弱で6,341記事を納品し、そのうち41.2%にあたる2,612記事が検索1位を獲得してきた制作ノウハウを蓄積してきました（※2023年6月～2025年9月納品分）。このノウハウを独自のAI記事制作システムに組み込み、プロのSEOディレクターによる編集と、お客様独自の知見を融合させることで、「低コスト」と「高品質」を両立する新プランの提供開始に至りました。

■ サービスの特徴：「AI × プロ編集者 × お客様の独自知見」の融合

１. AIによる高速ドラフト生成

独自のAI記事制作システムが、大量の情報を瞬時に整理し、網羅性の高い草稿を生成します。

２. プロのSEOディレクターによる品質編集

弊社では、月間5,000万PV超のメディアでコンテンツ制作責任者を務めた人材、サイバーエージェントグループ出身のSEOディレクターなどを中心に編集体制を構築。70項目を超える執筆レギュレーションに沿い、検索意図の最適化・構成の再設計・ファクトチェックを徹底実施します。

３. お客様独自の知見の組み込み

お客様の一次情報や業界特有のノウハウをAIシステムに組み込む連携フローを採用。汎用的なAI生成コンテンツとは異なる、競合が真似できないオリジナリティのある記事へ仕上げます。

■ 「AI記事代行プラン」の主な特長

- 料金：1本 16,000円（税別）／固定価格- 初期費用：0円- 最低契約期間：なし（1記事から発注可能）- 対応文字数：10,000文字以上の大ボリュームにも対応- 標準サービス：記事構成案作成／本文執筆／人間による編集・校正／お客様独自要素の組み込み／コピペチェック／アクセス数調査／リライト分析／SEOアドバイス- LLMO対応：Google AI OverviewやAIモードでの表示獲得を見据えた最適化に標準対応

文字単価制ではなく1本固定価格を採用したことで、定期的な記事量産やコストコントロールを重視される企業様にも導入いただきやすい料金体系となっています。

■ 導入実績：複数のGoogleコアアップデートを経ても上位を維持

「AI記事代行プラン」は、複数のクライアントを対象に先行導入を進め、効果検証を行ってまいりました。先行導入における公開記事においては、30%以上が検索結果1位を獲得しています。

実際のクライアント様でのデータ。高いAIコンテンツレベルと順位に注目。1年弱高順位を維持。

加えて、本プランで制作した記事は、公開から約1年弱の期間において複数回実施されたGoogleコアアップデート（2025年12月のコアアップデート、2026年3月のコアアップデート・スパムアップデート等）を経てもなお、上位表示を維持し続ける結果となりました。

2026年3月のスパムアップデートでは、AIで量産された無価値なコンテンツがかつてない精度で検知され、インデックス除外や大幅な順位下落の対象となりましたが、本プランの記事は影響を受けることなく安定した順位を維持しています。

これは、AI生成の効率性や網羅性とプロのSEOディレクターによる品質編集、お客様独自の知見の組み込みという3要素の融合が、

Googleのアルゴリズム変動に耐えうる本質的な品質を担保していることを示す結果と捉えています。

この検証結果をもって、本日より本プランの本格提供を開始するに至りました。

■ 開発の背景にある思想：「AIの恩恵はクライアントに還元する」

シュワット株式会社は、AIによる業務効率化の恩恵を自社の利益にするのではなく、クライアントへの低価格・高品質な支援として還元することを基本思想としています。

SEO/LLMO関連サービスでは戦略アドバイスのみで月額50～100万円規模の料金設定が珍しくありません。弊社は、独自AIワークフロー・エージェントによる工程の自動化・標準化・高速化により社内工数を50%以上削減し、その効率化分をプライシングに反映することで、戦略から実行までの一気通貫支援を月額10万円～からの低価格で提供しています。

「AI記事代行プラン」も、この思想を体現するサービスのひとつです。

■ 今後の展望

「AI記事代行プラン」を通じて、これまで予算面で記事制作の外注に踏み切れなかったスタートアップ・中小企業から、コストを抑えつつ大規模に記事を量産したい中堅・大手企業まで、幅広い企業様のLLMO×SEO戦略の実行を支援してまいります。

シュワット株式会社は「予算消化広告の文化を終わらせる」をミッションに掲げ、2027年までに年商10億円、2030年までに年商100億円を目標としています。投資した予算を大幅に上回るビジネス成果の創出にこだわり、デジタルマーケティング業界の健全化に貢献してまいります。

■ 「記事作成代行ウルトラ」サービス概要

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

- サービス名：記事作成代行ウルトラ- URL：https://shwat.jp/ultra/- 事業内容：LLMO×SEO記事制作代行- 導入社数：300社突破- 制作実績：月間2,000記事以上の制作数（業界トップクラス）- ライター採用率：0.5%（厳選体制） 提供プラン一覧- AI記事代行プラン：1本 16,000円（税別）／固定価格 シンプルプラン：文字単価 4.5円（税別） スタンダードプラン：文字単価 6.5円（税別） プレミアムプラン：文字単価 10円（税別）～- 会社名：シュワット株式会社- 代表者：代表取締役 渡邉 志明- 事業内容：SEO・LLMOコンサルティング、記事制作代行、オウンドメディア運用代行、SNSマーケティング支援、広告運用、クリエイティブ制作- URL：https://shwat.jp/

シュワット株式会社 お問い合わせフォーム：https://shwat.jp/contact/