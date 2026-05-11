『NTE: Neverness to Everness』とカラオケ館のコラボキャンペーンが開催中！
カラオケチェーン「カラオケ館」を運営する株式会社B&V（本社：東京都練馬区向山4丁目1-1;N. W練馬ビル 代表取締役：渡部記春)は超現実都市オープンワールドRPG『NTE: Neverness to Everness』とのコラボキャンペーンを全店で開催中
キャンペーン概要
期間中にカラオケ館を利用し、NTE公式Xのフォロー画面を提示するとオリジナルグッズをプレゼント！
第１弾 4月23日～5月6日※期間終了
『オリジナルクリアファイル』
第２弾 5月7日～5月20日
『オリジナルポストカード（2種）』
第３弾 5月21日～6月4日
『オリジナルうちわ』
9店舗でフォトスポットを展開中
池袋東口本店
池袋南口店
新宿靖国通り店
秋葉原店
秋葉原本店
歌舞伎町本店
渋谷本店
銀座総本店
川崎店
▼『NTE: Neverness to Everness』について
表では秩序正しいファッションシティに見える「ヘテロシティ」。その裏は異象（アノマリー）により町の一部が空間の変化が起こった不思議な世界。
そこで無免許で仕事している「異象（アノマリー）ハンター」の君は、民間の一般人から様々な依頼を引き受ける必要がある。
日常の任務のように、巷にいる小型異象の討伐以外、街にはかなり危険な異象も存在する。
▼最新情報は公式SNSからご確認
公式X：https://x.com/intent/user?screen_name=NTE_JP(https://x.com/intent/user?screen_name=NTE_JP)
公式YouTube：https://www.youtube.com/@NevernesstoEvernessJP/?sub_confirmation=1(https://youtube.com/@nevernesstoevernessjp?si=iySPxicHPdFVNxzt)
公式Discord：https://discord.gg/snppujJyWN(https://discord.com/invite/snppujJyWN)
▼ゲーム概要
タイトル：NTE: Neverness to Everness
ジャンル：超現実都市オープンワールドRPG
対応プラットフォーム：PC・Android・iOS・PlayStation(R)5・ｍacOS
リリース日：2026年4月29日
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
▼Hotta Studioについて
Hotta Studioはマルチプラットフォームにおいてグローバル展開するオープンワールドRPG「Tower of Fantasy（幻塔）」の開発元です。SF世界を舞台にした「Tower of Fantasy（幻塔）」の開発においては、Unreal Engine 4を活用し、多彩なオープンワールドゲーム体験を全世界にお届けしています。