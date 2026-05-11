初夏の旬、お魚とお野菜の鱧出汁しゃぶしゃぶが登場。丸の内ブリックスクエア3F「島おでんMIKE　丸の内店」5/11～

株式会社ポトマック

東京・丸の内にて、淡路島の食材を味わうおでん専門店「島おでんMIKE 丸の内店」では、前菜から島おでん、〆にデザートまで楽しめるコースを5月11日（月）よりご用意。食べたいおでんが選べ、季節の食材を使ったメイン料理の鱧出汁のしゃぶしゃぶ、淡路島から届く旬の美味しさを、よりMIKEらしく楽しんでいただけるコースになりました。

旬をお出汁で味わうメインと、選べるおでん＆デザートなど全13品

お魚は旬に合わせ、ご用意しております。

旬素材と名物のコース

おひとり様 7500円（税込）



■本日のおばんざい 三種

■ミケの茶碗蒸し

■お刺身盛り合わせ 三種

■名物 季節のさつま揚げ

■MIKEの鱧出汁おでん 3種

▽三種お選びください

・ミケ自慢の出汁が染みた大根

・淡路産牛すじ

・こんにゃく

・厚揚げ

・島野菜の巾着

・梅チーズ巾着

・淡路・北坂たまご

・淡路わかめ

・旬素材を練りこんだつくね

・淡路玉ねぎ

・筍と山椒（+700円）

・たこ（+400円）

・淡路グルメトマト バジル味噌 (＋\400)

・地ハマグリ 酢橘 （＋\800）

■焼き物 淡路産牛串

■旬のお魚と季節野菜の鱧出汁しゃぶしゃぶ

■季節の炊き込みご飯、香物、赤だし

▽＋1000でミケ自慢の〆の一皿に変更できます

・鶏白湯バターラーメン

・ミケの玉子丼

■氷結ジェラート季節の果物、ほうじ茶

こちらコースのイメージとなります。

またコースに合わせたお酒のご提案、期間限定のお酒もご用意しております。

スタッフにお気軽にご相談くださいませ。

■島おでん MIKE（ミケ）丸の内店

TEL：03-6269-9352

公式サイト：https://www.potomak.co.jp/shop/22645/

Instagram：https://www.instagram.com/mike.oden.marunouchi/

WEB予約：https://www.tablecheck.com/ja/mike-oden-marunouchi/reserve/message

営業時間：

ランチ／11:00~15:00(LO14:00)

ディナー／17:00~23:00(LO22:00)



〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目6-1 丸の内ブリックスクエア 3F

03-6269-9352

MAP：https://www.google.com/maps/place/%E5%B3%B6%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%82%93+MIKE+%E4%B8%B8%E3%81%AE%E5%86%85%E5%BA%97/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8e4bfee6b485b81f?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111(https://www.google.com/maps/place/%E5%B3%B6%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%82%93+MIKE+%E4%B8%B8%E3%81%AE%E5%86%85%E5%BA%97/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8e4bfee6b485b81f?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111)