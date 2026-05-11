列車でいこう！！第８回「きのくに線駅マルシェ」を開催！

西日本旅客鉄道株式会社

駅前でお買い物が楽しめるイベント『第８回「きのくに線駅マルシェ」』を初島駅・箕島駅・紀伊宮原駅で開催します。

「フードホール、春のパンマルシェ、カフェ＆雑貨」をテーマに各駅の駅前に合計26店舗の飲食店や雑貨店などが、魅力ある商品をご用意して皆さまをお待ちしています。また、お子さまがお楽しみいただけるイベント等も実施いたします。是非列車に乗ってご来場ください。

１．日 時

2026年５月17日（日）10時～15時

※小雨決行

※中止の場合は「きのくに線駅マルシェ公式インスタグラム」でお知らせします。

２．場 所

きのくに線

初 島 駅 （所在地：和歌山県有田市初島町浜1395番地）

箕 島 駅 （所在地：和歌山県有田市箕島893番地）

紀伊宮原駅 （所在地：和歌山県有田市宮原町滝川原336番地）

３．概 要

（１）駅マルシェ

初島駅、箕島駅、紀伊宮原駅の駅前に飲食店や雑貨店など魅力ある26店舗が出店いたします。

＜テーマ＞

初 島 駅：フードホール

箕 島 駅：春のパンマルシェ

紀伊宮原駅：カフェ＆雑貨

※店舗の詳細は別紙をご参照ください。

（２）お子さま向けのイベント

運転士や車掌などのお仕事体験やヨーヨー釣り、スーパーボールすくいなどを実施いたします。

※各イベントの詳細は「きのくに線駅マルシェ公式インスタグラム」をご参照ください。

４．その他

・各駅とも、お客様専用の駐車場はございません。列車に乗ってお越しください。

・小雨決行の予定ですが、天候や列車の運行状況等により、中止や内容を変更する場合がござい

ます。中止・変更の場合は「きのくに線駅マルシェ公式インスタグラム」でお知らせします。

・過去の様子や体験イベントの詳細は下記よりご確認いただけます。

きのくに線駅マルシェホームページ https://www.jr-odekake.net/navi/kinokunisen_eki_marcheきのくに線駅マルシェ公式インスタグラム https://www.instagram.com/eki_marche