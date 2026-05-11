列車でいこう！！第８回「きのくに線駅マルシェ」を開催！

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西日本旅客鉄道株式会社


　駅前でお買い物が楽しめるイベント『第８回「きのくに線駅マルシェ」』を初島駅・箕島駅・紀伊宮原駅で開催します。


　「フードホール、春のパンマルシェ、カフェ＆雑貨」をテーマに各駅の駅前に合計26店舗の飲食店や雑貨店などが、魅力ある商品をご用意して皆さまをお待ちしています。また、お子さまがお楽しみいただけるイベント等も実施いたします。是非列車に乗ってご来場ください。




１．日　　時


　2026年５月17日（日）10時～15時


　※小雨決行


　※中止の場合は「きのくに線駅マルシェ公式インスタグラム」でお知らせします。



２．場　　所


　　きのくに線


　　初　島　駅 （所在地：和歌山県有田市初島町浜1395番地）


　　箕　島　駅 （所在地：和歌山県有田市箕島893番地）


　　紀伊宮原駅 （所在地：和歌山県有田市宮原町滝川原336番地）



３．概　　要


（１）駅マルシェ


　　　初島駅、箕島駅、紀伊宮原駅の駅前に飲食店や雑貨店など魅力ある26店舗が出店いたします。


　　　＜テーマ＞


　　　初　島　駅：フードホール


　　　箕　島　駅：春のパンマルシェ


　　　紀伊宮原駅：カフェ＆雑貨


　　　※店舗の詳細は別紙をご参照ください。



（２）お子さま向けのイベント


　　　運転士や車掌などのお仕事体験やヨーヨー釣り、スーパーボールすくいなどを実施いたします。


　　　※各イベントの詳細は「きのくに線駅マルシェ公式インスタグラム」をご参照ください。



４．その他


　・各駅とも、お客様専用の駐車場はございません。列車に乗ってお越しください。


　・小雨決行の予定ですが、天候や列車の運行状況等により、中止や内容を変更する場合がござい


　　ます。中止・変更の場合は「きのくに線駅マルシェ公式インスタグラム」でお知らせします。


　・過去の様子や体験イベントの詳細は下記よりご確認いただけます。



きのくに線駅マルシェホームページ 　　 https://www.jr-odekake.net/navi/kinokunisen_eki_marche

きのくに線駅マルシェ公式インスタグラム 　　 https://www.instagram.com/eki_marche