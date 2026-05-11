株式会社アナログ、eスポーツ・ゲームメインの活動者支援プロジェクト「e-VALT」に実力派個人勢VTuber5名の参加が決定！

株式会社アナログ

VTuber事務所「ハコネクト」や姉妹事務所である「Lilyette」を運営する株式会社アナログ(本社：東京都千代田区、代表取締役：出崎 成俊)は、ゲームメインの活動者を支援するプロジェクト『e-VALT』を展開しています。

『巡りゆく熱が、環る場所を生む』というコンセプトのもと、本プロジェクトに強力な新メンバーが加わったことをお知らせいたします。

所属：個人

名前：AMEPERO

YouTube：https://www.youtube.com/@amepero

X(旧Twitter)：https://x.com/ameperocandy

所属：個人

名前：古神子まる

YouTube：https://www.youtube.com/@kokago_maru

X(旧Twitter)：https://x.com/kokago_maru

所属：個人

名前：四ノ宮れん

YouTube：https://www.youtube.com/@Shinomiya_Ren

X(旧Twitter)：https://x.com/Sana_ry032

所属：個人

名前：天輪ちゃちゃ

YouTube：https://www.youtube.com/@tenwachacha

X(旧Twitter)：https://x.com/tenwachacha

所属：個人

名前：ゆるねひぐ

YouTube：https://www.youtube.com/@YuruneHig

X(旧Twitter)：https://x.com/YuruneHig

e-VALTとは

巡りゆく熱が、環る場所を生む。

上記をコンセプトに本プロジェクトは、

「ゲームを通じて、クリエイターが自立しながら成長し、互いの活動を高め合える仕組みをつくること」を目的とし、主役であるクリエイター自身の挑戦や表現をあらゆる角度からサポートいたします。

■ e-VALTの強力なサポート体制

参加されるクリエイターが本来の活動に集中できるよう、制作から運営まで幅広くサポートする環境を整えています。

▼制作ディレクション:

イラストや歌ってみた音源など、活動に必要な素材制作の窓口・進行管理を弊社が一括サポートし、煩雑な制作業務を負担します。

▼グッズ制作・販売:

自社工場を活用し、小ロットからの製造から販売・発送までのすべての工程をトータルで対応可能です。

▼自社スタジオの利用:

歌ってみたやボイス等の収録はもちろん、新設した3Dスタジオでのモーションキャプチャー収録にも対応しています。

▼運営・窓口サポート:

ファンレターやプレゼントの代理受取・安全な転送のほか、企業案件の受付やスケジュール管理を一手に引き受けます。また、高性能な配信・撮影機材の貸し出しも行います。

募集要項(応募条件)

※本プロジェクトは業務提携および参加型の企画であり、専属契約の締結や所属先の変更を伴うものではございません 。既存の事務所・チームへの所属を維持したままご参加いただけます。

◆必須条件

・満18歳以上の健康な方

・専用のDiscordサーバーにご参加可能な方

・ゲームという分野で、あなたならではの強みがある方

・他の参加者や関係各所、ファンの方々と、丁寧なコミュニケーションを心がけていただける方

各カテゴリ

e-VALTでは「どのような形で関わるか」によって、以下のフィールドを用意しています。

◆e-VALT（エヴァルト）：

(※現在の募集では、女性配信者を対象としております)

既に一定の実績・活動経験を持ち、継続的にVTuber・配信者として活動されている方を対象としたカテゴリ。

◆e-VALT BUILDERS（ビルダーズ）：

(※性別を問わずご参加いただけます)

イベント企画・主催者やコーチ、実況・解説者等を通して、e-VALTの活動を「つくる側・支える側」から関わるクリエイターを対象としたカテゴリ。

◆e-VALT SEEDS（シーズ）： ※オーディション開催中！！

(※現在の募集では、女性活動者を対象としております)

これから活動を始めたい、活動を始めて間もない方を対象としたカテゴリ。

コミュニティに参加しながら、自分のペースで挑戦の場を広げていきたい方を歓迎します。

■関連リンク・ご応募について

公式HP: https://e-valt.com/

公式X: https://x.com/evalt_info

■各種応募フォーム

皆様からのご応募を心よりお待ちしております。

e-VALT(https://forms.gle/AVHnPdroxXZEmeqP6)

e-VALT BUILDERS(https://forms.gle/pxjwTLqfNLfGzwWMA)

e-VALT SEEDS(https://forms.gle/86nmf6t2ZH1Kh8EE8)

会社概要

■VTuber事務所「ハコネクト」とは

2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。

所属VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・ハコネクト公式サイト：https://haconect.com/

・ハコネクト公式X：https://x.com/haconect

・ハコネクト公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect

秋葉原を中心に広告を展開中。自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

■企業情報

社名: 株式会社アナログ/analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1 秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円

■本件に関するお問い合わせ

本プロジェクトにおけるお問い合わせやご質問等につきましては、下記のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください 。

メールアドレス：contact@e-valt.com