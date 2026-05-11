田子の月「お茶まつり」～ 直営店舗にて開催特別企画「富士山抹茶 黒富士」5個お買い上げ毎にもう1個プレゼントなど

株式会社 田子の月

株式会社 田子の月（本社：静岡県富士市今泉380-1、代表取締役社長：牧田 桂輔）は、本日5月11日(月) ～ 5月31日(日)まで、直営店各店にて、新茶の季節を楽しむ「お茶まつり」を開催いたします。

※ラスカ小田原、遠鉄百貨店、おみやげ田子の月の3店舗は除く。

期間中の特別企画として、昨年12月発売の新商品「富士山抹茶 黒富士」を5個お買い上げごとに、「黒富士」を1個プレゼントいたします。アウトレット販売の商品は除き、バラ売り、詰合せ、セット販売もすべて対象に含まれる、大変お得な企画となっています。

『田子の月 鷹岡店』、および『田子の月 富士山御殿場本店』に併設の菓寮（カフェ）では、お茶まつりの期間限定で特別メニュー「抹茶アフォガード」を提供いたします。香り高い濃厚なお抹茶と、なめらかなバニラアイス、自家製のつぶ餡に白玉。ほろ苦さと甘さが溶け合う、上質な味わいの期間限定スイーツです。

その他、静岡産の抹茶を使ったバタークリームと、自家製つぶ餡を自慢のどら焼き皮で包んだ「抹茶どらやき」や、期間中の週末のみ販売、ぷるぷるとろんとした食感の「抹茶の葛ねり」もおすすめです。

ぜひこの機会に、田子の月の「お茶まつり」をお楽しみください。

https://tagonotsuki.co.jp/event/2026_event/20260511_greentea.html

富士山抹茶 黒富士

葛飾北斎の作品「黒富士」から着想を得て、富士宮産のお茶炭入りのスポンジに、富士市産の抹茶を使った濃厚抹茶クリームを詰めました。

【賞味期限 (目安)】 7～8日

※出荷時期、季節によって異なります。

1個：280円（税込）

お茶まつりの期間中、黒富士を5個お買い上げごとに、1個プレゼントいたします。

抹茶アフォガード

香り高い濃厚なお抹茶と、なめらかなバニラアイス、自家製のつぶ餡に白玉。ほろ苦さと甘さが溶け合う、上質な味わいの期間限定スイーツです。

鷹岡店、富士山御殿場本店に併設する菓寮（カフェ）にて、期間限定で提供いたします。

780円（税込）

ドリンクセット：1,110円（税込）

■ 田子の月について

1952年（昭和27年）創業の田子の月は、世界文化遺産である名峰 富士山の麓、静岡県富士市に本社および工場を構え、富士山より湧き出る良質な水をはじめ、厳選された素材の味を感じられる丁寧なお菓子作りに励んでいます。終戦後、創業者が生まれ故郷の富士市に戻り、「意気消沈した暗い世の中を、甘いお菓子で少しでも明るく元気にしたい」、そんな思いで始めたのが田子の月のはじまりです。静岡県内に直営店22店舗、神奈川県にテナント出店1店舗、オンラインショップも展開しています。代表銘菓には、香ばしい皮に北海道十勝産小豆と氷砂糖を使用し、あっさりと仕上げた粒餡と求肥餅が詰まった「田子の月もなか」、富士山麓の新鮮な牛乳と生クリームでなめらかに仕上げた特製カスタードクリームをしっとりとしたスポンジに詰めた「富士山頂」などがあり、「富士山頂」にはホワイトチョコをかけ、頂にコーヒー味のチョコビーンズをあしらい、雪化粧した富士山に見立てています。日本の文化や季節感、風土を大切にしたお菓子作りを継承し、和菓子作りの伝統的な技術や美しさを大切にしながらも、洋菓子の要素を取り入れて進化させた「ネオ和菓子」の開発にも取り組むことで、老若男女、年齢や国籍問わず、幅広いお客様にお楽しみいただける商品を含め、今後も田子の月らしいお菓子をご提案してまいります。 企業HP： https://tagonotsuki.co.jp/