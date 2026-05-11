＜ヴィス＞「第２回バックオフィスDXPO名古屋 ’26」に出展｜ポートメッセなごやにて5/19-5/20開催

株式会社ヴィス

『ワークデザイン』を手がける株式会社ヴィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金谷智浩）は、2026年5月19日～20日にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開催される「第2回バックオフィスDXPO名古屋’26」に出展します。昨今、多様化する働き方やオフィス環境についてのご相談はもちろん、はたらくスコアを可視化する『WORK DESIGN PLATFORM』のご紹介などを行います。

ブティックス株式会社が主催する「第２回バックオフィスDXPO なごや'26」は、「働き方改革・健康経営展」を含む計９つの専門展で構成され、バックオフィス業務の効率化・自動化を支援する各種ソリューションが一堂に集まります。

本展には、経営・経理・人事・総務などの決裁者が来場し、各種サービスの比較検討・導入相談を行います。会場では実際のデモや商談も予定されています。

当社ブースでは『ワークデザイン』を実現する各ソリューションを展示・紹介します。

はたらくスコアを可視化し、理想に向けた最適な課題解決を実現する『WORK DESIGN PLATFORM』の紹介をはじめ、オフィスデザインや働き方、移転やリニューアルなどのご相談、オフィスでのICT活用、社員の皆さまのエンゲージメント向上につながる施策についても提案します。

ご来場の際はぜひヴィスの展示ブースにお立ち寄りください。

■出展概要

・展示会名：「第２回バックオフィスDXPO 名古屋'26」

・開催日時：2026年5月19日（火）9:30-17:30

2026年5月20日（水）9:30-16:30

・会場：ポートメッセなごや 第２展示館

・主催：ブティックス株式会社

・小間番号：2-29

・主な展示内容

『ワークデザイン』を実現するサービスやツールの紹介

はたらくスコアを可視化する『WORK DESIGN PLATFORM』の紹介とデモ体験

オフィス移転やリニューアルのポイント

社員のエンゲージメント向上施策

■こんな方におすすめ

・DX施策やオフィス投資の成果を、定量的に説明したい

・部署ごとに分断が生まれている、組織の現状を把握したい

・定量的なデータを施策に落とし込む具体策を知りたい



当日はスタッフが、貴社の課題に合わせた活用事例をご提案いたします。

ご来場の際は、ぜひこちら(https://dxpo.jp/u/box/nagoya26/user/entry)から事前にご登録ください。

■第2回バックオフィスDXPO名古屋'26-展示会公式サイト

https://dxpo.jp/real/box/nagoya/

皆さまのご来場を、スタッフ一同楽しみにしております。

■ワークデザインとは

働く場を設計する「ワークプレイスデザイン」と、そこで生まれる体験を設計する「エクスペリエンスデザイン」という二つのアプローチを通して『ワークデザイン』を実現。人と組織のエンゲージメントを高めながら、企業価値の持続的な向上に貢献します。

株式会社ヴィス

ヴィスは、3つの事業を通してパーパス（存在意義）である『はたらく人々を幸せに。』の実現を目指しています。



・ブランディング事業

ワークプレイス、エクスペリエンス、CI・VI（ロゴ・WEBサイト・パンフレットなど）のデザインを通して企業ブランディング構築を支援します。

・データソリューション事業

『WORK DESIGN PLATFORM』など、データに基づいて「はたらく」に関する課題を定量・定性面で可視化し、最適な働き方やオフィス環境の構築に導きます。

・プレイスソリューション事業

フレキシブルオフィス『The Place』の運営ノウハウを通して、オフィスビルやワークプレイスの活用提案など、不動産資産の有効活用を支援します。



【会社概要】

社名：株式会社ヴィス

代表者：代表取締役社長 金谷 智浩

事業内容：ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション

設立：1998年4月13日

事業所：東京本社、大阪本社、名古屋

URL：https://vis-produce.com