「TORIKAZE TAIPEI」開業グローバル焼鳥ブランド「鳥かぜ」、台湾・台北に初出店

株式会社LDH kitchen

“食もエンタテインメント”をコンセプトに、日本の食文化を国内外へ発信する株式会社LDH kitchen（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：鈴木 裕之、以下「当社」）。

当社とともに日本食文化の価値向上に取り組む、ミシュラン一つ星の常連で“予約困難店”として知られる目黒「鳥しき」。その店主・池川 義輝が率いる鳥しきICHIMONより誕生した、日本初・アジアへ羽ばたくグローバル焼鳥ブランド「鳥かぜ（Torikaze）」の台湾初の出店となる「鳥かぜ Taipei（通称：「TORIKAZE TAIPEI」、以下「TORIKAZE TAIPEI」）」が、このたび台北市にて開業いたしました。



本プロジェクトは、MUME Hospitality Group（本社：台湾・台北市、創業者 兼 代表：林 泉〈Richie Lin〉、以下「MMHG」）とのパートナーシップにより実現したものです。



また、開業を記念し、現地にてオープニングテープカット・セレモニーを実施いたしました。

「TORIKAZE TAIPEI」開業を記念したオープニングテープカット・セレモニー写真右：池川 義輝（「鳥しき」店主／鳥しきICHIMON代表）写真左：林 泉氏〈Richie Lin〉（MUME Hospitality Group 創業者 兼 代表）

■ PARTNERSHIP｜MMHGとのパートナーシップにより実現した、台湾発・次世代の焼鳥体験

MMHGは、台北を拠点に、台湾の食文化の価値を国際的に発信するとともに、国際水準で事業を展開する、台湾を代表するホスピタリティグループです。

ミシュラン一つ星レストラン「MUME」をはじめ、複数の飲食ブランドを展開し、料理そのものの完成度にとどまらず、土地の文化や思想、体験価値までを含めて発信する姿勢で、国内外から高い評価を得てきました。

また、海外出店や業態展開にとどまらず、“食文化を文脈ごと丁寧に伝える”というMMHGの考え方は、池川 義輝が提唱する焼鳥哲学と深く共鳴しています。

その思想の重なりが、日本発の焼鳥文化をアジアへとつなぐ取り組みとして、TORIKAZE TAIPEIの誕生へとつながりました。

■ PHILOSOPHY｜“心・技・体”を磨き続けて完成する「焼鳥道」を、台北の地へ

職人の所作と焼きの一瞬を、間近で体験できる設え

TORIKAZE TAIPEIで提供されるのは、目黒「鳥しき」にはじまり、鳥しきICHIMONが長年にわたり培ってきた、極限まで串を炭火に近づけて焼き上げる「近火の強火（ちかびのつよび）」を核とする焼鳥体験です。

必要とされるのは、味わいを画一的に再現するための技術ではありません。

炭火の状態に向き合う集中力、刻々と変わる状況を読み取る感覚、そして、その一瞬に最良の判断を下すための身体性。

すなわち、“心・技・体”を一体として捉える姿勢そのものが、焼鳥の完成度を左右します。



炭の音、油脂の落ち方、肉の収縮--

一串一串、その時々に異なる瞬間のなかで下される職人の判断こそが、焼鳥の本質であると、私たちは考えています。

“心・技・体”が一体となり、焼鳥と食材の旨みを最大限に引き出す

■ ARTISANS｜TORIKAZE TAIPEIを支える、二人の職人

武政 宇邦（たけまさ・たかくに）

10年の飲食経験と5年の焼鳥経験を持ち、2020年より当ブランドの取り組みに参画。

目黒「鳥しき」をはじめ、「鳥かぜ（TORIKAZE TOKYO）」、「鳥焼き 小花（とりやき おはな）」など複数店舗で研鑽を重ねてきました。

一串一串をテンポよく供する提供のリズムと、カウンター全体の空気づくりを重視する職人です。

今回が初の海外駐在となり、TORIKAZE TAIPEIを通じて、継続して訪れたくなる焼鳥体験の実現に取り組んでいます。

柏谷 雄太（かしわや・ゆうた）

2021年より当ブランドの取り組みに参画。

2025年10月開業の「鳥かぜ Hong Kong（TORIKAZE HONG KONG）」の立ち上げにも携わり、研鑽を重ねてきました。

仕込み、火入れ、盛り付け、衛生管理に至るまで、「細部がすべてを決める」という思想を、日々の仕事を通して体現する職人です。

串を供する瞬間は、単なる調理の完結ではなく、お客様との関係が立ち上がる重要な起点であると捉えています。

■ BRAND STORY｜鳥かぜ（Torikaze）とは

鳥かぜ（Torikaze）は、鳥しきICHIMONの焼鳥哲学を核に、日本発の焼鳥文化をアジアへと広げていく、グローバル焼鳥ブランドです。

素材と向き合い、己を見つめ、そしてその土地の環境や一瞬一瞬と誠実に向き合いながら、焼鳥という料理の本質を、思想・技術・体験価値ごと丁寧に伝えていくことを、ブランドの軸としています。

東京・中目黒の地で旗艦店「鳥かぜ（TORIKAZE TOKYO）」が誕生後、2023年10月には中国・上海に「鳥かぜ Shanghai（TORIKAZE SHANGHAI）」、2025年10月には香港・中環に「鳥かぜ Hong Kong（TORIKAZE HONG KONG）」を開業。

日本の焼鳥文化を、アジアの主要都市へと着実に広げてきました。

そして2026年5月、台湾を代表するホスピタリティグループMUME Hospitality Group（MMHG）とのパートナーシップにより、台湾・台北に「鳥かぜ Taipei（TORIKAZE TAIPEI）」が誕生。

東京・上海・香港・台北と、現在4都市に展開する、日本初・アジアへ広がるグローバル焼鳥ブランドとして、その歩みをさらに進めています。

今後も鳥かぜは、焼鳥という日本独自の食文化を、国や言語を越えて共有できる体験として磨き上げ、アジア、そしてその先の世界へと届けてまいります。



このたび鳥かぜのグローバル公式Instagramアカウントを開設いたしました。

ブランドの世界観を映し出すライブラリとして、最新情報や取り組みを各店と連動して発信してまいります。あわせてご覧ください。

鳥かぜGlobal 公式Instagram：https://www.instagram.com/torikaze.global/

■ BEYOND｜日本からアジアへ、焼鳥文化のその先へ

TORIKAZE TAIPEIは、ゴールではなく始まりです。

鳥しきICHIMON、そしてMMHGとのパートナーシップのもと、日本で培われてきた焼鳥文化を、その思想や技術、体験価値ごと、次の土地へと丁寧につないでいくことを目指しています。

土地の文化や環境と誠実に向き合いながら、一串一串に込められた判断と所作を積み重ねていくこと。

その積層の先にこそ、焼鳥の本質があり、国や言語を越えて共有できる体験が生まれると、私たちは考えています。

TORIKAZE TAIPEIを起点として、日本発の焼鳥文化がアジアへ、そして世界へと広がっていく--

その歩みに、今後もぜひご注目ください。

■ RESTAURANT INFO｜店舗情報

名称：鳥かぜ Taipei（通称：TORIKAZE TAIPEI）

開業日：2026年5月5日（火）

住所：台北市大安区建国南路一段65巷9号1階

TEL：+886-2-8772-6255

営業時間：

1部｜17:30～20:00

2部｜20:30～23:00

定休日：日曜日・月曜日

座席：18席（カウンター12席・個室6席）

※貸切利用可

ご予約は下記URLにて、2026年5月26日（火）より、2026年6月・7月分のご予約受付を開始いたします。

予約サイト：https://inline.app/booking/-OrCOG7e9V88EgiwTrC9:inline-live-4/-OrCOGHKKkoqyrZqdcC8

【参考情報】

東京・旗艦店の「鳥かぜ（TORIKAZE TOKYO）」※1 は、OMAKASEサイトよりご予約を受け付けております。あわせてご覧ください。

日本語版 予約サイト：https://omakase.in/ja/r/re282994

英語版 予約サイト：https://omakase.in/en/r/re282994

※1「鳥かぜ（TORIKAZE TOKYO）」では、毎月、月初営業日を目安に、翌月分のご予約枠を開放いたします。（2026年5月現在）





■ LDH kitchenについて

当社は、「食もエンタテインメント」をコンセプトに、飲食を通じた体験価値の創出に取り組む企業です。日本食文化の継承を目指し、焼鳥の名店「鳥しき」代表・池川 義輝とともに、職人の育成と活躍の場を広げる取り組みを推進しています。

また、日本を代表する鮨の名店「鮨 さいとう」との協業により、「鮨 つぼみ」「鮨 さいとう はなれ NANZUKA」の2店舗を展開し、食文化の魅力を広く発信しています。



さらに、EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」を全国で展開し、今月3月20日には、EXILE SHOKICHIが監修する新ジャンルの焼肉店「北海道焼肉 八木園」が開業しました。



これまで以上に幅広い食文化を発信し、当社グループならではの世界観で、地域に根ざした新たな食体験の創出に取り組んでまいります。

■ 鳥しきICHIMONについて

2007年に開店以来、ミシュラン一つ星に長年にわたり名を連ね、「日本一予約が取れない焼鳥店」として名高い目黒「鳥しき」。その店主・池川 義輝が職人代表を務め、焼鳥文化のさらなる発展を目指して結成されたのが「鳥しきICHIMON」です。

「一串一生」

--この串は、一生に一度だけのもの。

この想いを胸に、生涯をかけて鶏と向き合い、炭と向き合い、そして己と向き合う。

そんな熱い志に共鳴する職人たちが集い、技と心を継承しながら、日本の食文化の伝統を守り、育て、未来へと紡いでいくブランドです。

現在、国内外に15店舗を展開しており、今後もさらなる出店を予定しています。

焼鳥文化を世界に紡ぎ、次世代へ- Weaving yakitori culture into the world, for the next generation

■ MORE INFO｜最新情報は公式サイト・SNSから

店舗詳細は、下記の鳥しきICHIMON公式サイト・SNSにて随時発信してまいります。ぜひご覧ください。

鳥しきICHIMON公式サイト：https://torishiki-ichimon.jp/

鳥しきICHIMON公式Instagram：https://www.instagram.com/torishiki_ichimon/

とりまち｜Bird Lab.公式Instagram：https://www.instagram.com/torimachi_official/

鳥かぜGlobal公式Instagram：https://www.instagram.com/torikaze.global/