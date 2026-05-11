『PERFECT BLUE』のトレーディングマット缶バッジ、トレーディング場面写イラストカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『PERFECT BLUE』の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『PERFECT BLUE』の商品の受注を4月28日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1760?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングマット缶バッジ

サブキービジュアル、ポスターイラスト、ポストカード、カレンダーイラスト、ジャケットイラスト、タイトルのロゴをマットな手触りの缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「霧越未麻 75mmマット缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550（税込）, BOX \4,400（税込）

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写イラストカード

印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾ることで、作品の世界観に日常でも没入できます。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「CHAM インスタントカメラ風イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275（税込）, BOX \6,875（税込）

種類 ：全25種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング場面写ブロマイド

印象的なシーンをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、作品の世界観に日常でも没入できます。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヴァーチャル・未麻&内田 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275（税込）, BOX \6,875（税込）

種類 ：全25種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼Tシャツ

ポスターイラスト、霧越未麻の線画のイラストをTシャツに仕上げました。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \4,378（税込）

種類 ：全2種（ver.A、ver.B）

サイズ：ユニセックス XL、XXL

素材 ：綿100％

▼霧越未麻 キャラファイングラフオーバーレイ

サブキービジュアルをキャラファイングラフに仕上げました。

パズルのピースが崩れていくデザインを前面にも施しました。

キャラファイングラフは、高品位美術印刷技術により美しい発色でイラストを高品質・高精細に再現しています。

また、額縁のアクリル面材にフルカラー印刷をすることで立体的な表現を施したプレミアムな逸品です。

絵画のように飾ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\17,600（税込）

サイズ ：額縁：（約）41×31.8cm イラスト：A4 プレート：（約）1.5×5cm

素材 ：本体：紙 額：樹脂プレート：アルミニウム

▼霧越未麻 マルチデスクマット

ポスターイラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、作品の世界観に日常でも没入できます。

▽仕様

価格 ：\3,960（税込）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼霧越未麻&ヴァーチャル・未麻 証明写真風ブロマイド2枚セット

霧越未麻、ヴァーチャル・未麻のイラストを証明写真風のブロマイド2枚セットに仕上げました。

フルカラー印刷のL判サイズのブロマイドです。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、作品の世界観に日常でも没入できます。

▽仕様

価格 ：\385（税込）

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1760?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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