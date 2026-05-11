カンヌ国際映画祭 Marche du Film 公認社交界「CANNES GALA」に参画

株式会社まる優CANNES GALA

株式会社まる優は、カンヌ国際映画祭の国際映画マーケット「Marche du Film」公認社交界「CANNES GALA」に参画することをお知らせいたします。

当社は、CANNES GALA公式舞踏会「EVE BALL」において、特別記念品の一部制作を担います。イベントの性質上、具体的な内容、仕様、用途についてはEVE BALL実施後の公開となります。

CANNES GALAは、映画、音楽、アニメーション、テクノロジー、ファッション、文化遺産、舞台芸術など、領域を横断した文化的・社会的インパクトを称える国際的セレモニーです。

世界各国のクリエイター、文化人、アーティスト、起業家、イノベーターが集い、文化と未来を語り合う国際的な社交の場として展開されています。

2026年、日本はCountry of Honourに選出

2026年のカンヌ国際映画祭Marche du Filmでは、日本がCountry of Honourに選出されています。

Country of Honour、カントリー・オブ・オナーとは、その年のMarche du Filmにおいて、特定の国の映画、アニメーション、コンテンツ産業、文化的創造性に公式なスポットライトを当てる特別な枠組みです。

日本は2026年のカンヌ映画祭のマーケットにおいて、世界から公式に注目される“主賓国”として扱われます。

日本の映画やアニメーション、コンテンツ産業、そして日本文化が、世界の映画・文化産業の中心地であるカンヌ映画祭において大きく取り上げられるこの機会は、日本にとっても重要な節目となります。

このような国際的な注目が集まる年に、株式会社まる優がCANNES GALAに関わることは、当社にとって大変意義ある取り組みです。

当社の役割

株式会社まる優は、これまで自治体プロモーション、キャラクターグッズ、イベント関連資材、国際文化事業に関わる物品など、多岐にわたる企画・調達・納品を行ってまいりました。

今回も、当社が培ってきた対応力、品質管理、調整力を活かし、国際的な社交の場にふさわしい水準で、与えられた役割を誠実に果たしてまいります。

代表コメント

株式会社まる優 代表取締役 財部優次郎

株式会社まる優 代表取締役 財部優次郎

このたび、カンヌ国際映画祭 Marche du Film公認社交界「CANNES GALA」に関わらせていただくことを、大変光栄に存じます。

2026年は、日本がCountry of Honourに選出された特別な年です。

当社は、国際的なセレモニーにふさわしい品質を提供できるよう、誠実に取り組んでまいります。

今後の展開

株式会社まる優は、今回の取り組みを貴重な機会と捉え、今後も国内外の文化プロジェクト、イベント関連事業、自治体プロモーション、キャラクターグッズ事業など、当社の強みを活かした分野に取り組んでまいります。

また、日本が世界から注目されるこの機会を大切にし、日本企業として信頼される品質と対応力を磨き続けてまいります。

注釈

本リリースにおける当社の役割は、CANNES GALA公式舞踏会「EVE BALL」における特別記念品の一部制作担当に関わるものであり、CANNES GALAおよびEVE BALLの主催、運営、イベント制作全般を担うものではありません。

また、当該備品は記念作品に関わるものであるため、詳細な内容、仕様、用途についてはEVE BALL実施後の公開とさせていただきます。

会社概要

会社名：株式会社まる優

代表者：代表取締役 財部優次郎

所在地：〒839-0814 福岡県久留米市山川追分1丁目3-8

設立：2014年

事業内容：イベント関連事業、自治体プロモーション、キャラクターグッズ制作、医療資材、工場設備、空調設備、貿易、人材関連、教育関連事業等

URL：https://maruyu.net/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社まる優

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