【鴨川シーワールド】千葉県民限定の入館割引や「マダイの放流体験」を実施！日頃の感謝を込めて「千葉県民感謝月間」開催

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

開催期間：１.2026年6月中 ・千葉県民の入館料金を割引！

２.2026年6月15日(月) ・「県民の日」当日は県内在住の中学生以下は入館無料！！

・事前応募者の「マダイの放流体験」を実施

URL：https://www.kamogawa-seaworld.jp/event/event_info/15142/(https://www.kamogawa-seaworld.jp/event/event_info/15142/)

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である、鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、6月15日の「千葉県民の日」にちなみ、2026年6月1日（月）から6月30日（火）までの1カ月間を「千葉県民感謝月間」とし、千葉県在住の皆様を対象とした入館割引を実施します。また、「千葉県民の日」当日には、事前応募の中から当選した皆様を対象とした「マダイの放流体験」を開催いたします。

6月開催の「千葉県民感謝月間」は、日頃から当館を支えてくださる地元千葉県の皆様に感謝の気持ちを込めて開催する特別な割引月間です。期間中、本割引を利用して入館された中学生以下のお子様には、館内で利用できる「ドーナツ引換券※2」をプレゼントします。海の生き物たちとの出会いの場として、地元の水族館に足を運んでみてください。

さらに、6月15日（月）の「千葉県民の日」当日は、千葉県在住の中学生以下のお子様は入館無料となります。県内在住の大人も入館料金の割引を受けられますので、ぜひ、ご家族揃ってお越しください。また、当日は事前応募により募った100名の子ども（4歳以上中学生以下）を対象に、千葉県、 （公財）千葉県水産振興公社及び鴨川シーワールドが育てた千葉県の魚である「マダイ」を鴨川シーワールドの目前に広がる海岸へ放流する体験イベント※1も開催します。5月18日（月）より、公式HPにて県内外を問わず参加受付を開始いたしますので、ご希望のお客様はご応募ください。

地域の自然環境や海の生き物について関心を深める良い機会です。お得に入館できるこの「千葉県民感謝月間」を、ご家族やご友人との充実した休日にぜひご活用ください。

※1：天候により放流体験を中止する場合があります。

※2：6月15日（月）に限り県内在住の中学生以下が無料となる為、「ドーナツ引換券」のプレゼントは実施しません。

●【6月中】 千葉県民感謝月間

実施期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火） ※6月15日（月）「千葉県民の日」を除く

割引料金：大 人（高校生以上）： 2,800円（通常 3,300円）

小 人（小・中学生）： 1,700円（通常 2,000円）★ドーナツ引換券付き

幼 児（4歳以上） ： 1,150円（通常 1,300円）★ドーナツ引換券付き

※チケット販売窓口で千葉県在住の証明（免許証・マイナンバーカード・学生証など）を人数分ご提示ください

※クーポン券、団体、旅行業者扱いは割引適用外です ※他の割引との併用はできません

※小人、幼児へのプレゼント内容は変更となる場合があります

※プレゼントの引換え館内の指定店舗のみ受付可能で引換えは当日の15時迄となります

特 典：「ドーナツ引換券」について

※当日15:00までに館内指定店舗でお引換え下さい

（タンギラダイナー、ポートダイナー、

シーガルダイナー）

【6月15日（月）】 千葉県民の日 特別割引

実施期間：2026年6月15日（月）「千葉県民の日」

割引料金：大 人（高校生以上）： 2,800円（通常 3,300円）

小 人（小・中学生）： 無 料（通常 2,000円）★ドーナツ引換券の配布はありません

幼 児（4歳以上） ： 無 料（通常 1,300円）★ドーナツ引換券の配布はありません

※チケット販売窓口で千葉県在住の証明（免許証・マイナンバーカード・学生証など）を人数分ご提示ください

※クーポン券、団体、旅行業者扱いは割引適用外です ※他の割引との併用はできません

【6月15日（月）】 マダイの放流体験

鴨川シーワールドの目の前に広がる東条海岸で、事前募集により募った100名の子どもたち（4歳以上 中学生以下）を対象に千葉県の魚「マダイ」の放流体験を行います。

日 時：2026年6月15日(月)

13時45分 集合 場所：エコアクアローム入口付近

14時00分 マダイの放流体験（約30分）

参加方法：2026年5月18日（月）午前9時～

5月25日（月）午後4時迄

上記の期間中にGoogleフォームにて予約を受付

（千葉県外在住の方もご応募可能）

https://forms.gle/UYhQjSQLJ8QPYvmc9(https://forms.gle/UYhQjSQLJ8QPYvmc9)

※応募者多数の場合は抽選となります。当選者には当選メールにてご連絡予定です

※参加は無料です（ただし、別途入館料が必要）

※安全確保のため、小学生以下のお子様には必ず保護者の方がお付き添いください

※事前参加受付の詳細は応募フォームにてご確認ください

※付添いの大人の方には「付添い券」を配布します

※「参加整理券」を持ったお子様と一緒に参加できます

※強風や荒天の場合イベントを中止する場合にはHP、SNSでご案内します

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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鴨川シーワールド

800種11,000点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ4つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみください。



※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：鴨川シーワールド

所在地：〒296-0041千葉県鴨川市東町1464-18

開業：1970年10月1日

TEL：04-7093-4803

休館日：不定休

館料：大人3,300円、小人（小学生・中学生）2,000円、

幼児（4歳以上）1,300円、65歳以上の方 3,000円

URL： http://www.kamogawa-seaworld.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/kamosea

X： https://twitter.com/kamoseaOfficial

Instagram： https://www.instagram.com/kamogawaseaworld/