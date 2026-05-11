「あなたの推しのジャンルは？」推し活の質は飲み物で変わる！？動画鑑賞や余韻に浸る時間に「紅茶」が選ばれる理由とは

株式会社サクラス

株式会社サクラス（所在地：東京都中央区、代表取締役：山本 謙介）は、推し活をしていて、紅茶が好きな方を対象に、「推し活と紅茶の相関関係」に関する調査を行いました。

近年、「推し活」は単なる趣味を超えたライフスタイルとして定着しました。

その中で、グッズ鑑賞やSNS投稿といった推し活のワンシーンに、華やかな香りと彩りを添える「紅茶」が親しまれている傾向にあります。

では、なぜ推し活の際に紅茶が選ばれるのでしょうか。

また、どのような気分や情緒的価値から紅茶が求められているのでしょう。

そこで今回、日本全国の和紅茶を取り扱う『SuQ Cha（サクチャ）』（https://www.suqcha.com/）を運営している株式会社サクラスは、推し活をしていて、紅茶が好きな方を対象に、「推し活と紅茶の相関関係」に関する調査を行いました。

＜調査サマリー＞

・推し活のお供に飲む飲料を選ぶ際の重視ポイントは「世界観に没入できる」「長時間飲んでいても飽きない」「推しのイメージに合う」

・世界観に没入するシーンや余韻を楽しむ場面では、それぞれ約4割が「紅茶」を飲んでいることが判明

調査結果の全容は下記URLよりご覧いただけます。

https://www.suqcha.com/view/page/blog_investigation06

調査概要：「推し活と紅茶の相関関係」に関する調査

【調査期間】2026年3月31日（火）～2026年4月1日（水）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,002人

【調査対象】調査回答時に推し活をしていて、紅茶が好きと回答したモニター

【調査元】株式会社サクラス（https://www.suqcha.com/）

【モニター提供元】サクリサ

約6割が「録画・配信・DVDの鑑賞」を満喫！推し活のお供に飲む飲料選びのポイントとは？

はじめに、「あなたの『推し』のジャンル」について尋ねたところ、『アイドル・タレント（45.7％）』と回答した方が最も多く、『アニメ・マンガ・ゲーム（2次元）（34.1％）』『アーティスト（28.8％）』となりました。

上位には、『アイドル・タレント』といった実在の人物から『アニメ・マンガ・ゲーム（2次元）』『アーティスト』まで幅広いジャンルが並びました。

この結果から、推し活の対象が特定の分野に偏らず、多様化している実態がうかがえます。

では、ライブやイベント会場以外の場所では、どのような推し活をしているのでしょうか。

「ライブやイベントに参加する以外で、あなたが自宅やカフェなどで行う推し活」について尋ねたところ、『録画・配信・DVDの鑑賞（62.0％）』と回答した方が最も多く、『SNSでの情報収集・発信（53.5％）』『グッズの整理・祭壇（ディスプレイ）作り（31.8％）』となりました。

「映像鑑賞」や「SNS」の活用など、デジタルを通じた活動が上位を占め、時間や場所を問わず、日常の中で手軽に推しと触れ合う時間を大切にしている様子がうかがえます。

また、約3割が「グッズの整理・祭壇作り」を楽しんでおり、デジタルな情報収集だけでなく、自分の生活空間を推しのグッズで飾ることが、日々の癒やしや活力につながっていると考えられます。

そのような中、自宅などで推し活を楽しむ際の、お供となる飲み物には何が求められているのでしょうか。

「推し活のお供に飲む飲料を選ぶ際、重視すること」について尋ねたところ、『リラックスして世界観に没入できること（36.6％）』と回答した方が最も多く、『長時間飲んでいても飽きないこと（35.1％）』『推しのイメージ（色・香り・雰囲気）に合うこと（29.3％）』となりました。

「リラックス効果」や「長時間でも飲み続けられる」といった推し活への没入を途切れさせない「飲みやすさ」が上位に挙がっています。

さらに、「推しのイメージに合うこと」を重視する方も約3割おり、飲み物も単なる水分補給ではなく、推し活の気分をさらに盛り上げる大切なアイテムとして選ばれている様子がうかがえます。

約4割が「世界観に浸るとき」のお供は「紅茶」と回答！推し活×紅茶の深い関係

では、活動の場面によって選ばれる飲み物は変わるのでしょうか。

「推し活のそれぞれの『シーン』でどのような飲料を飲むか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

「気合を入れるとき（遠征前・作業に集中するなど）」では『コーヒー』が選ばれる傾向にあるのに対し、「世界観に浸るとき（動画鑑賞・読書など）」や「余韻を楽しむとき（イベント後・語り合いなど）」では、『紅茶』が多く選ばれています。

では、数ある飲料の中で、なぜ推し活のお供として『紅茶』が選ばれているのでしょうか。

全文を読む :https://www.suqcha.com/view/page/blog_investigation06

まとめ：推し活の「没入感」を支える紅茶。長時間の課題をクリアする和紅茶が新たなスタンダードに

今回の調査で、推し活において「リラックスできる環境づくり」がいかに重要視されているかが浮き彫りになりました。

特に「世界観に浸るとき」や「余韻を楽しむとき」といった場面では、約4割が「紅茶」を選んでいることが判明しています。この結果から、推し活層は長時間の没入を途切れさせない、飲みやすい飲料を求めていることがうかがえます。

こうしたニーズに対し、「優しい香り」や「まろやかな口当たり」を特徴とする和紅茶は非常に親和性が高いと考えられます。

推し活が日常の一部として広く定着した現在、単に熱狂的な刺激を求めるだけでなく、心穏やかに推しと向き合うパーソナルな時間を大切にする傾向が強まっています。

身体に優しく、長く楽しめる和紅茶を、推し活の質をさらに高める新しいお供として取り入れてみてはいかがでしょうか。

日本全国の和紅茶をお届け『SuQ Cha（サクチャ）』

今回、「推し活と紅茶の相関関係」に関する調査を実施した株式会社サクラスは、日本全国の和紅茶をお届けするサービス『SuQ Cha（サクチャ）』（https://www.suqcha.com/）を運営しています。

■和紅茶専門店のSuQ Cha（サクチャ）

私たちは日本全国各地の茶園を巡り、厳選したこだわりの和紅茶を生産者の「心」とともにお届けします。

【SuQ Cha（サクチャ）のこだわり】

Feature 01

全国各地の和紅茶を取り扱っています。

茶園（生産者）様の想いも一緒に届け、「和紅茶」を日本の生活文化嗜好品の1つとして育てていきたいと思っています。

SuQ Cha（サクチャ）では、日本の伝統的なお茶文化と最高品質の茶葉を融合させ、国産の和紅茶を通じて豊かな味わいと心地よいひとときを知っていただくために各茶園様と協力して活動しています。

日本の美しい自然と伝統を感じながら、新たなお茶の楽しみ方を提案し、和紅茶を日常の贅沢な時間の一部として広めていきます。

Feature 02

季節によって味わいが変わる和紅茶。

同じ品種でも生産者が違えば全く異なる味わいに。

製茶方法でも美味しさが変わるから飽きない。

和紅茶は、季節やその年の天候によって茶葉の成長状況が異なり、それが味わいに影響します。

また、同品種でも地域・生産者が異なれば全く異なる風味に仕上がります。

製茶方法によっても美味しさが変わります。

各茶園様独自の製茶によって、多様な味わいのバリエーションを楽しむこともできます。

そのため、和紅茶は飽きることのない多彩な味わいが魅力です。

Feature 03

伝統と革新の融合。

日本のお茶文化を新たな高みへ。

品質とこだわりの味わいをお届けします。

全国の茶園様の挑戦は今も続いています。

伝統的な製法と革新的なアプローチを融合させ、次々と新たな和紅茶の極上の風味を引き出し、年々品質が向上していると言われています。

各茶園様のこだわりから生み出された伝統と革新の融合である珠玉の品種の数々をぜひともご堪能ください。

▼SuQ Cha（サクチャ）が和紅茶にこだわる理由

日本の風土や伝統を感じさせる美味しさにこだわり、国産の和紅茶の魅力を全国に“知ってもらいたい”のです。

和紅茶は、手間暇かけて育てられた茶葉が持つ深い味わいと、日本独自の製法で生み出される香りが特長です。

SuQ Cha（サクチャ）は、その独自性と品質にこだわった「日本のお茶文化の完成型」をより多くの人々に伝える使命を胸に、和紅茶が今後も広まっていく可能性を信じ活動しています。

・商品一覧はこちら：https://www.suqcha.com/item/

■SuQ Cha（サクチャ）：https://www.suqcha.com/

■株式会社サクラス：https://suqras.co.jp/

■お電話：050-3645-3953（営業時間：平日10:00～18:00 ※土日祝日、年末年始を除く）

■Instagram：https://www.instagram.com/suqcha.com_shop/