【ゲラン】阪急うめだ本店にてサマー シェイド POP UP EVENTを開催。イベント限定・先行発売の新製品もラインナップ。

ゲラン株式会社※上記はイメージ画像です。

ゲランは1828年の創業以来、時代を超えて受け継がれる美の哲学をもとに、パリジャン・ビューティを体現するメイクアップを創造してきました。卓越したクラフトマンシップと先進的な発想を融合させたアイコニックなアイテムは、ジュエリーのような繊細な輝きと透明感を与えるメイクアップベースから、自然界に存在する豊かな色彩にインスパイアされたカラーアイテムまで。世代を超えて愛され続ける名品の数々は、メゾンが追求し続ける芸術性と革新性の結晶であり、今も進化を続けています。

5月20日（水）～26日（火）の期間中、新作メイクアップアイテムをいち早くお試し、ご購入いただけるPOP UP EVENTを阪急うめだ本店にて開催します。

イベント概要

〈ゲラン〉サマー シェイド POP UP EVENT

期間：2026年5月20日（水）～26日（火）

場所：阪急うめだ本店 2F プロモーションスペース21

本イベントでは、6月1日（月）に登場する新〈キスキス ビー グロウ プランプ〉と〈メテオリット コンパクト〉を、全国発売に先駆けて発売します。さらに〈メテオリット コンパクト〉からは、同イベントのみでお買い求めいただける限定色も登場いたします。また、期間中は阪急ビューティーオンラインでも、新製品を展開いたします。

スモーキーなピンクとグリーンを基調とした、エフォートレスで開放感のある会場には、メイクアップの製品に加え、サステナブルなフレグランスコレクション〈アクア アレゴリア〉、そしてミツバチの恵みを受け継ぐスキンケアラインが揃い、ゲランの美の哲学を五感で堪能いただける空間が広がります。透明感あふれる“フレッシュ サマー ルック”をテーマに演出されたラグジュアリーな世界観を、ぜひご体感ください。

■イベント先行発売・限定品**

★=スターシェード

〈キスキス ビー グロウ プランプ〉新2色／5,060円（税込）

100 ウォーム グロウ★200 クール グロウ

フレンチハニーの恵み¹を凝縮した〈キスキス〉シリーズに、ぷるんと弾む透明感リップを叶える、ブライトニングリップボリューマイザーが登場。AHA発想の成分²とトーンアップシマーが明るく澄んだ唇へ導きます³。さらにヒアルロンペプチドコンプレックス⁴と、厳選された3種のハチ由来成分¹を核とした天然由来91%⁵の濃”蜜”処方で、うるおいを長時間キープし、使うたび、ボリュームアップした唇印象³を叶えます。きらめきと透明感を叶える2つのシェードが、夏の光を受けてみずみずしく輝くような、軽やかでフレッシュな唇を演出。ひと塗りで、夏の唇を軽やかに彩ります。

¹ハチ由来成分：ハチミツ、ロイヤルゼリー、プロポリスエキス （整肌成分） ²クリスマムマリチマムエキス （整肌成分）、トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル（整肌成分） ³メイクアップ効果による ⁴ヒアルロン酸Na、セロリ種子エキス、アマ種子エキス （環状ペプチドを含む）、トリオレイン酸ソルビタン、トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル （整肌成分） ⁵自然由来指数91%（水を含む）ISO16128準拠

〈メテオリット コンパクト〉新2色／限定1色10,230円（税込）

01 トランスルーセント02 ローズ03 ウォーム**

1987年の誕生以来、ゲランのメイクアップの象徴として愛され続ける〈メテオリット〉シリーズより、独自のカラーハーモニーと極薄エアリーヴェールで、ふわりと透明感が宿る毛穴レス肌へ導く多機能コンパクトが新登場。テカリを抑えるミネラルコンプレックス¹と、潤いを守るスクワラン²を配合。白浮きや厚塗り感を抑えながら、毛穴や凹凸を自然にカバー。まるで光をまとったような均一で澄んだ肌印象を叶えます。手に取るたびに心が満たされるような、アイコニックなロザス柄を纏ったパッケージは、ゲランらしいエレガンスを体現。アートピースのように、メイクアップのひとときをより特別なものへと昇華します。本イベントのみで展開となる〈03 ウォーム〉は、肌の透明感を引き立てながら自然な血色感を添える、絶妙なカラーバランスが魅力の限定色。この機会だけの特別なハーモニーを、どうぞお見逃しなく。

¹酸化鉄、シリカ、酸化チタン、ラウロイルリシン、コーンスターチ（メイクアップ効果） ²スクワラン（保湿成分）

*〈キスキス ビー グロウ プランプ〉新2色、〈メテオリット コンパクト〉新2色の全国発売日：2026年6月1日（月）

**イベント限定発売のため、イベント終了後の取り扱いはございません。

■イベント限定 購入特典

イベント会期中、10,450円（税込）以上お買い上げで、ゲラン オリジナルのメイクポーチをプレゼント。旅行時のコスメ収納にはもちろん、デイリーユーズにも活躍する、上品で洗練されたデザインのポーチをご用意しました。

イベント会期中、スキンケア・フレグランス・メイクアップのいずれか異なるカテゴリーから2品以上、合計20,900円（税込）以上お買い上げで、ゲランの人気フレグランス〈アクア アレゴリア〉のミニサイズ（7.5ｍL）とオリジナルポーチをプレゼントします。〈アクア アレゴリア〉は、心を一瞬で楽園へとエスケープさせるリトリートフレグランス。持ち運びに最適なミニサイズは、外出先でも心地よい香りをそっと纏える一本です。

※数に限りがございますため、在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。

ゲラン公式オンラインブティック https://www.guerlain.com/jp

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