コンパクトなのに容量たっぷり、家庭用クロスカットシュレッダー

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、在宅ワークや家庭での書類整理に便利な、コンパクト設計のクロスカットシュレッダー、「400-PSD078W（ホワイト）」と「400-PSD078W（ブラック）」を発売しました。

掲載ページ

電動シュレッダー 家庭用 クロスカット 静音 60dB 15L 大容量ダストボックス 最大7枚細断 連続5分使用 ホッチキス対応 カード対応 ホワイト

型番：400-PSD078W 販売価格：7,254円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-PSD078W

電動シュレッダー 家庭用 クロスカット 静音 60dB 15L 大容量ダストボックス 最大7枚細断 連続5分使用 ホッチキス対応 カード対応 ブラック

型番：400-PSD078BK 販売価格：7,254円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-PSD078BK

おすすめポイント

・場所を気にせず使える60dBの静音仕様

・デスク横や足元に設置できるコンパクト設計

・15Lの大容量ダストボックス

インテリアに馴染むシュレッダー

清潔感のあるホワイトカラーと落ち着きのあるブラックカラーの2色展開で、家庭のデスク横やリビング、仕事場の足元にも自然に設置可能。必要なときにすぐ使える場所へ置いておけるため、個人情報が載った書類や明細書をため込まず、毎日の整理整頓をスマートに習慣化できます。

静かに使える60dB設計

動作音は約60dBの静音仕様。オンライン会議の前後や家族が過ごすリビング、共有スペースでも使いやすく、音が気になりにくいのが魅力です。思い立ったときにサッと書類を処理できるので、在宅ワーク中の機密書類や家庭の郵便物整理にもぴったり。静かさと使いやすさを両立した、日常に寄り添うシュレッダーです。

小型でもしっかり細断

コンパクトながら、A4コピー用紙を一度に最大7枚まで細断できます。細断方式は約4×35mmのクロスカットで、書類を細かくカットし、個人情報の処理にも安心感をプラス。ホッチキス針を付けたままの書類にも対応しているため、資料を外す手間を減らせます。カードも1枚ずつ細断でき、家庭や小規模オフィスの情報管理を手軽にサポートします。

たっぷり入る15Lダストボックス

本体はスリムでも、ダストボックス容量は約15L。A4コピー用紙約120枚分の細断くずを収容できるため、こまめにゴミを捨てる手間を軽減します。前面には確認窓が付いており、くずのたまり具合をひと目でチェック可能。シュレッダーヘッドを取り外して捨てられるので、日々のメンテナンスも簡単です。

操作も安全性も、毎日使いやすく

用紙を投入口に差し込むと自動で細断を開始し、細断後は自動停止。スライドスイッチ式で、電源のON・OFFや逆回転操作もシンプルに行えます。万が一紙詰まりが起きた場合も、逆回転機能で紙を取り出しやすい設計です。また、ダストボックスが正しくセットされていないと作動しない安全設計を採用。家庭でも安心して使えます。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAG188BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAG188BR

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■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-psd078/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-psd078.html

■サンワダイレクトAmazon店

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。