リコージャパン、会議室AV機器の運用サポートを開始

＜「RICOH AVマネージドサービス」主な特徴＞

１．問い合わせ・修理対応の一本化会議室のAV機器の操作に関する問い合わせや障害・修理依頼を、リコージャパンのサービスデスクがワンストップ対応します。複数メーカーにまたがる問い合わせ窓口を一本化することで、トラブル解決までの発生時の切り分けや対応時間の短縮に貢献します。２．会議室単位での資産管理契約対象となるAV機器の情報を会議室単位で管理し、機器構成や設置状況を可視化します。管理業務の属人化を防ぎ、会議室運用の安定化を支援します。３．利用状況の可視化問い合わせ・修理履歴などのデータをレポートとして提供します。データに基づき、運用改善や将来的な設備更新の検討を支援します。■関連情報RICOH AVマネージドサービス商品ページ＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。| リコーグループについて |リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。詳しい情報は、こちらをご覧ください。https://jp.ricoh.com/