北陸銀行、AI Worker VoiceAgentを試行導入法人向け問い合わせ対応の自動化を開始

株式会社AI Shift

株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人、以下 AI Shift）は、株式会社北陸銀行（本店：富山県富山市、頭取：中澤 宏、以下 北陸銀行）において、電話対応を担う音声AIエージェント「AI Worker VoiceAgent」が試行導入されたことをお知らせします。本件により、法人向けインターネットバンキング（以下、法人IB）に関するよくある問い合わせの一部を自動化し、電話のあふれ呼削減および対応品質の向上を目指します。

■導入背景：問い合わせ増加によるあふれ呼が課題に

北陸銀行では、法人IBサービスの普及に伴い問い合わせ件数が増加しており、特に電話が集中する時間帯には、すべての問い合わせに対応しきれない「あふれ呼」が発生していました。こうした状況により、お客さまの待ち時間増加や対応機会の損失が課題となっており、効率的な問い合わせ対応体制の構築が求められていました。

■採用理由：FAQ対応の自動化と安定した音声認識精度

AI Worker VoiceAgentは、音声による自然な対話を通じて、よくある問い合わせ（FAQ）への対応を自動化できる点が評価されました。また、電話応対に必要な音声認識精度や、既存の問い合わせフローに柔軟に対応できる設計により、金融機関に求められる安定した顧客対応を実現できる点が採用の決め手となりました。

■活用方法：法人IBヘルプデスクの一次対応を自動化

2026年5月よりAI Worker VoiceAgentは法人IBヘルプデスクにおいて、FAQに関する問い合わせの一次対応として活用を開始します。お客さまからの電話に対し、AIが定型的な質問に自動応答を行うことで、オペレーターは個別性・専門性の高い問い合わせ対応に集中できる体制を構築しています。また、今後の運用として、複数に分かれていた問い合わせ窓口の一本化も実施し、より分かりやすく利用しやすいサポート体制の整備が進められています。

■今後の展望：対応範囲の拡大へ

今後は法人IBに限らず、他サービスの問い合わせ対応にも順次適用範囲を広げることを視野に入れ、運用実績とお客さまの声を踏まえながら、活用範囲拡大を検討していきます。北陸銀行は、AIを活用した顧客対応の高度化を通じて、お客さまの利便性向上とサービス品質のさらなる向上を目指してまいります。AI Shiftは今後も、北陸銀行におけるAI活用の高度化と業務効率化の推進を支援してまいります。

お問い合わせ

AI Shift広報：https://www.aiworker.jp/contact-1

AI Worker VoiceAgent：https://www.ai-messenger.jp/voicebot/