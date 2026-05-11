企業開示・経済ニュースをAIエージェントで扱えるAPIに。320万超の本文・表を横断検索する「モモンガサーチAPI」ベータ提供開始

株式会社Yozora Finance

株式会社Yozora Financeは、企業開示や経済ニュースをAIに渡しやすい形で取得できる開発者向けREST API「モモンガサーチAPI」のベータ提供を開始しました。

主要市場の全企業3800社超を対象に、新着の全適時開示・全有価証券報告書に対応。企業サイトにしか載らない資料や、金利・地政学などのニュースも日々更新しています。

14日間の無料Trialは、クレジットカード登録なしで全機能を利用可能です。

また、ベータ期間中（5月24日まで）の有料プラン登録で、継続中は全プランを永年50% offで利用できます。

サービスサイト: https://momongasearch.com

開発の背景

ChatGPTやClaude CodeなどのAI/AIエージェントの普及により、個人でも「自分専用の投資リサーチツール」を作れる環境が整いつつあります。 一方で、企業開示やニュースを継続的に収集する段階で、多くの利用者がデータ整備の壁にぶつかります。

- AIが出した成果物を信用できない

→ Web検索では、1つの一次ソースに対して、無数の二次情報・三次情報が混ざる（個人の憶測、内容が精査されていないAI生成の記事、etc.）

- すぐに利用制限がくる

→ 決算説明資料や有報などの大きなpdfをそのまま渡すと、context windowやトークン予算を圧迫する

→ Webで集めた品質の低いデータによって無駄にトークンを消費、回答品質も劣化する

- 速報性のある企業開示や経済ニュースを扱うデータAPIが限定的

→ 法人利用が前提の、個人には手が届かない価格設定

1年間の自社利用から生まれた、AI活用を前提にしたAPI設計の工夫

決算説明資料もMarkdownで取得

モモンガサーチAPIは、こうした開発者の手間・無駄をなくすためのAPIです。

深層学習モデルによるレイアウト検出で見出し・表・チャート・数式を捉え、その情報を使って Markdown テキスト化。

また、テキストだけでは表現しきれないビジュアル情報を含むページは API 側で判定済みなので、必要ならそのページだけ画像として取得することも可能です。

キーワードや意味での検索

320万超の本文・表を事前にベクトル化し、AI が必要な文章だけを素早く特定できるようにしています。 キーワード一致に強い疎ベクトル検索と、表現ゆれに強い密ベクトル検索を組み合わせ、Claude Code のようなAIエージェントの grep 検索だけでは難しい、意味ベースの文書探索を実現しています。

目次から必要な箇所だけ取得

まずは目次で概要を把握。必要な節だけ本文を取得できます。 事前に節単位の文字数も分かるため、LLM に渡す前に読む量とコストを見積もれます。

候補探しはcredits消費なし

新着確認、タイトルや目次の取得は credits 消費なし。レートリミットの範囲内で繰り返し呼び出せます。 地味に便利な証券コード特定も 0-credit 。AIが略称・旧社名・表記ゆれで企業を指定しても、約4.3万の名寄せ辞書で特定します。

提供範囲について

モモンガサーチAPIでは、資料ごとに本文・画像・元ファイル・参照URLなどの取得可否をAPIレスポンス上で確認できます。

一部の資料では、データ取得元の提供条件や権利関係により、本文や元ファイルではなく、メタデータや参照URLの提供に限られる場合があります。また、資料によっては、公開後一定時間が経過してから本文を取得できるようになる場合があります。対応範囲の詳細はサービスサイトでご確認いただけます。

ベータ提供について

モモンガサーチAPIは現在ベータ版として提供しています。ベータ期間中（5月24日まで）に有料プランへ登録したユーザーは、有料プランを継続している限り、永年50% offで利用できます。

開発チームでは、皆様からのフィードバックをもとに、検索品質の向上、サンプルコードの追加、対応する書類・ニュース種別の拡充などに継続的に取り組んでいきます。ぜひ率直なご意見をお寄せください。

【運営会社・お問い合わせ】

運営会社：株式会社Yozora Finance

代表者：代表取締役 富田悠介

サービスサイト：https://momongasearch.com

お問い合わせ先：contact@yozorafinance.com