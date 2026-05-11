カーテンのようなやわらかさとブラインドの調光機能を兼ね備えた調光スルーカーテン「スリーヌ」を6月1日(月)より全国で販売開始
窓辺の総合インテリアメーカー、トーソー株式会社(本社：東京都中央区／社長：八重島 真人)は、2026年6月1日(月)より調光スルーカーテン「スリーヌ」を全国で発売いたします。調光スルーカーテン「スリーヌ」は、カーテンのようなやわらかさと、均一に整ったカーブが生み出す高い意匠性に加え、調光機能や自由な出入りを可能にするウォークスルー機能を兼ね備えた新製品です。その洗練されたシルエットは、近年増加している大開口の窓にも自然に調和します。
生地は選びやすいニュアンスカラーを品揃え。メカカラーは「グレージュ」を含む3色展開で、上質な空間づくりを求める住宅や非住宅市場に向け、ご提案しやすいラインナップです。
【新製品概要】
調光スルーカーテン「スリーヌ」
スリーヌ バトンタイプ TU-1003(ソリア サンドベージュ) 部品カラー：グレージュ 【参考価格(税込)】148,280円 (W1,800mm×H1,800mmの場合)
■ 特長
(1)意匠性と機能性を兼ね備えた構造
ドレープとレースが一体になった生地を、U字状にして取り付けます。カーテンのようなやわらかな質感と美しいカーブを保ちながら、生地の角度を調整することで、採光から視線の遮蔽まで自在にコントロールできます
空間の快適性とデザイン性を叶える製品です。
(2)閉めたまま出入りできる「ウォークスルー機能」
生地が1枚ずつ独立した構造になっており、製品を閉じた状態でどこからでも通り抜けることが可能です。リビングからテラスやウッドデッキへ、両手が塞がっていても出入りが簡単で、屋内外をシームレスにつなぐ開放的な空間を実現します。
また、ボトム周辺部品がないため、お子さまやペットにも配慮した安心のチャイルドセーフティー仕様です。
(3) 用途に応じて選べる、2つの上質な生地シリーズ
【ソリア】 全5色 透過度：プライベート
シンプルなドレープに、表情豊かなスラブ織りレースを合わせた生地。やさしいニュアンスカラーです。
【参考価格(税込)】148,280円 (W1,800mm×H1,800mmバトンタイプ)
【ルナリア】 全4色 透過度：遮光
杢感のある遮光ドレープに、シンプルなレースを組み合わせた上質な生地。 寝室にも心地よく寄り添います。
【参考価格(税込)】153,450円 (W1,800mm×H1,800mmバトンタイプ)
(4)空間に美しく調和するメカカラー
メカカラーはホワイト、ブラックに加え、近年人気の「グレージュ」を含む全3色を展開。壁紙や建具と自然に調和し、空間全体の統一感を高めます。
■ 会社概要
会社名 ： トーソー株式会社
所在地 ： 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番9号
代表 ： 代表取締役社長 八重島 真人
設立 ： 1949年9月
資本金 ： 11億7,000万円
事業内容： インテリア製品の企画、製造、販売