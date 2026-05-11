窓辺の総合インテリアメーカー、トーソー株式会社(本社：東京都中央区／社長：八重島 真人)は、2026年6月1日(月)より調光スルーカーテン「スリーヌ」を全国で発売いたします。調光スルーカーテン「スリーヌ」は、カーテンのようなやわらかさと、均一に整ったカーブが生み出す高い意匠性に加え、調光機能や自由な出入りを可能にするウォークスルー機能を兼ね備えた新製品です。その洗練されたシルエットは、近年増加している大開口の窓にも自然に調和します。

生地は選びやすいニュアンスカラーを品揃え。メカカラーは「グレージュ」を含む3色展開で、上質な空間づくりを求める住宅や非住宅市場に向け、ご提案しやすいラインナップです。









【新製品概要】

調光スルーカーテン「スリーヌ」

スリーヌ バトンタイプ TU-1003(ソリア サンドベージュ) 部品カラー：グレージュ 【参考価格(税込)】148,280円 (W1,800mm×H1,800mmの場合)





■ 特長

(1)意匠性と機能性を兼ね備えた構造

ドレープとレースが一体になった生地を、U字状にして取り付けます。カーテンのようなやわらかな質感と美しいカーブを保ちながら、生地の角度を調整することで、採光から視線の遮蔽まで自在にコントロールできます

空間の快適性とデザイン性を叶える製品です。





(2)閉めたまま出入りできる「ウォークスルー機能」

生地が1枚ずつ独立した構造になっており、製品を閉じた状態でどこからでも通り抜けることが可能です。リビングからテラスやウッドデッキへ、両手が塞がっていても出入りが簡単で、屋内外をシームレスにつなぐ開放的な空間を実現します。

また、ボトム周辺部品がないため、お子さまやペットにも配慮した安心のチャイルドセーフティー仕様です。









(3) 用途に応じて選べる、2つの上質な生地シリーズ





【ソリア】 全5色 透過度：プライベート

シンプルなドレープに、表情豊かなスラブ織りレースを合わせた生地。やさしいニュアンスカラーです。

【参考価格(税込)】148,280円 (W1,800mm×H1,800mmバトンタイプ)





【ルナリア】 全4色 透過度：遮光

杢感のある遮光ドレープに、シンプルなレースを組み合わせた上質な生地。 寝室にも心地よく寄り添います。

【参考価格(税込)】153,450円 (W1,800mm×H1,800mmバトンタイプ)









(4)空間に美しく調和するメカカラー

メカカラーはホワイト、ブラックに加え、近年人気の「グレージュ」を含む全3色を展開。壁紙や建具と自然に調和し、空間全体の統一感を高めます。









■ 会社概要

会社名 ： トーソー株式会社

所在地 ： 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番9号

代表 ： 代表取締役社長 八重島 真人

設立 ： 1949年9月

資本金 ： 11億7,000万円

事業内容： インテリア製品の企画、製造、販売