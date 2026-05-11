世界アシカの日特別イベント！　5月30日（土）池袋・サンシャイン水族館にて『トドにおとどけ』の読み聞かせ&トーク&サイン会開催

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区）が刊行する絵本『トドにおとどけ』（作：大塚健太 絵：かのうかりん）の読み聞かせ会&トーク&サイン会を5月30日（土）に池袋・サンシャイン水族館にて開催いたします。

イベント詳細

『トドにおとどけ』読み聞かせ会＆トーク&サイン会

日時：5月30日（土）11:30-14:00 （11:30～12:00 読み聞かせ＆トーク／12:00～14:00 サイン会）

場所：池袋・サンシャイン水族館 屋外エリア マリンガーデン「パフォーマンスステージ」

※サイン会については、マリンガーデン内特設会場にて実施

※雨天決行（水族館内で別の場所へ変更する可能性がございます）、荒天中止

参加方法：読み聞かせ&トークは参加無料（※水族館への入場料は別途必要となります）

サイン会は、水族館2階「ショップ アクアポケット」で絵本をご購入いただいた方へ、先着50名様に整理券をお配りします。

問い合わせ先：池袋・サンシャイン水族館 TEL：03-3989-3466

『トドにおとどけ』はたくさんの絵本賞で、高い評価をいただきました！

2024年7月の発売以降、たくさんの絵本賞をいただいております。

第12回 静岡書店大賞 児童書新作部門 第3位

第17回 MOE絵本屋さん大賞 第6位

キノベス！キッズ2025 第2位

第1回 NIC書店絵本大賞 入賞

第6回TSUTAYAえほん大賞 第4位

絵本について

『トドにおとどけ』大塚健太 作／かのうかりん 絵

トドに誕生日ケーキを届けることになったカモメ。ところが、おうちから出てきたのはトドによく似たアシカ。次に出てきたのも、これまたよく似たアザラシ。なかなかトドまで辿り着きません。やっと会えたと思ったら…？ 海の生き物の違いもわかるユーモア絵本。

https://pie.co.jp/book/i/5856/

仕様：A4判変型（250×221mm）／ハードカバー／32Pages (Full Color)

定価：本体1,400円+税

ISBN：978-4-7562-5856-4 Ｃ8793

発売日：2024年7月12日

作：大塚健太 絵：かのうかりん

発行元：パイ インターナショナル

［絵本全文読み聞かせ、公開中］

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N4HYT4pnbAE ]

【書籍に関するお問い合わせ】

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〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

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