世界アシカの日特別イベント！ 5月30日（土）池袋・サンシャイン水族館にて『トドにおとどけ』の読み聞かせ&トーク&サイン会開催
株式会社パイ インターナショナル（豊島区）が刊行する絵本『トドにおとどけ』（作：大塚健太 絵：かのうかりん）の読み聞かせ会&トーク&サイン会を5月30日（土）に池袋・サンシャイン水族館にて開催いたします。
イベント詳細
『トドにおとどけ』読み聞かせ会＆トーク&サイン会
日時：5月30日（土）11:30-14:00 （11:30～12:00 読み聞かせ＆トーク／12:00～14:00 サイン会）
場所：池袋・サンシャイン水族館 屋外エリア マリンガーデン「パフォーマンスステージ」
※サイン会については、マリンガーデン内特設会場にて実施
※雨天決行（水族館内で別の場所へ変更する可能性がございます）、荒天中止
参加方法：読み聞かせ&トークは参加無料（※水族館への入場料は別途必要となります）
サイン会は、水族館2階「ショップ アクアポケット」で絵本をご購入いただいた方へ、先着50名様に整理券をお配りします。
問い合わせ先：池袋・サンシャイン水族館 TEL：03-3989-3466
『トドにおとどけ』はたくさんの絵本賞で、高い評価をいただきました！
2024年7月の発売以降、たくさんの絵本賞をいただいております。
第12回 静岡書店大賞 児童書新作部門 第3位
第17回 MOE絵本屋さん大賞 第6位
キノベス！キッズ2025 第2位
第1回 NIC書店絵本大賞 入賞
第6回TSUTAYAえほん大賞 第4位
絵本について
『トドにおとどけ』
大塚健太 作／かのうかりん 絵
トドに誕生日ケーキを届けることになったカモメ。ところが、おうちから出てきたのはトドによく似たアシカ。次に出てきたのも、これまたよく似たアザラシ。なかなかトドまで辿り着きません。やっと会えたと思ったら…？ 海の生き物の違いもわかるユーモア絵本。
https://pie.co.jp/book/i/5856/
仕様：A4判変型（250×221mm）／ハードカバー／32Pages (Full Color)
定価：本体1,400円+税
ISBN：978-4-7562-5856-4 Ｃ8793
発売日：2024年7月12日
作：大塚健太 絵：かのうかりん
発行元：パイ インターナショナル
［絵本全文読み聞かせ、公開中］
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N4HYT4pnbAE ]
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