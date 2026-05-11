「CANDY TUNE」立花琴未さんが口内炎にビタミンチャージ！「トラフル(R)︎BBチャージc」新TV-CM 「口内え～ん」篇／「発見！口内炎」篇2026年5月12日（火）より放映開始

第一三共ヘルスケア株式会社

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区）は、口内炎に1日1回の服用で有効成分が内側から効く「トラフル(R)︎BBチャージc」の新TV-CM「口内え～ん」篇／「発見！口内炎」篇を、2026年5月12日(火)より全国で放映開始します。

本TV-CMには、「トラフル(R)︎ダイレクトa」のCMに引き続き「CANDY TUNE」の立花琴未さんを起用。「口内え～ん」篇では、立花琴未さん（こっちゃん）とおそろいの衣装をまとったパペット「小こっちゃん」と一緒に、「口内炎に効くビタミン剤！トラフルBBチャージc」というメッセージをキュートな歌と踊りで力演。「発見！口内炎」篇では、寝不足や疲れによる口内炎に対して「ほっとく？トラフる？」というメッセージを投げかけることでビタミン剤による口内炎対処を促しています。今回の新TV-CMの放映開始に合わせ、メイキングムービーやインタビュー動画、縦型動画を「トラフル(R)︎」ブランドサイトや公式Xなどで公開します。

トラフル(R)︎BBチャージc「口内え～ん」篇よりトラフル(R)︎BBチャージc「発見！口内炎」篇より

■TV-CM概要

タイトル ：トラフル(R)︎BBチャージc「口内え～ん」篇／「発見！口内炎」篇

出演 ： CANDY TUNE 立花琴未

放映開始日 ： 2026年5月12日(火)

TV-CM 本編 URL ： 「口内え～ん」篇 https://youtu.be/dmzZWxZLAfQ

「発見！口内炎」篇 https://youtu.be/c55YEqpRxDQ

メイキングURL ： https://youtu.be/UvXCGPyoU9U

インタビューURL ： https://youtu.be/n7P8_eJks2Y

※「トラフル(R)︎」ブランドサイト（https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_traful/）CMギャラリーでは、CM本編のほか、メイキングムービー等を5月11日(月)10:00以降に公開します。

■TV-CMについて

20～30代男女が罹患しやすい口内炎。口内炎の原因として「疲れ」や「ストレス」を挙げる方が多く、日常的な口内炎への対処ニーズは高まっています。こうした背景から、第一三共ヘルスケアは口内炎に効く市販薬「トラフル(R)︎」シリーズで培ってきた知見をもとに、疲れやストレスによる口内炎に効くビタミン剤*「トラフル(R)︎BBチャージc」があることを伝える新TV-CMを制作。イメージキャラクターとして、「トラフル(R)︎ダイレクトa」のCMに引き続き「CANDY TUNE」の立花琴未さんを起用し、できてしまった口内炎をいたわる姿や、口内炎を放置せずトラフルを服用する様子を通して、「寝不足や疲れによる口内炎に効くビタミン剤*、トラフル(R)︎BBチャージc」というメッセージを届けます。

■TV-CMストーリー

◆トラフル(R)︎BBチャージc「口内え～ん」篇

立花琴未さんが、おそろいの衣装をまとったパペット「小こっちゃん」とともに登場。「できちゃった！口内え～ん！」というリズミカルなフレーズを歌う「小こっちゃん」の口の中には、なんと痛そうな口内炎が！つらそうな表情の「小こっちゃん」を心配する立花さん。その後、元気よく同じフレーズをもう一度歌います。最後はとびきりの笑顔の立花さんと「小こっちゃん」。「口内炎に効くビタミン剤*」というメッセージを歌と踊りで可愛らしく伝えます。

*ビタミンB2B6主薬製剤

◆トラフル(R)︎BBチャージc「発見！口内炎」篇

今作の立花さんは多忙なデザイナー役。朝から晩まで仕事に追われる立花さんの口元に、「寝不足口内炎」の矢印が出現。日が変わり「つかれた～」とぐったりする立花さんには、「おつかれ口内炎」の矢印が。「ほっとく？トラフる？」と問いかけられ、「トラフル(R)︎BBチャージc」でビタミンをチャージして笑顔で眠りにつきます。別日のお昼、口内炎が治っておいしそうに食事を楽しむ立花さん。寝不足や疲れによる口内炎に効く「トラフル(R)︎BBチャージc」を、等身大の立花さんの姿を通して表現しました。

■TV-CMストーリーボード

◆トラフル(R)︎BBチャージc「口内え～ん」篇

◆トラフル(R)︎BBチャージc「発見！口内炎」篇

■撮影エピソード

◆立花さんそっくりのパペット「小こっちゃん」に大興奮！

「トラフル(R)︎」CMへの出演が2回目となる立花さんは、慣れた様子で撮影を楽しんでいました。撮影前から「小こっちゃん」に会えることを楽しみにしてくださっていた立花さんは、スタジオで本物の「小こっちゃん」と対面すると「会えた！かわいい！」と大喜び。カメラが回っていない間も会話をしたり、踊ったりと、息ぴったりな２人でした。

◆多忙なデザイナー役に挑戦！シーンごとの衣装にもご注目

「発見！口内炎」篇では、寝不足や疲れによって気づいたら口内炎ができてしまった…という日常のワンシーンを表現。立花さんは多忙なデザイナー役として、動きや表情にもこだわって様々なシーンを演じきっていただきました。もう１つの見どころがシーンごとに変わる衣装。デザイナー立花さんをイメージした在宅ワーク衣装や、仕事終わりのゆるかわいい部屋着、晴れやかな気持ちでランチを食べるオフィスカジュアル衣装など、立花さんらしさを表現した衣装にも注目です！

撮影の裏側やオフショットが満載のメイキングムービー（https://youtu.be/UvXCGPyoU9U）も、ぜひチェックしてください。

■インタビュー

Q．撮影を終えての感想は？

今回はパペットの「小こっちゃん」と初共演できたことがとても嬉しかったです。とにかく可愛らしくて、思わず連れて帰りたくなるくらい楽しい撮影でした。

Q．どんな時に口内炎ができやすいですか？

私は寝不足の時に、つい口内炎ができてしまいます。先日、仕事でタイへ行かせていただいた際も少し寝不足になってしまい、気づいたら唇の下に口内炎が2個できていました。滞在中は、軟膏を塗って休んでいました。

Q．口内炎の時、食べ物で気をつけていることはありますか？

食べ物は好きな物を食べるようにしています。痛くてもしっかり食べるタイプです。食事でしっかりと栄養をつけることも、治すためのケア方法の１つだと考えているので、たくさん食べています。

Q．お気に入りのトラフルシリーズはどれですか？

「トラフル(R)︎ダイレクトa」です。日中、仕事をしている時でも、パッチタイプが一番つけていて違和感が少なく、痛みも気になりません*。そのため一番活用していますし、タイなどの遠征に行く際にも必ず持ち歩いています。

*パッチ剤による患部の保護効果

Q．もう１人の自分がいたら、してみたいことは？

1週間ごとに「小こっちゃん」と入れ替わってみたいです。例えば、私が1週間バリバリ働く間、もう１人の私には旅行や読書を楽しんでもらい、それを1週間ごとに交代できたらいいなと思っています。また、私は仕事やライブの準備に時間がかかるタイプなので、リハーサルをしてくれる「小こっちゃん」と、準備をする私とで役割分担をして、時間を2倍に活用してみたいですね。

Q．立花さん流の「元気をチャージする」習慣は？

ドラマを見ることが、元気をチャージしてリフレッシュする時間になっています。時間を忘れて好きなドラマに没頭することが、気持ちの切り替えに繋がっています。また、今日の撮影では差し入れが私の大好きな抹茶づくしで、１日中元気いっぱいで撮影に臨むことができました。本当に感謝しています。

■縦型ムービーも同時公開

5月11日(月)より、第一三共ヘルスケアの「トラフル(R)︎」ブランドサイト（https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_traful/）や「トラフル(R)︎」公式Xなどで立花琴未さん出演の縦型ムービーも公開します。

本ムービーでは、福岡県出身の立花さんが視聴者の「おつかれ口内炎」や「寝不足口内炎」を見つけ、博多弁で励ます内容となっています。CMとは異なる立花さんの魅力をお楽しみいただける縦型ムービーもぜひご覧ください。

■出演者プロフィール

立花琴未 KOTOMI TACHIBANA

誕生日：2002年5月25日生まれ

出身地：福岡県北九州市

ニックネーム：こっちゃん

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より2023年3月14日にデビューした7人組アイドルグループ「CANDY TUNE（キャンディーチューン）」のメンバー。辛いものや抹茶スイーツが好きで、天然キャラとして“ことみ語録”（言い間違い集）がSNSで話題に。

「CANDY TUNE」というグループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性的なメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

■「トラフル(R)︎」ブランドについて

2008 年に口内炎を飲んで治す「トラフル錠」を発売して以来、優れた効果と使いやすさを追求し、様々な剤形を取り揃えるブランドへ進化。多くのお客様からご支持をいただいてまいりました。

ラインアップは、貼るタイプ「トラフルダイレクトa」、塗るタイプ「トラフル軟膏PROクイック」、「トラフル軟膏」、飲むタイプ「トラフル錠a」、ビタミンB2B6主薬製剤「トラフルBBチャージc」、スプレータイプ「トラフル クイックショット」の口内炎治療薬シリーズ5アイテムと、口腔内の殺菌・消毒に効くうがい薬「トラフルクリアウォッシュ」の計7アイテム。口内炎の発症部位や症状に合わせて提案しています。

「トラフル(R)︎」は今後も口内炎や口内環境に悩む方々のQOL向上をサポートしてまいります。

左から、「トラフルダイレクトa」12枚1,485円、24枚2,200円（指定第2 類医薬品）、「トラフル軟膏PROクイック」5g 1,100円（指定第 2 類医薬品）、「トラフル軟膏」6g 1,100円（第3類医薬品）、「トラフル錠a」24錠1,760円、36錠2,365円（第3類医薬品）、「トラフルBBチャージc」60錠1,430円、120錠2,420円（第3類医薬品）、「トラフル クイックショット」20mL 1,265円（第3類医薬品）、「トラフルクリアウォッシュ」65mL1,210円（第3類医薬品）※価格はすべてメーカー希望小売価格・税込 これらの医薬品は、薬剤師、登録販売者にご相談の上、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。

■「トラフル(R)︎BBチャージc」製品紹介

持続型ビタミンB2（リボフラビン酪酸エステル）、ビタミンB6を承認基準*の最大量配合しています。1日1回の服用で有効成分が内側から効きます。7歳から服用いただけます。口内炎・肌あれの緩和、肉体疲労時のビタミンB2B6の補給に。

*ビタミンB2B6主薬製剤の製造販売承認基準(厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲)として

■第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、OTC医薬品領域におけるリーディングカンパニーとしての強みを基盤に、機能性スキンケア・オーラルケア・食品分野へと事業領域を拡大し、生活者の健やかな人生に寄り添うトータルヘルスケア企業として成長を続けています。

私たちの理念を体現するコーポレートスローガン「Fit for You ひとりひとりの健やかな人生のライフパートナー」を掲げ、誰もが安心してセルフケア・セルフメディケーションに取り組める社会の実現に貢献してまいります。