母の日当日だけど、ソーシャルギフト（eギフト）なら、まだ間に合う！？お母さんに今すぐ気持ちを届ける「母の日ギフト ソーシャルギフト（eギフト）売れ筋ランキング TOP15」、母の日直前集計で本日公開。

Groov株式会社

母の日ギフト専門メディア「母の日.me」（https://hahanohi.me/）は、最新の購買トレンドを反映した「母の日ギフト ソーシャルギフト（eギフト）売れ筋ランキング TOP15」を公開いたしました。

【ランキング詳細 URL】

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking(https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking)

【母の日.me PV 及び成果件数 調査概要】

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/）

調査方法：楽天ソーシャルギフト対応商品に絞り込み、Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数で集計し、ランキング化。

調査対象：有効アクセス数 25,061件、成果報酬成約件数 1,378件

調査期間：2026年5月1日～5月9日

※楽天ソーシャルギフト単体での売上集計ができないため、ソーシャルギフト対応商品での絞り込み、Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数で集計し、ランキング化しています。

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

ECモール大手・楽天市場の本格参入で、ソーシャルギフト市場は一気に加速へ。

2026年、母の日ソーシャルギフト商戦の勢力図に激変の兆し。

国内最大級のECモール「楽天市場」が、ついにソーシャルギフト市場への本格参入を果たしました。特筆すべきは、送料込みの商品であれば、実質的に全商品がソーシャルギフト対応可能となった点です。これにより、対象商品数が爆発的に増加し、市場全体の成長を劇的に加速させる可能性が高まっています。 また、楽天市場のソーシャルギフト機能拡大により、現在では24万点以上の商品がソーシャルギフトに対応。従来の一部サービス限定だったeギフト市場は、楽天市場全体へと急速に広がりを見せています。

楽天市場の参入による最大の影響は、強力な「ポイント経済圏」の融合です。ギフト購入時にも楽天ポイントが付与・利用できることは、既存のポイントユーザーにとって極めて大きな恩恵であり、他プラットフォームからの流入を促す強力なインセンティブとなります。 これまで母の日前日や当日の「直前・駆け込み需要」は、特定のソーシャルギフトプラットフォーマーによる独占に近い市場でした。しかし、圧倒的な商品数と物流網、そして経済圏を持つ楽天市場の参入により、2026年の母の日ギフト商戦はこれまでにない激戦となりました。 「住所を知らなくても贈れる」という利便性に、「楽天ならではの選択肢とポイント」が加わることで、ソーシャルギフトは一部の流行から「ギフトのスタンダード」へと進化を遂げています。

「駆け込み需要」から「リアルタイム需要」へ構造転換

これまで母の日当日の“駆け込み需要”は、一部のソーシャルギフト専業サービスを利用するユーザーに限定された市場でした。

しかし2026年は、その構造が大きく変化しています。

最大の要因は、楽天市場をはじめとする大手ECプラットフォームの本格参入です。これにより、「母の日当日でも贈れる」という価値が、一部のサービス利用者だけのものではなく、市場全体へ急速に拡大しました。

特に今年は、送料込み商品を中心にソーシャルギフト対応商品数が大幅に増加。従来のような“配送締切前提”の購買行動から、「思い立った瞬間に感謝を届ける」というリアルタイム型の購買行動へ移行が進んでいます。

「住所不要」「受け取り自由」が利用拡大を後押し

また、LINEやメールを活用した受け取り方式の浸透により、

・住所を知らなくても贈れる

・相手の好きなタイミングで受け取れる

・配送日時の調整負担がない

といった利便性が高く評価され、利用者層が急速に拡大しています。

これは単なる“利便性向上”ではなく、現代のライフスタイル変化と強く連動した現象と考えられます。

現代型ライフスタイルとの高い親和性

共働き世帯の増加、コミュニケーションのSNS化、離れて暮らす家族の増加などにより、「事前に住所確認をして配送を手配する」という従来型ギフトフローとのミスマッチが顕在化していたためです。

その結果、ソーシャルギフトは、

「忙しくて準備が間に合わなかった」

「当日になって思い出した」

「遠方で配送が間に合わない」

といった“緊急時の代替手段”としてだけではなく、“最初から選ばれるギフト手段”へと進化しています。

ソーシャルギフトは「現代型ギフトインフラ」へ

2026年の母の日市場で見えてきたのは、ソーシャルギフトが一時的な流行ではなく、“現代型ギフトインフラ”として定着し始めているという点です。

今後は、「今すぐ贈れる」という即時性に加え、商品ラインナップ、ポイント経済圏、SNS連携などを含めた総合的な体験競争が加速していくと考えられます。

この劇的な市場変化の中で、実際にどのような商品が選ばれたのか。アクセス数と成約数に基づく最新の「売れ筋ランキング」を公開いたします。

母の日当日、“今からでも感謝は届けられる” ソーシャルギフト売れ筋ランキング TOP15

【1位】Yunth 母の日限定Yunth美容液ギフトセット

店舗名：Yunth Store

価格：5,980円～

もっと綺麗になれる！楽天年間コスメランキング1位の実績をもつ、コスメケアブランドYunth（ユンス）からオリジナルのお得で特別な母の日限定コフレ 美ギフト誕生！美容液や化粧水がセットになったギフトが大好評。

https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/#rank1https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank1)mothers-day-social-gift-ranking(https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/#rank1https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank1)/#rank1(https://hahanohi.me/rakuten-social-gift/#rank1https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank1)

【2位】FUJIFILM アスタリフト オンライン限定母の日BOXセット

店舗名：FUJIFIL

価格：4,950円

富士フィルムのコスメブランドアスタリフトからオンライン限定の母の日BOXセットがギフトで登場！オールインワンタイプの保湿ジェル「オプミージェル」と美白美容液「ホワイトジェリー アクアリスタ」の人気商品2つがセットになったギフト商品です。

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank2

【3位】ひんやり美味しい プレミアムアイスコーヒー＆珈琲ゼリー コーヒーギフト

店舗名：澤井珈琲Beans＆Leaf

価格：3,880円～

澤井珈琲のプレミアムアイスコーヒー＆珈琲ゼリーセットは、専門店ならではの深い香りとコクを楽しめる人気ギフト。ひんやりなめらかな珈琲ゼリーと本格アイスコーヒーで、おうち時間を少し贅沢に彩ります。「いつもおつかれさま」の気持ちを届ける、母の日にぴったりの癒やし系ギフトです。

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank3

【4位】王様の足枕 レディース スキンケア加工

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：4,500円

家事や立ち仕事で頑張るお母さんに、“足を休める時間”を贈れる「王様の足枕 レディース」。超極小ビーズ素材が足の形にやさしくフィットし、ふんわり包み込まれるような心地よさで、リラックスタイムをサポートします。スキンケア加工を施したなめらかな専用カバー付きで、女性向けに仕上げられているのも魅力。おうち時間を少し贅沢にしてくれる、“おつかれさま”の気持ちを届ける母の日ギフトです。

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank4

【5位】花とスイーツ ギフト プリザーブドフラワー＆バウム・どら焼きセット

店舗名：おいもや

価格：2,790円～

感謝の気持ちを、華やかなお花とやさしい甘さに込めて贈りませんか。枯れないプリザーブドフラワーと、人気のバウムクーヘンやどら焼きを組み合わせた特別なギフトセット。見た目の美しさと美味しさの両方を楽しめるのが魅力です。インテリアとして長く飾れるお花と、ほっとする味わいのスイーツで、心に残るひとときを届ける母の日にぴったりの贈り物です。

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank5

【6位】母の日の華やか和栗のモンブラン

店舗名：菓匠もりん（morin）

価格：3,980円～

華やかさと食べやすさを兼ね備えたスイーツギフトは、母の日に人気の“消えもの”ギフト。個包装で少しずつ楽しめるため、日常の中で手軽に贅沢な時間を過ごせるのが魅力です。和洋の味わいをバランスよく楽しめる詰め合わせは、幅広い年代に喜ばれやすく、「気を遣わせない」贈り物としても最適。感謝の気持ちをやさしく伝えられる母の日にぴったりの一品です。

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank6

【7位】100％ピュアジュース みかんジュース ゼリー

店舗名：伊藤農園

価格：2,680円～

和歌山県産みかんの美味しさをそのまま味わえる、無添加ストレートジュースとゼリーの詰め合わせギフト。14年連続モンドセレクション金賞受賞の人気シリーズで、みかん本来の甘さと爽やかな風味を楽しめます。小さなお子さまから大人まで飲みやすく、健康を気遣うお母さんへの母の日ギフトにもぴったり。気を遣わせにくい“消えものギフト”として、「迷ったらこれ」と支持される定番人気の母の日プレゼントです。

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank7

【8位】母の日専用 野菜スープギフトセット

大ぶり野菜がたっぷり入ったGREEN SPOONの野菜スープギフトは、忙しい毎日を送るお母さんに“からだをいたわる時間”を届けてくれる母の日ギフト。レンジで温めるだけで、本格的なスープを手軽に楽しめるのが魅力です。保存料不使用で、彩り豊かな野菜をしっかり味わえるヘルシーさも人気の理由。感謝の気持ちを華やかに伝えられる“ご自愛系ギフト”として注目されています。

店舗名：GREEN SPOON

価格：3,880円～

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank8

【9位】 山形県産 さくらんぼ 佐藤錦

店舗名：北のデリシャス

価格：2,980円～

山形県産の高級さくらんぼ「佐藤錦」を24粒詰め合わせた、母の日限定の旬フルーツギフト。みずみずしい甘さと鮮やかな色合いが魅力で、宝石のような美しさも人気です。赤いカーネーションと母の日カード付きで、「いつもありがとう」の気持ちを華やかに届けられます。

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank9

【10位】母の日限定 ドリップバッグコーヒー マザーズブレンド50杯

店舗名：澤井珈琲Beans＆Leaf

価格：3,980円

澤井珈琲の母の日限定ギフトセットは、香り豊かなドリップコーヒー50袋入りで、お湯を注ぐだけで本格的な味わいを楽しめる人気ギフト。可愛いトートバッグ付きで実用性も抜群です。忙しい毎日に“ほっと一息”を届ける、母の日にぴったりの癒やし系ギフトです

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank10

【11位】高級具材が丸ごと入った超高級お茶漬け

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,299円～

金目鯛やうなぎ、まぐろなど豪華な海鮮を贅沢に味わえる高級お茶漬けセット。素材の旨みをそのまま楽しめる本格的な味わいで、手軽に特別感のある一杯が完成します。常温保存が可能で扱いやすく、忙しい毎日でも気軽に楽しめるのも魅力。上品なギフト仕様で、日頃の感謝を伝える母の日の贈り物としてぴったりの一品です。

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank11

【12位】MOGU気持ちいい足枕

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：5,500円

一日の終わりに、“足を休めるご褒美時間”を届けてくれる「MOGU 気持ちいい足まくら」。超微粒子パウダービーズが足にやさしくフィットし、ふんわり包み込まれるような心地よさでリラックスタイムをサポートします。コラーゲン配合のスキンケア加工生地を使用しており、しっとりなめらかな肌触りも魅力。コンパクトで使いやすく、「いつもおつかれさま」の気持ちを伝える母の日ギフトとして人気を集めています。

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank12

【13位】MOGUフラワークッション

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：3,300円

お花のような華やかなデザインと、“むにゅむにゅ”気持ちいい感触が魅力の「MOGU フラワークッション」。パウダービーズが体にやさしくフィットし、背当てやリラックスタイムのクッションとして心地よく使えます。生花と違って枯れることがなく、お手入れ不要で長く楽しめる“花型癒やしギフト”として母の日にも人気。お部屋を明るく彩りながら、「いつもおつかれさま」の気持ちを届けられる、可愛さと実用性を兼ね備えたギフトです。

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank13

【14位】母の日ギフト 大切な人を想う国産飲む果実酢

店舗名：くらしのポトフ

価格：3,850円

「母の日の贈り物に、国産果実のやさしいおいしさ。ぶどう・みかん・ももの飲む果実酢セットは、水やソーダで割るだけで手軽に楽しめる健康ドリンクになります。お母さんの毎日にうれしいギフトです。

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank14

【15位】王様の夢枕II

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：8,800円

ふんわり柔らか気持ちいい「超極小ビーズ」と「ポリエステルわた」を絶妙なバランスで配合した枕。頭部や首もとに負担をかけない柔らかい素材で、お母さんのデリケートな首もとを優しく支えてくれます。母の日の贈り物でも「失敗しない・絶対外さないプレゼント」として「王様の夢枕II」は選ばれています。

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking/#rank15

楽天ソーシャルギフトの登録商品数は24万点。機能紹介のコンテンツページも登場。

楽天市場の出店店舗が独自で、楽天ソーシャルギフトを紹介するコンテンツページも作成されています。ソーシャルギフト機能の追加により、現在では24万点以上の商品がソーシャルギフトに対応。従来の一部サービス限定だったeギフト市場は、楽天市場全体へと急速に広がりを見せています。

さらに各店舗でも、母の日向けのソーシャルギフト特集ページを展開する動きが加速しています。たとえば、澤井珈琲では“今すぐ贈れるコーヒーギフト”を訴求したソーシャルギフト特集を展開しているほか、枕と眠りのおやすみショップ！でも、“癒やしを贈る母の日eギフト”として専用ページを公開。さらにYunthでは、人気の美容液ギフトを中心に、“キレイを贈る母の日ソーシャルギフト”特集を展開するなど、店舗独自での集客施策も本格化しています。

・Yunth 母の日ソーシャルギフト特集

https://www.rakuten.co.jp/yunth/contents/socialgifting/

・澤井珈琲 ソーシャルギフト特集

https://www.rakuten.co.jp/sawaicoffee-tea/contents/social-gift/

・枕と眠りのおやすみショップ！ 母の日ソーシャルギフト特集

https://www.rakuten.co.jp/oyasumi/contents/social/hahanohi/

【期間限定】母の日.me母の日ギフトがもらえるキャンペーンイベント開催中

母の日ギフトが20名様・総額15万円相当がもらえる

2026年のキャンペーンでは、感謝の気持ちを込めて贈りたい、選りすぐりの母の日ギフト20点（総額15万円相当）をご用意。まもなく締め切りです。

https://hahanohi.me/lp/mothersday-gift-campaign/(https://hahanohi.me/lp/mothersday-gift-campaign/)

https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking(https://hahanohi.me/mothers-day-social-gift-ranking)

母の日.me メディア概要

■母の日.me メディア概要

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

・関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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