剣持刀也 1st Mini Album「Augment」2026年7月15日(水)発売！さらに10月11日(日) リアルソロライブ【虚空狂宴】(読み：こくうフェス) がKアリーナ横浜で開催決定

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、剣持刀也の1st Mini Album『Augment』およびリアルソロライブ『虚空狂宴』に関する最新情報をお伝えいたします。

剣持刀也 1st Mini Album「Augment」発売決定

新規書き下ろし楽曲全7曲を収録した、剣持刀也待望の1stミニアルバムが2026年7月15日(水)発売決定。

初回生産限定盤Aには「制作にまつわるドキュメンタリー映像」を収録した特典Blu-ray、初回生産限定盤Bにはリアレンジ楽曲・カバー楽曲を収録した特典CDを収録。さらに3形態共通封入特典(初回生産分)として、剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】チケット先行抽選シリアルコードを封入します。

剣持刀也 1st Mini Album「Augment」商品概要

▼アーティスト

剣持刀也

▼タイトル

Augment

▼発売日

2026年7月15日(水)

▼通常盤

品番：ACN-10075

価格：2,750円(税込)

仕様：CD「Augment」新曲7曲

封入特典：剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】 チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

▼初回生産限定盤A

品番：ACN-10071

価格：6,050円(税込)

仕様：CD+Blu-ray

Disc1：「Augment」新曲7曲

Disc2(Blu-ray)：「制作にまつわるドキュメンタリー映像」

封入特典：封入特典：剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】 チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

▼初回生産限定盤B

品番：ACN-10073

価格：3,520円(税込)

仕様：CD2枚組

Disc1：「Augment」新曲7曲

Disc2(CD)：リアレンジ楽曲・カバー楽曲4曲収録

M1 儀式の唄

M2 エゴロック

M3 怪獣

M4 Sharpness…

封入特典：剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】 チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)



Illustrator：AKAPii

法人別オリジナル購入特典情報

にじさんじオフィシャルストアの購入特典として『台座付き顔面ハンドスピナー＋ダイカットステッカー3種セット(有償特典)』『「剣持刀也」学生証(無償特典)』をご用意。

また、その他取扱店舗でも様々なアイテムが付与されます。各特典はすべて数量限定となりますので、お早めにご予約ください。



▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：台座付き顔面ハンドスピナー＋ダイカットステッカー3種セット

無償特典：「剣持刀也」学生証

https://shop.nijisanji.jp/TAG_934

▼Amazon.co.jp

メガジャケ

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GYNR4NN4|B0GYNJPGPK|B0GYNXF61Y|B0GYNPP9M4|B0GYNQC4B8|B0GYNPT6TK|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GYNR4NN4%7CB0GYNJPGPK%7CB0GYNXF61Y%7CB0GYNPP9M4%7CB0GYNQC4B8%7CB0GYNPT6TK%7C)



▼アニメイト(オンラインショップ含む)

3形態共通特典：オーロラダイカットステッカー1枚セット(約60mm×80mm)+ロングフォト(約150mm×50mm)

全形態購入特典：A3クリアポスター

初回生産限定盤A：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3469621/

初回生産限定盤B：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3469622/

通常盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3469623/

▼楽天ブックス

アクリルキーホルダー(約50mm×50mm)

https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014962788+4580851150605+4580851150629+4580851150643&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014962788+4580851150605+4580851150629+4580851150643&f=O)



▼タワーレコード(オンラインショップ含む/一部店舗除く)

3形態共通特典：デジタルチェックホログラム入りデザインカード(約59mm×86mm)

初回生産限定盤A・B対象 W特典：ノート（A4）

https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=7524205



▼HMV(一部店舗除く)

3形態共通特典：フォトカード(約63mm×88mm)

全形態購入特典：クリアファイル(A5)

https://www.hmv.co.jp/news/article/260423139/

▼Sony Music Shop

リリース記念レプリカチケット(約200mm×70mm)

https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=77701133&cd=77701133(https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=77701133&cd=77701133)



▼セブンネットショッピング

缶バッジ(約44mm)

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=kenmochitoya20260715&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=kenmochitoya20260715&searchKeywordFlg=1)

その他、各取扱店にてリリースキャンペーンも実施予定。

続報をお待ちください。

剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】開催決定

▼開催概要

・公演名：剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】

・開催日時：2026年10月11日(日) OPEN16:30 / START18:00

・会場：Kアリーナ横浜

・出演者：剣持刀也

・ゲスト：葛葉 他

・イベント特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/kenmochi_fes/

▼チケット販売スケジュール

・剣持刀也 1st Mini Album「Augment」シリアル先行抽選

受付期間：2026年7月15日(水) 12:00～2026年8月12日(水) 23:59

お申し込み：https://eplus.jp/kenmochi_fes/sp/

・総合ファンクラブ先行抽選

受付期間：2026年8月14日(金) 12:00～2026年8月23日(日) 23:59

お申し込み：https://eplus.jp/kenmochi_fes/fc/



・イープラス先行抽選

受付期間：2026年8月26日(水) 12:00～2026年9月6日(日) 23:59

お申し込み：https://eplus.jp/kenmochi_fes/

・一般販売(先着)

受付期間：2026年9月20日(日)12:00～

お申し込み：https://eplus.jp/kenmochi_fes/



新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#虚空狂宴

剣持刀也 プロフィール

▪️ライバー名

剣持刀也(けんもちとうや / Kenmochi Toya)



▪️プロフィール

16歳の高校2年生。剣道部所属の隠れまじめ系男子。

普段は周りと合わせてじゃれているがダメな時はダメという。

以前から他の人の配信を見るのが好きで、その憧れから始めた。

練習のしすぎで怪我が絶えないので、常に救急セットを所持している。

▪️主なリンク先一覧

剣持刀也 YouTube CH：https://www.youtube.com/channel/UCv1fFr156jc65EMiLbaLImw

剣持刀也 X：https://x.com/rei_Toya_rei

にじさんじ公式HP 剣持刀也(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/toya-kenmochi

にじさんじストア 剣持刀也 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1014

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

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X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

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にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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■ 本件に関する取材のお申し込み先について

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Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸