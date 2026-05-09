2026年8月YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて、異例のスピードで追加単独公演が決定！ZAZY単独ライブ『ニョガニョガ』開催！

吉本興業株式会社

ZAZYによる単独ライブ『ニョガニョガ』を、8月22日(土)にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて追加開催することが決定しました。

本ライブは、2026年5月に開催された単独ライブの反響を受け、わずか数カ月のスパンで実施が決定しました。今回は、前回とは一線を画す完全新ネタと、本ライブのために練り上げられた新たな演出を予定しています。ZAZY特有の発想力と独自の世界観、そして渾身のネタの数々をぜひ会場でお楽しみください。

チケットの先行受付は、 公式ファンクラブ「ZAZYの世界」にて5月11日(月)11:00より開始、続いてFANYチケットにて5月16日(土)11:00より開始します。一般販売は5月20日(水)10:00より開始します。

ZAZY 本人コメント

ZAZY単独ライブ『ニョガニョガ』を開催します。

夏って、青や緑が濃い季節ですよね。西瓜、入道曇の背景、塩素プール、蝉。

『ニョガニョガ』は、そんな青や緑にショッキングピンクのペンキをぶちまけたようなライブにしようと思ってます。脳みそ考え汁生搾りゴクゴクみたいな。

今回は特に、会場全体がひとつの変な空間になると思います。

でっかい◯ですね。スイカか花火か。

変な空間に来てしまった感覚に近いかもしれません。

一夏の変な思い出を作りに来てください。

2026年の夏のZAZYにしかできないライブを作りたいと思います。

クーラーを効かせて六本木で待ってます。

ZAZY単独ライブ 『ニョガニョガ』 概要

■日時：8月22日(土) 開場20:45／開演21:00／終演22:10予定

■会場：YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER (東京都港区六本木4丁目9-2)

＞＞劇場HP：https://roppongi.yoshimoto.co.jp/

＜チケット情報＞

■料金：前売4,000円／当日4,500円

※配信なし

※全席指定

※未就学児入場不可

◎FC「ZAZYの世界」先行受付：5月11日(月) 11:00～5月14日(木)11:00

＞当落発表：5月15日(金)18:00頃

◎FANYチケット先行受付：5月16日(土)11:00～5月18日(月)11:00

＞当落発表：5月19日(火)18:00頃

◎一般販売：5月20日(水)10:00～

＞＞FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/16033

公式ファンクラブ「ZAZYの世界」

●会費(税込)：月額500円／年間5,000円

＞＞URL：https://www.zazy-world.com/