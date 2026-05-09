【SAK University】100名を超える新入生が学校生活をスタート　パスウェイプログラム申込者は300名を突破

株式会社エスアイイー

英国国立エセックス大学公認の国際教育提携校 SAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は、2026年4月に100名を超える新入生を迎え、新たな学びがスタートしました。



4月から始まった授業では、通学・オンライン双方の学生がそれぞれの学習スタイルで日々学習に取り組んでいます。毎回グループワークを実施し、場所を超えた「学び合い」が広がっています。

授業のない日にも学生同士で集まって自主学習を行う姿が見られるほか、サークル活動も始まりました。

「一般教養の授業がない分 専門分野を集中的に学べる一方で、自由な時間を利用して、気を抜きすぎず自分でしっかり勉強する習慣が大切です。」「グループワークを通じて、多様な考えに触れながら理解を深められる点が魅力」という声も寄せられています。

■パスウェイプログラム申込者数が累計300名突破

本校では、学習への意欲や姿勢を重視する入試制度として「パスウェイ利用型*」と「総合型」の出願を受け付けています。中でもパスウェイ利用型は、「情報I」の講義（パスウェイプログラム）を受講し、一定の条件を満たすことで入学試験の一部が免除される制度です。

申込者数は開校から8か月で300名を突破。パスウェイを利用して入学した在校生からは「数学や情報の基礎を学んでいたことで、授業内容をスムーズに理解できている」「文系出身でも入学前に基礎を身につけられるため、安心して授業に取り組める」といった声も聞かれています。

また、2026年度入学試験では年明けに受験者が集中したことを踏まえ、本年度は年内入試を実施しています。

パスウェイとあわせて活用することで、進路を早期に決定しやすい点も特長です。

詳細はオープンキャンパスや個別説明会(https://sak.ac/individual-session)でご案内します。

お気軽にお申し込みください。

オープンキャンパスに申し込む :https://sak.ac/open-campus

*パスウェイの利用には条件があります。詳細はオープンキャンパス等のイベントにご参加いただくか、入学支援課までお問い合わせください。

■「早期編入（リスタート特別枠）」願書受付中

「一度決めた進路を4年間続ける」という前提にとらわれず、進学後にミスマッチを感じた場合でも、将来の進路や適性を踏まえて進路を見直せる仕組みです。

入学後は補講を実施するため、スムーズに合流できます。

2026年4月入学の最終募集

詳細は早期編入制度の説明会へご参加いただくか、入学支援課までお問い合わせ(https://sak.ac/contact/student)ください。

■ SAK University東京イノベーションキャンパスについて

説明会に申し込む :https://sak.ac/open-campus

SAK Universityは、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として開校。2026年4月には100名を超える新入生を迎えました。

日本のIT人材不足の解決を考慮し、卒業後にすぐに実践で活躍できる実践力と問題解決力を重視した英国最先端のIT教育を展開します。

すべての授業は日本語で実施されるため、英語力に不安がある方、文系の方でも世界水準の学びを受けることが可能です。また、英国ではスタンダードな多様な出願制度を設けることで、学力試験に留まらない評価で学生を受け入れております。

■英国国立エセックス大学の概要

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/

出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位