母の日ギフト、遅れてごめんね！母の日には間に合わなかったけど、最速でお届けできる「母の日ギフト 遅れてごめんね 人気ランキング TOP10」公開。母の日の当日に営業しているネット店舗限定

Groov株式会社

2026年の母の日は、ソーシャルギフト（eギフト）の普及により、「当日でも間に合う母の日」が定着した年となりました。手軽に贈れるeギフトの拡大によって、“母の日当日まで何とかなる”という意識が広がる一方、「うっかり準備を忘れていた」「気づいたら母の日が過ぎていた」という“遅れてごめんね需要”も増加しています。

そこで母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」（https://hahanohi.me/）では、母の日には間に合わなかったけど、最速でお届けできる「母の日ギフト 遅れてごめんね 人気ランキング TOP10」を公開いたします。

「母の日ギフト 遅れてごめんね 人気ランキング TOP10」を公開

https://hahanohi.me/okuretegomenne/(https://hahanohi.me/okuretegomenne/)

■母の日.me PV及び成果件数 調査概要

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 18,789件、成果報酬成約件数 1,133件

調査期間：2026年5月1日～5月8日



※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

今年の母の日は、5月10日（日）に直接会ってプレゼントを渡した方や、離れて暮らすお母さんへ事前配送を済ませた方が多く見られる一方で、「忙しくて準備できなかった」「気づいたら当日を過ぎていた」という声も少なくありません。

しかし近年は、“母の日当日に間に合うか”だけではなく、「遅れても、きちんと気持ちを伝えること」が重視される傾向にあります。特にeギフトや即日配送サービスの普及により、“今からでも贈れる”選択肢が大きく広がってきています。

また、「今さら渡しても遅いのでは…」「機嫌を損ねてしまうかも…」と不安に感じる方も多いことから、母の日.meでは全国のお母さん200名を対象にアンケート調査を実施。「母の日ギフトが遅れた場合、どのくらいまでなら許容できるか」を調査しました。

- 【アンケート調査】母の日を過ぎてしまっても、遅れてプレゼントが許されるのは何日まで？

※アンケート調査の詳細内容 URL：https://hahanohi.me/survey015/(https://hahanohi.me/survey015/)

調査では、「事前に連絡やフォローがあれば、1週間程度は気にならない」という回答が多数を占める結果に。また、「気持ちがこもっていれば、いつでも嬉しい」という声も多く見られ、“遅れたこと”そのものよりも、“どう気持ちを伝えるか”が重要視されていることが明らかになりました。

そこで、母の日.meでは、「遅れてごめんね」の気持ちと一緒に贈れる、今からでも間に合う人気の母の日ギフトをランキング形式でTOP10ご紹介します。

【1位】選べるカーネーション花鉢ギフト

カーネーションをはじめ、マーガレットやマダガスカルジャスミンなど多彩なお花から選べる、華やかな母の日ギフト。上品で可愛らしい花鉢は、お部屋を明るく彩り、贈るだけで特別なひとときを演出します。年代を問わず喜ばれる安心の定番スタイルに加え、おしゃれなデザインも魅力。感謝の気持ちをしっかり届けられる、母の日にぴったりのフラワーギフトです。

https://hahanohi.me/okuretegomenne/#rank1

店舗名：FlowerKitchenJIYUGAOKA

価格：1,999円～

【2位】そのまま飾れるブーケ

保水ゼリー入りで水やりや花瓶が不要、届いたまま飾れるスタイルが特徴のスタンディングブーケです。忙しいお母さんでも手間なく華やかな空間を楽しめる“手間なしフラワー”として人気が高く、インテリアにも自然になじむデザインも魅力。負担をかけずに感謝の気持ちを届けられる、母の日にぴったりのやさしいギフトです。

https://hahanohi.me/okuretegomenne/#rank2

店舗名：お花ギフト ブルーミー（bloomee）

価格：2,980円～

【3位】お母さんの疲れを癒やす健康ギフト 「王様の足枕」

超極小ビーズを使用した、やさしいフィット感が魅力の「王様の足枕」。ふくらはぎから足全体を心地よく支え、短時間でもリラックスできる設計です。使用時間の目安は約10分。就寝前のひとときや、仕事後の休憩タイムに取り入れることで、日々の疲れをやさしく癒します。立ち仕事や家事で頑張るお母さんに、くつろぎの時間を届ける思いやりのギフトです。

https://hahanohi.me/okuretegomenne/#rank3

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：2,980円 ※送料別

【4位】めずらしいハイビスカス鉢植え

母の日には珍しいハイビスカスは、特別感のあるフラワーギフトとしておすすめ。その中でも「ロングライフ品種」は、1輪の花が数日間楽しめるよう改良されており、室内でも冬でも繰り返し咲くため、一年を通して長く楽しめます。定番のピンクとはひと味違う、明るく元気なビタミンカラーは、お部屋をぱっと華やかに彩る魅力も。日頃の感謝を込めて、お母さんを笑顔にする、とっておきの母の日ギフトです。

https://hahanohi.me/okuretegomenne/#rank4

店舗名：ハッピーガーデン

価格：3,980円～

【5位】母の日 ぴったり！山形県産 さくらんぼ 佐藤錦 プレミアムボックス(秀品Mサイズ/24粒)

初夏の訪れを感じる旬の味覚を贈るなら、山形県産「佐藤錦」のプレミアムさくらんぼギフトがおすすめです。鮮やかな紅色と上品な甘さが特徴の佐藤錦は、見た目の華やかさと特別感を兼ね備えた母の日にぴったりのギフトです。ひと粒ひと粒丁寧に選ばれた高品質なさくらんぼは、口に入れた瞬間に広がるジューシーな味わいが魅力。花以外の贈り物としても人気が高く、「ありがとう」の気持ちをしっかり伝えられる贅沢なフルーツギフトです。

https://hahanohi.me/okuretegomenne/#rank5

店舗名：竹城青果

価格：3,980円～

【6位】果汁・果肉たっぷり フルーティde酢 3本セット

母の日に、体にやさしく美味しいひとときを贈りませんか。「フルーティde酢 3本セット」は、果汁と果肉をたっぷり使用した贅沢な飲むお酢ギフト。フルーツの甘酸っぱさとお酢の健康パワーを手軽に楽しめ、毎日の健康習慣にもぴったりです。水や炭酸で割るほか、ヨーグルトにかけるなどアレンジも自在。お母さんのリラックスタイムを彩る、心あたたまる母の日ギフトとしておすすめです。

https://hahanohi.me/okuretegomenne/#rank6

店舗名：ふみこ農園

価格：3,380円

【7位】母の日の華やか和栗のモンブラン

華やかさと食べやすさを兼ね備えたスイーツギフトは、母の日に人気の“消えもの”ギフト。個包装で少しずつ楽しめるため、日常の中で手軽に贅沢な時間を過ごせるのが魅力です。和洋の味わいをバランスよく楽しめる詰め合わせは、幅広い年代に喜ばれやすく、「気を遣わせない」贈り物としても最適。感謝の気持ちをやさしく伝えられる母の日にぴったりの一品です。

https://hahanohi.me/okuretegomenne/#rank7

店舗名：菓匠もりん（morin）

価格：3,980円～

【8位】プレミアムカタログギフト＆プリザーブドフラワーセット

贈る相手に“好きなものを選ぶ楽しさ”を届けられるプレミアムカタログギフト＆プリザーブドフラワーセット。上品なフラワーボックスが華やかさを添え、特別感のある母の日ギフトとして人気を集めています。プリザーブドフラワーは水やり不要で長く楽しめる“手間なしフラワー”なので、お花のお世話が苦手な方でも安心。実用性と華やかさを兼ね備えた、“失敗しにくい”母の日ギフトです。

https://hahanohi.me/okuretegomenne/#rank8

店舗名：コードシーギフトセレクション

価格：10,000円

【9位】京野菜を堪能できるお茶漬け＆お吸い物ギフト

京都三条のお茶漬けやお吸い物を扱う「京洛辻が花」のお茶漬けとお吸いものセット。モナカのかわいいお花の中からあらわれるのは、京料理ならではの繊細な味わいが楽しめるフリーズドライの具材がたっぷりと入った上品なお吸い物。和食好きのお母さんに嬉しいギフトです。

https://hahanohi.me/okuretegomenne/#rank9

店舗名：コードシーギフトセレクション

価格：3,480円～

【10位】母の日限定 モロゾフ オデット

モロゾフの人気焼き菓子「オデット」を、母の日限定ラッピングで楽しめる特別なスイーツギフト。サクッと軽やかなラングドシャに、やさしい甘さのクリームを合わせた上品な味わいは、幅広い世代のお母さんに喜ばれます。個包装で食べやすく、“ちょっとずつ楽しめる”のも嬉しいポイント。気を遣わせにくい“消えものギフト”として、「いつもありがとう」の気持ちを気軽に届けられる母の日に人気の洋菓子ギフトです。

https://hahanohi.me/okuretegomenne/#rank10

店舗名：ソムリエ＠ギフト

価格：1,630円～

遅れてしまったお母さんへの贈り物だからこそ、心を込めたサプライズでお母さんを喜ばせたいですね。今からでも最速でお届けできる「母の日ギフト 遅れてごめんね 人気ランキング TOP10」をぜひご活用ください。お母さんへの感謝の気持ちを伝える素敵なギフトが見つかりますように。

なお、ランキング生成時と、直近の在庫状況が異なっている可能性もありますので、必ず商品ページ内で在庫状況・納期をご確認ください。（当該TOP10ランキングは母の日.me編集部調査時である5月8日正午時点で在庫がある事を確認しています。）

【期間限定】母の日.me母の日ギフトがもらえるキャンペーンイベント開催中

母の日ギフトが20名様・総額15万円相当がもらえる

2026年のキャンペーンでは、感謝の気持ちを込めて贈りたい、選りすぐりの母の日ギフト20点（総額15万円相当）をご用意。定番のカーネーションや花束、見た目も華やかなスイーツセット、癒やしの入浴剤や実用性グッズ、さらには今話題のスキンケアアイテムまで、バラエティ豊かなラインナップが揃っています。まもなく締め切りです。

https://hahanohi.me/lp/mothersday-gift-campaign/(https://hahanohi.me/lp/mothersday-gift-campaign/)

母の日.me メディア概要

■母の日.me メディア概要

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

・関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

掲載について

本記事で掲載している情報は、各種メディアさまににおいて、自由にお使いいただけます。

ただし、情報元として各サイトのコピーライト表記、及びリンクの設置を併せて掲載いただきますようお願いいたします。なお、テレビや新聞、雑誌など、リンクの設置が難しい場合に限り、コピーライト表記のみでの使用も可能です。使用に際し、ご連絡は不要ですが、メールフォーム等でご一報いただければ幸いです。https://www.groov.co.jp/contact/

取材について

メール： groov-info@groov.co.jp

メールフォーム： https://www.groov.co.jp/contact/

電話： 04-7167-3004（代表）

担当者名：グルーヴ株式会社