「みやざきマルっと１Ｄａｙフリーパス」好評につき今年度も発売いたします！

九州旅客鉄道株式会社

公共交通機関の利用促進・活性化や自家用車以外の移動手段の創出を目的に宮崎市と交通事業者で連携し、新たな事業を実施します。この事業については、宮崎市「バス＆列車利用促進１日フリーパス実施支援事業補助金」を活用することとしております。

上記の補助金を活用し、宮崎交通株式会社（以下：「宮崎交通」）と九州旅客鉄道株式会社（以下：「ＪＲ九州」）は、令和８年５月２２日から「みやざきマルっと１Ｄａｙフリーパス」を発売します。

「みやざきマルっと１Ｄａｙフリーパス」は宮崎市内の公共交通機関である宮崎交通・ＪＲ九州の指定エリアが、１日間乗り放題となる企画乗車券で、「九州ＭａａＳ」のプラットフォームであるスマホアプリ「ｍｙ ｒｏｕｔｅ」で販売いたします。

宮崎市民の皆様や観光で宮崎市を訪問いただく皆様にご利用いただけるように、お得な企画乗車券としております。

今後も交通事業者間が共創の取組みを通じて、ご利用の皆様の利便性向上に向けて、事業を進めてまいります。

■企画乗車券「みやざきマルっと１Ｄａｙフリーパス」概要について

【発売期間】

令和８年５月２２日（金）～１２月７日（月）

※一定の発売数に達した場合は購入不可。

【利用期間】

（第1期ご利用可能期間：5月30日 ～ 6月29日）

期間中の 土曜日・日曜日・月曜日 にご利用いただけます。

（第2期ご利用可能期間：9月12日～10月5日）

期間中の 土曜日・日曜日・月曜日 にご利用いただけます。

（第3期ご利用可能期間：11月1日～12月7日）

期間中の 土曜日・日曜日・月曜日 にご利用いただけます。

【ご購入価格】

大人５００円 小児２５０円

※いずれも１日利用分

【利用可能エリア】

宮崎市内の指定エリア（別添参照）

【ご購入場所】

九州ＭａａＳプラットフォーム おでかけアプリ「ｍｙ ｒｏｕｔｅ」

【ご購入方法】

スマホアプリ「my route」の「お得におでかけ」からエリア「宮崎」を選択し、乗車券をタップ後、枚数を入力して購入いただけます。

※クレジットカード、TOYOTA Wallet、PayPay、いずれかでのご決済となります。

【ご利用方法】

「お得におでかけ」画面右上のアイコンをタップ、購入した乗車券を選択し「利用開始」をタップしてください。

バスご利用の際は、乗車時に整理券を取り、降車の際は整理券を運賃箱に投入して、券面を運転士にはっきりとお見せください。

ＪＲご利用の際は、スマートフォンの画面に表示されたＱＲコードを駅の改札機などに設置されたＱＲリーダーにかざすか、ＱＲリーダー設置駅以外の駅では改札用のＱＲコード記載のポスターをmy routeアプリ内のカメラで読み込んでご利用いただきます。なお、一部ワンマン列車では、降車の際に運転士にスマートフォンの画面に表示されたＱＲコードをはっきりとお見せください。

▼宮崎交通ご利用可能エリア

▼JR九州ご利用可能エリア