【初出店】幸せを呼ぶザクザクパイ専門店「Fortune Moon cake」が 新潟伊勢丹「第14回全国グルメフェスティバル」に登場！

株式会社キャセリンハウス

「FORTUNE MOON CAKE(フォーチュン ムーンケーキ)(所在：宮城県仙台市青葉区、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、2026年5月27日(水)～6月1日(月)の期間に、新潟県新潟市にある、新潟伊勢丹で開催される「第14回全国グルメフェスティバル 第2弾」にて生カスタードパイを販売いたします。

【幸せを呼ぶザクザクパイ】

月は昔から、人の願いや思いをそっと見守る存在とされてきました。

Fortune Moon Cake は、そんな月のように、食べた人の時間にやさしく寄り添い、小さな幸せを届けたいという思いから生まれたお店です。

香ばしく焼き上げた何層ものパイを割ると、ふんわり軽い生クリームと、コクのあるカスタードがとろり。

ザクザクとした食感と、なめらかな口どけ、やさしい甘さが重なり合い、ひと口ごとに、心まで満たされていくご褒美スイーツです。

【キャラメリゼ＆バター香るパイ】

何層にも丁寧にバターを練りこんだパイ生地を、オーブンの中でふっくらと膨らませ、表面はキャラメリゼして香ばしく焼き上げました。

パリパリ、サクサク、ザクザクと重なり合う食感と、焼き上がりとともに立ちのぼる、今までにないほど豊かなバターの香り。

ひと口で、その違いを感じていただけるパイです。

【生カスタードクリーム】

カスタードにたっぷりの北海道産生クリームを加え、なめらかさとコクを大切に仕上げた生カスタードクリーム。焼きたてのサクサク、パリパリとしたパイの食感をいちばんおいしい状態で味わっていただくため、ご注文を受けてから一つひとつ丁寧にクリームを詰めています。

【ラインナップ】

キャラメル

\540

アーモンド

\540

ピスタチオ

\540

フランボワーズ

\540

プレーン

\540

※チョコレートのトッピング部分は変更になる場合がございます。

【ミニパイ】

8個 \648

一口サイズのかわいい「ミニパイ」も販売いたします。

別売りの生カスタードクリームは、

・カスタード

・ピスタチオクリーム

の2種類をご用意いたしました。

お好みに合わせて、追加でご購入いただけます。

開催概要

名 称：第14回全国グルメフェスティバル

会 場：新潟伊勢丹 6階催物場

期 間：2026年5月27日(水)～6月1日(月)

住 所：〒950-8589 新潟県新潟市中央区八千代1-6-1

T E L:025-242-1111

【店舗概要】

店 名：FORTUNE MOON CAKE(フォーチュンムーンケーキ)

所在地：〒980-0021 仙台市青葉区中央1-1-1 JR仙台駅１階 tekuteせんだい

営業時間：11：00～20：00

Tel：022-397-6668

公式Instagram：https://www.instagram.com/fortunemooncake/

【会社概要】

商号 ： 株式会社キャセリンハウス

代表者： 代表取締役 武谷 真名

所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル