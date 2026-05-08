小児入院の付き添い家族向けクチコミサイト「つきそい応援団」小児入院の付き添い家族における「情報ハブ」を目指しリニューアル

認定特定非営利活動法人キープ・スマイリング

認定 NPO 法人キープ・スマイリング（東京都中央区、理事長：光原ゆき、以下キープ・スマイリング）が運営する、小児入院の付き添い家族向けクチコミサイト「つきそい応援団」（ https://tsukisoi.jp/）は、これまで 3 年間で延べ 95 万 PV、訪問者数 31 万人に利用されてきました。このたびのリニューアルにより、より分かりやすく多くの口コミが集まり、初めての付き添いでも安心できる、多くの先輩家族たちの知恵やエールが集まる、温かな場を目指します。

■背景：情報が集まる場所がなく、あちこちから情報を集める必要がある小児入院の付き添い

付き添い生活には、知っていれば毎日の生活が少しだけ楽になるような、ささやかな知恵や工夫がたく

さんあるものの、付き添い者が日々の生活の中から見出してきた知恵や工夫は、これまで誰かに伝えら

れることなく消えていました。

キープ・スマイリングでは、こうした付き添い経験者の知恵や工夫を集め、これから付き添い入院をス

タートさせる家族に伝え、日々の生活に役立てていただくため、2022 年 10 月にクチコミサイト「つきそい応援団」を開設しました。

これらの情報がまとまったサイトはほかになく、開設からの 3 年強で延べ 95 万 PV、訪問者数 31 万人に利用され、特に多く閲覧されているのは「持ち物リスト」や「あると便利なもの」など実用的なコンテンツです。

しかし、より細やかでリアルな情報やシャワーや付き添いベッドの有無など全国の病院ごとの情報はま

だまだ不足しており、この度のリニューアルに至りました。

■内容：より分かりやすく多くの口コミが集まる、先輩家族の声で育つサイトへ

「つきそい応援団」は、子どもの入院に付き添う家族が抱える「何を持っていけばいいのか」「病院で

はどう過ごすのか」「ほかの人はどうしているのか」といった不安や疑問に寄り添う情報サイトとして 、閲覧ユーザーの多くが「これから付き添い入院を迎える家族」であり、入院前の情報収集として活用されています。

今回のリニューアルでは１.個人が経験談を書き込めるユーザビリティの強化、２.病院別の口コミ掲載の強化を実施。より分かりやすく多くの口コミが集まる、 初めての付き添いでも安心できる、多くの先輩

家族たちの知恵やエールが集まる温かな場を目指します。

また、全国の付き添い経験者から次の付き添い予定者に向けられる「応援メッセージ」は、 Web book や印刷物を制作し、定期的に付き添い生活応援パックへの同梱や病院への配布などをすることで、より多くの方へ心のバトンが届く施策を予定しています。

■理事長メッセージ

入院中の子どもを支える家族の存在は大きいにもかかわらず、付き添い生活は「食べられない・眠れない・休めない」状態が続き、負担は想像以上です。

2022 年小児入院の付き添い家族向けクチコミサイトとして開設した「つきそい応援団」は、少しでも安心できる情報や、誰かの経験に出会える場所でありたいと考え、運営してきました。

持ち物や過ごし方といった実用的な情報だけでなく、先輩家族の声が次の誰かを支える その循環を、これからさらに広げていきたいと思っています-- 。

皆さんの投稿によって育っていく 経験者の声で育つサイト として、付き添い家族にとっての心強い情報ハブ、そして、温かなエールの集まる場を目指してまいります。

■認定NPO 法人キープ・スマイリングについて

当団体は、入院中の子どもに付き添う家族を支える認定 NPO 法人です。全国の付き添い家族への食支援・物資支援を中心に、付き添い環境の改善に取り組んでいます。

団体ウェブサイト：https://momsmile.jp

【本件に関するお問合せ先】

認定 NPO 法人キープ・スマイリング（広報担当）

E-mail：pr@momsmile.jp 電話：03-6822-5371

取材のお申し込み：https://momsmile.jp/contact/media/