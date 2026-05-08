[ダンサー紹介第1弾！]【バレエアンサンブルガラ2026・関東公演／関西公演】チェコ共和国の第2の都市ブルノからプリンシパルダンサー2名の出演が決定！

マーティ株式会社バレエアンサンブルガラ2026・東京公演／出演ダンサー紹介

マーティ株式会社（本社：東京都港区三田2-14-4 三田慶応ビジデンス1F）が主催する「バレエアンサンブルガラ2026・関東公演／関西公演」に「榊原百萌奈さん／ブルノ国立歌劇場バレエ団・プリンシパル」「小笠原祥真さん／ブルノ国立歌劇場バレエ団・プリンシパル」の出演が決定しました。

プリンシパルダンサーとは

プリンシパルとは、バレエ団の中で主役を任されるトップダンサーのことです。高い技術力だけでなく、豊かな表現力や舞台での存在感を兼ね備え、作品の中心として舞台を引き締める重要な役割を担います。数多くの経験と実績を積み重ねたダンサーだけが立つことのできるポジションであり、その踊りは観る人の心を強く惹きつけ、舞台全体の印象を決定づける存在です。

榊原百萌奈榊原百萌奈/プロフィール

3歳より広山三佐子バレエクレアティブにてバレエを始める。2011年 日仏芸術舞踊センター短期留学。2012年 全国バレエコンクール in Nagoya 3位。2014年 ドイツ、ミュンヘンインターナショナルバレエスクールへ留学 Rosina kovacs pop, Bojana Nenadovic Otrin, Maxim Chashchegorovなどに師事。ウィーン国際バレエコンクール 1位。2015年 ワールドバレエコンペティションin ルーマニア1位。インターナショナルバレエ・コンテンポラリーダンスコンペティション 1位。バレエ・ダンスコンペティション in Italy 1位。2016年 ドイツ・コットブス州立歌劇場にてゲストダンサーとしてUwe Scholz振付"Octet"を踊る 。ウィーンインターナショナルバレエコンクール1位。2017年 ブレーマーハーフェン州立歌劇場バレエ団 バレエガラにてサタネラのグラン・パ・ド・ドゥとパリの炎のグラン・パ・ド・ドゥを踊る。2017年 8月 チェコ・ブルノ国立歌劇場バレエ団に入団。2022年 デミ・ソリストに昇格。ブレーマーハーフェン州立歌劇場バレエ団 バレエガラにてドン・キホーテのグラン・パ・ド・ドゥを踊る。2023年ソリストに昇格。2025年プリンシパルに昇格。

榊原百萌奈さんの詳細はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/vol-6-%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88/%E6%A6%8A%E5%8E%9F%E7%99%BE%E8%90%8C%E5%A5%88-1/小笠原祥真小笠原祥真/プロフィール

7歳より高和学院橘バレエ教室にてバレエを始める 2014年 都立総合芸術高校に入学 2016年 ノルウェー・オスロ国立芸術アカデミーへ留学 2017年 The Nordic Baltic Ballet Competition - 観客賞 2017年 グラース国際バレエコンクール - ゴールドメダル，グランプリ賞 2018年 The Nordic Baltic Ballet Competition - 第1位 2018年 チェコ・ブルノ国立歌劇場バレエ団入団 2020年 デミ・ソリストに昇格 2023年 ソリストに昇格

2025年 プリンシパルに昇格

小笠原祥真さんの紹介はこちら :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/vol-6-%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E7%A5%A5%E7%9C%9F/

チェコ・ブルノ国立歌劇場バレエ団とは

ブルノ国立歌劇場

ブルノ国立歌劇場バレエ団（Ballet of the National Theatre Brno）は、チェコ共和国の第2の都市ブルノを拠点とする、同国で2番目に大きなプロフェッショナルバレエ団です。その歴史は1919年に始まり、100年以上にわたる伝統を誇ります。

1.歴史と伝統

ブルノ国立歌劇場バレエ団は、1919年に設立され、チェコ国内外で高い評価を受けてきました。1938年には、セルゲイ・プロコフィエフ作曲のバレエ『ロミオとジュリエット』の世界初演を行い、バレエ史に名を刻んでいます 。

2.多彩なレパートリーと芸術性

ブルノ国立歌劇場バレエ団のレパートリーは、クラシックバレエからネオクラシック、コンテンポラリーダンスまで多岐にわたります。『白鳥の湖』『くるみ割り人形』『眠れる森の美女』『ラ・バヤデール』などの古典作品に加え、ジョージ・バランシン、イリ・キリアン、ナチョ・ドゥアト、エドワード・クルグ、ヨハン・インガーなど、世界的な振付家の作品も上演しています 。

3.多国籍なダンサー陣と芸術監督

現在、バレエ団には約50名のダンサーが在籍し、20カ国以上から集まった多国籍なメンバーで構成されています 。2013年からは、スロバキア出身の著名なバレエダンサーであるマリオ・ラダチョフスキーが芸術監督を務め、彼の指導のもと、バレエ団はさらなる創造的な成長を遂げています 。

チェコ・ブルノ国立歌劇場バレエ団で活躍中の2人の魅力

伝統と革新を融合させた高い芸術性を持ち、国際的にも注目されるバレエ団で、多彩なレパートリーに対応することは容易ではありません。監督や振付家の指示を忠実に再現し、役になりきること・そしてダンサーとしての高い技術を保ち続けることが、ソリストの2人には日々求められています。

そんな中で技術を向上し続け、踊り続ける精神力や探求力は、他のダンサーをはるかに上回ります。

謙虚で繊細、だからこそできる細やかな視点・視線から生まれる探求で、現地の目の肥えたお客様を満足させ続ける彼らの踊りは、日本ではなかなか見ることができません。

芸術の街「チェコ・ブルノ」、そんな国で輝きを放ち続ける彼らの踊りにぜひご注目ください！

おすすめ・作品紹介

榊原百萌奈さん・小笠原祥真さんペアが今回踊る演目は「『ドン・キホーテ』第3幕のグラン・パ・ド・ドゥ」です。海外で実際に主役を踊っている2人が、 そのまま主役ペアで踊るという、かなり贅沢な内容で上演が決定しています。この演目はテクニックも華やかさも最大級で、いわゆる「一番盛り上がる作品」なので、バレエ鑑賞が初めてでも楽しめる作品となっています。

公演詳細「バレエアンサンブルガラ2026・関東公演」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/449_1_bfa55d007e4edfddb30d6a2bbf10d0be.jpg?v=202605090351 ]公演詳細はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/%E5%85%AC%E6%BC%94%E6%83%85%E5%A0%B1-vol-6%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88/チケットはこちらから :https://teket.jp/3725/66770

公演詳細「バレエアンサンブルガラ2026・関東公演」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/449_2_323d4e66e523bf8f0150b595c0b2c2b9.jpg?v=202605090351 ]公演情報はこちら :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/%E5%85%AC%E6%BC%94%E6%83%85%E5%A0%B1-vol-7%E5%A4%A7%E9%98%AA-2026%E5%B9%B48%E6%9C%88/チケットはこちらから :https://teket.jp/3725/67045

榊原百萌奈

小笠原祥真

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バレエアンサンブルガラ公演事務局

HP:https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/

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