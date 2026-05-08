横浜天然温泉SPA EAS映像演出サウナが彩る、進化したウェルネス空間へ2026年7月28日グランドオープン

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社グループ連結子会社である株式会社ミツウロコ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田島晃平）が運営するリラクセーション施設「横浜天然温泉SPA EAS」（以下、「SPA EAS」）は、2026年7月28日(火)にグランドオープンいたします。

施設の新しいコンセプトとして「Wellness Quest（ウェルネスクエスト）」を掲げ、日常から一歩離れた“癒しの旅”を皆さまにご提供いたします。

2フロア延床面積約3,000平方メートル の館内は、地下から湧き出る源泉かけ流しの天然温泉や多種多様なお風呂はそのままに、巨大スクリーンを伴う新たなサウナや、光が差し込む開放的な休憩エリアなど、より居心地がよく洗練された空間へと生まれ変わります。

さらに、ご利用年齢を従来の18歳以上から16歳以上へと拡大し、これまで以上に多くの方にご利用いただけるようになります。

※画像はすべて完成予想イメージです。今後変更となる場合がございます。また、人物・服装等は演出上の表現であり、実際の利用時とは異なる場合がございます。

■リノベーションコンセプト

『Wellness Quest -遠くへ行かなくても、日常から一歩離れられる「癒しの旅」-』

横浜という都市にありながら、日常から一歩離れ、心身を整える「癒しの旅」をコンセプトに、空間と体験を再構築いたしました。

心と身体をゆるやかに解きほぐし、前向きな気持ちで日常へと戻っていく――そんなウェルネス体験の一助となることを目指しています。

■映像演出サウナ導入 -SAUNA IMMERSIA（サウナ イマーシア）-

「IMMERSIA」は“Immersion（没入）”から着想を得た名称。視界いっぱいに広がるワイドスクリーンを導入し、男女一緒に楽しめる新たなサウナが誕生いたします。映像に包まれながら、じっくりと汗を流す新しいサウナ体験をお楽しみいただけます。

また、人気コンテンツである熱波イベントは、迫力ある映像演出と融合することで、これまで以上の一体感を生み出します。

発汗後の心身を整えるため、広々としたクールエリアも新設。ビルを囲む豊かなグリーンを眺めながら深呼吸し、心地よい涼感に包まれる特別な時間をお過ごしください。サウナ体験の仕上げに、ゆったりとおくつろぎいただけます。

■新ラウンジエリア‐VALO TERRACE（ヴァロ テラス）‐

ラウンジエリアを全面改装し、休憩や読書、軽食を楽しめる、より快適で心躍る空間へと生まれ変わります。「VALO」-フィンランド語で“光”を意味するその名のとおり、やわらかな光が差し込む開放的な空間で、思い思いのひとときをお過ごしいただけます。

■SPA EAS×ID UNITED ARROWSコラボレーション館内着

リノベーションした空間にあわせ、館内着を一新します。 株式会社ユナイテッドアローズが展開するユニフォーム向けレーベル「ID UNITED ARROWS」がオリジナルデザインを手がけました。

癒しの温浴空間、極上のスパ時間で過ごすひとときを、心地よく演出します。

館内着のデザインは後日公開いたします。

■温浴施設初出店の本格和食ブランドが手掛ける、和モダンダイニングが登場

飲食エリアでは「和食・酒 えん」「おばんざい・炙り焼き・酒 菜な」「おぼんdeごはん」など多様な業態を展開する株式会社ビー・ワイ・オーが、新ブランドのレストラン「碧和音（みわね）」とカフェ「碧和音Cafe」を出店いたします。

レストランでは、主菜と副菜をバランスよく楽しめる定食スタイルを中心に、身体にやさしく染みわたる料理や、しっかりと食べ応えのある“サウナ飯”まで幅広くご用意しております。ランチからディナーまでほっと一息つける食事の時間をお楽しみいただけます。

なお、レストランはSPA EASに入館されていない方でもご利用いただけます。

■充実したトリートメント・ボディケア

トリートメントエリアを全面的に刷新し、多彩な専門メニューを取り揃えました。ボディケア、タイ健式、エステ、あかすりなど、その日の体調や気分に合わせて最適なメニューをお選びいただけます。プライベート感を重視した空間設計で、心もほぐれるトリートメント体験を提供いたします。

■スマート入退館システム導入

自動受付機および自動精算機の導入により、入館から会計までスムーズにご利用いただけます。なお、お支払いは完全キャッシュレス決済となります。

館内での飲食やトリートメントのご利用料金はICキーにまとめて課金されるため、館内でお財布を取り出す必要はありません。

■SPA EAS公式LINEスタート＆カウントダウン企画開催

オープンに先立ち、公式LINEアカウントを開設いたしました。今後の最新情報やキャンペーン、お得な情報をお届けいたします。また、2026年6月1日(月)よりオープンまでのカウントダウン期間中、特別企画の実施を予定しています。ぜひ友だち追加をしてお待ちください。

https://page.line.me/yokohama-spaeas

@yokohama-spaeas

※これまでご利用いただいておりました横浜天然温泉SPA EAS公式アプリは、2026年5月31日(日)をもちましてサービスを終了いたします。なお新たなポイント会員制度を予定しております。

【横浜天然温泉SPA EASホームページ】

https://spa-eas.com/

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