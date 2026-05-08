【マンダリン オリエンタル レイク コモ】メインダイニング施設をリニューアルし、新たなスパ・トリートメントも導入して2026年シーズンの営業を開始

マンダリン オリエンタル ホテル グループ

イタリア北部のコモ湖の湖畔に佇む風光明媚な街、ブレーヴィオに位置するマンダリン オリエンタル レイク コモ(https://www.mandarinoriental.com/ja/lake-como/blevio)は、館内レストラン「L'Aria （ラリア）」をリニューアルし、新たなスパ・トリートメントを導入した上で、2026年度の営業を本年4月26日から開始いたしました。例年通り11月上旬までの営業を予定しており、本年度の営業開始を記念し、期間限定のお得な宿泊プラン(https://www.mandarinoriental.com/ja/lake-como/blevio/offers/la-primavera-in-lake-como)もご案内しております。

「L'Aria （ラリア）(https://www.mandarinoriental.com/ja/lake-como/blevio/dine/l-aria)」のインテリアとメニューを刷新

スイス・バーゼル出身のジャック・ヘルツォークとピエール・ド・ムーロンが率いる世界的に有名な建築デザイン事務所「ヘルツォーク＆ド・ムーロン」に内装のリニューアルを依頼し、機能性を向上させたほか、これまで以上に視覚的に魅力的な空間を生み出しました。施設内は「ヴェネチアン・テラゾ」調のデザインスタイルがイタリア産大理石と磨き上げられたダークウッドと華麗に調和し、温かみと質感を感じさせる色調でまとめられています。また、オールドローズ色のファブリックや、周囲の庭園から着想を得た複数のデザインディテールが、洗練でありつつ親密な雰囲気を演出しています。ゲストの皆様が集う中心地の役割を果たす彫刻作品のような佇まいのエレガントなカウンターは、朝食はビュッフェテーブルとして、夕刻以降はアペリティーボ用のバーとして使用いたします。ベランダから素晴らしい見晴らしのテラス、湖畔のグリーンハウスへと自然な流れで連なる空間構成、さらにプレス加工されたキャストガラスと真鍮を組み合わせたドラマティックな天井が美しく光を反射し、時間とともに表情を変える幻想的な輝きと時間の流れを生み出します。そして、コモ湖の美しい景観をインスピレーションに地元職人が手作業で制作した美しい陶器コレクションが、空間を豊かに彩ります。

レストランでは、エグゼクティブシェフのマッシミリアーノ・ブラゾーネが監修するメニューを朝食からディナーに至るまで、終日お楽しみいただけます。調理技法を取り入れ、地元の食材をふんだんに使ったメニューは、日本の伝統的な「炉端焼き」をはじめ、新鮮な魚介のカルパッチョ、軽やかな天ぷら、現代的なアレンジを加えたイタリアの定番料理などから構成されています。

その他のダイニング施設

コモ湖エリアでも屈指の人気スポット「CO.MOバー&ビストロ(https://www.mandarinoriental.com/ja/lake-como/blevio/dine/como-bar-and-bistrot)」では、コンテンポラリーな料理と「ドリンクで巡るイタリア」と形容するに相応しいカクテルメニューを取り揃えております。また、コモ湖畔の洒落たロケーションに位置する「NAMI Cafe(https://www.mandarinoriental.com/ja/lake-como/blevio/dine/nami-cafe)」はよりカジュアルな雰囲気で、アジアン・テイストを取り入れたお食事や定番メニューをご用意しております。

「111SKIN」製品を使った新たなスパ・トリートメントを導入

数々の受賞歴を誇る館内スパ(https://www.mandarinoriental.com/ja/lake-como/blevio/wellness)では本シーズンより、ロンドン発の高級スキンケアブランド、「111SKIN」の製品を使った4種類のトリートメントを新たに導入いたしました。世界的に著名な形成外科・再建外科医であるヤニス・アレクサンドリデス博士により2012年に設立された「111SKIN」は、臨床科学とラグジュアリーを巧みに融合したスキンケアブランドです。「ブラック・ダイヤモンド・ノンサージカル・リフト・フェイシャル」は、肌をなめらかに整えつつ、明るさを引き出しながらフェイスラインを美しく際立たせます。また、「リペラティブ・ロンジェヴィティ・フェイシャル」は、肌に深いうるおいを与えながらバランスを整え、バリア機能を強化します。その他、ブライトニングと再生を促す「イーブン・グロウ・スカルプティング・フェイシャル」、クライオセラピーによって微小循環を促進し、疲労感を軽減しながら肌に活力をもたらす「クリヨ・レイディアンス・フェイシャル」などのトリートメントもご用意しております。これら4つのシグネチャー・トリートメントは、目に見える効果と深いリラクゼーションを追求する、当リゾートならではのウェルネスに対するアプローチを体現したトリートメントとなっております。

「La Primavera in Lake Como(https://www.mandarinoriental.com/ja/lake-como/blevio/offers/la-primavera-in-lake-como)」宿泊パッケージ

本年度シーズンの営業開始を記念して2026年6月30日まで、当館での宿泊に加え、ガストロノミー体験とリラクゼーション、さらにはコモ湖周辺の魅力を発見いただけるアクティビティをセットにした宿泊プランをご案内しております。プランには以下の内容を含んでおり、2名様1室1泊1,770ユーロ（約32万5千円）からのご案内となります。

- 当館でのご宿泊（2泊）- 「L'Aria （ラリア）」での朝食（滞在中毎日）- 「CO.MOバー&ビストロ」でのスペシャルランチ（お二人様、一回、飲み物は含まず）- 80分のスパ・トリートメント（お二人様、一回）- コモ湖周辺の丘陵地を巡るガイド付きのウォーキング（3時間、お二人様）、あるいは庭園でのプライベート・ヨガ・クラス（お二人様）

宿泊プランの詳細およびご予約については、ホテルの公式サイト(https://www.mandarinoriental.com/ja/lake-como/blevio)をご確認ください。滞在客室カテゴリーについては空室状況により異なり、宿泊プランのご利用にあたっては、当館の利用規約が適用されます。

■ マンダリン オリエンタル レイク コモについて

風光明媚なコモ湖の湖畔、陽光あふれる森林に佇む静寂に溢れるリゾートです。敷地の中心地には19世紀に建造されたヴィラ・ロッカブルーナが建ち誇り、全ての空間を優雅さが漂うモダンなイタリアンスタイルと落ち着いたオリエンタルテイストが融合したデザインで改装済みの24室の客室、49室のスイート、そして2棟の独立型プライベートヴィラをご用意しております。ダイニング施設としては、ファインダイニングレストランの「L'Aria （ラリア）」、「CO.MOバー&ビストロ」、湖上フローティングプールに隣接する「NAMI Cafe」があり、全ての施設で美しいコモ湖の景観を楽しみつつ、お食事をお楽しみいただけます。スパ施設には、2室のプライベートスパスイート、2室のシングルトリートメントルーム、1室のカップルトリートメントルーム、ビューティースタジオ、さらにホリスティックな温熱・ウォーターエクスペリエンスエリアを備えており、いずれもコモ湖の絶景を望む贅沢な空間となっております。

■ マンダリン オリエンタル ホテル グループについて

マンダリン オリエンタルは、世界各地で最上級クラスのホテル、リゾート、レジデンスを所有・運営しており、これまでに権威ある賞を数多く頂戴しております。全ての施設が、香港とバンコクの2カ所で誕生した当グループを特徴づけるアジアの遺産を受け継ぎつつ、立地するロケーションの魅力を最大限に体現化しており、各ホテル独自のファン（地元職人によって丹念に作られた扇子）がその象徴となっています。世界中どの場所においても、常に卓越性を追求する情熱を元に、平凡を非凡に、ゲストをファンへと変える、充実した体験を、「伝説的」と称されるサービスを通じてご提供することを使命として掲げています。現在、29の国と地域において、計46軒のホテル、15のレジデンス施設、39の「エクセプショナル・ホームズ」を展開しており、多数の新規開発プロジェクトも推進しております。マンダリン オリエンタルは、長期的な視点での持続可能な成長を達成しつつ、ラグジュアリーホスピタリティ業界における革新的リーダーとしての地位を高め続けています。当グループについてのより詳細な情報は当社のSNSチャンネルおよびウェブサイト(https://www.mandarinoriental.com/ja)をご参照ください。報道関係者様向けのサイトはこちら(https://press.mandarinoriental.com/)となっております。