Adoなどが所属するクラウドナインが全国7ヶ所のタワーとコラボ！

株式会社クラウドナイン

Ado、shallm、平手友梨奈などアーティストやクリエイターを多くマネージメントする音楽・芸能事務所である株式会社クラウドナイン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：千木良卓也、以下「クラウドナイン」）は、さっぽろテレビ塔（北海道）、神戸ポートタワー（兵庫県）、横浜マリンタワー（神奈川県）、名古屋MIRAIタワー（愛知県）、福岡タワー（福岡県）、東京タワー（東京都）、ニデック京都タワー（京都府）とコラボレーションした「CLOUD NINE TOWER（クラウドナインタワー）」を開催いたします。

【CLOUD NINE TOWER（クラウドナインタワー）とは？】

クラウドナインと全国７ヵ所のタワーのコラボレーションが実現。音楽プロダクションとして初となる本コラボでは、所属イラストレーターによる描き下ろしビジュアルを使用したコラボグッズをはじめ、コラボフード、謎解き企画、限定ライトアップ演出などさまざまなコンテンツを展開いたします。

各都市の展望台から望む美しい景色とともに、ここでしか味わえない特別な空間をぜひご体感ください。

＜実施施設/期間＞

１.さっぽろテレビ塔 6/5(金)～6/14(日)

２.神戸ポートタワー 6/12(金)～6/28(日)

３.横浜マリンタワー 6/26(金)～7/12(日)

４.名古屋MIRAIタワー 7/18(土)～8/2(日)

５.福岡タワー 7/24(金)～8/9(日)

６.東京タワー 8/7(金)～9/23(水・祝)

７.ニデック京都タワー 8/17(月)～8/30(日)

＜コラボグッズ＞

さっぽろテレビ塔・神戸ポートタワー・横浜マリンタワーでは、yoshimura feat.yoshimuraによる書き下ろしキャラクターを使用したグッズを展開。

名古屋MIRAIタワー・福岡タワー・ニデック京都タワーで展開するグッズの担当イラストレーターについては、後日公開を予定しております。

なお、東京タワーでは、上記すべてのグッズを販売予定です。

※グッズ・特典・装飾物等に関しては、製造の関係上、4月1日時点の所属アーティストにて展開しております。

【CLOUD NINE TOWER公式ホームページ】

https://7tower-collabo.com/(https://7tower-collabo.com/)

【CLOUD NINE TOWER公式SNS】

X：https://x.com/Cloud9(https://x.com/Cloud9Tower)Tower(https://x.com/Cloud9Tower)

【取材・お問い合わせ窓口】

株式会社クラウドナイン 「CLOUD NINE EVENTS」広報担当 cne@cloud9pro.co.jp

■ 株式会社クラウドナインについて

～1人では作れなかった人生の選択肢を～

2019年に設立。Ado、shallm、平手友梨奈などアーティスト、作曲家、イラストレーター、エンジニアなど広くエンターテインメントに関わる人材のプロデュース、マネジメントを行っている企業である。

LIVEプロデュース、音源制作、スクール、プラットフォームなど業務の幅は広く、所属アーティストのオリジナル曲で設立後1年9ヶ月で国内チャート1位、3年半でApple Musicチャートで日本の楽曲初の全世界1位を獲得している。

■ 法人概要

社名 ：株式会社クラウドナイン

代表 ：千木良 卓也

所在地：東京都渋谷区神宮前２丁目３４－１７住友不動産原宿ビル14階

https://cloud9pro.co.jp/