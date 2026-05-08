関西初となる路面旗艦店「Nigel Cabourn THE ARMY GYM Osaka Minami Horie Store」がオープン

株式会社 OUTER LIMITS

Nigel Cabourn THE ARMY GYMは、関西初となる路面旗艦店「Nigel Cabourn THE ARMY GYM OSAKA MINAMI HORIE STORE」を、2026年5月16日(土)、大阪・南堀江にオープンいたします。

メンズ・ウィメンズを中心に、ブランドの世界観と親和性のあるセレクトアイテムも展開。

クラシックとモダンが共存する空間の中で、Nigel Cabournの世界観を体感いただける店舗となります。

内装は、長年Nigel Cabournの店舗設計に携わってきたHIGH LIGT監修のもと制作。

クラシックな要素をベースにしながらも、現代的な空気感を取り入れた空間に仕上げています。

また、店舗外観にはペイントアートを施し、南堀江という街のカルチャーとも呼応する、新たな拠点を目指します。

店内では、Nigel Cabourn MEN / WOMANに加え、ブランドの世界観と親和性のあるセレクトアイテムや別注アイテムなども展開予定です。

■ RECEPTION PARTY

日時：2026年5月15日(金) 17:00 - 20:00

どなたでもご来場いただけます。

お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ NOVELTY

オープンを記念し、数量限定のノベルティをご用意しております。

【来場者特典】

※レセプション来場者限定配布

マネークリップ

【購入者特典】

オリジナルキーホルダー

※数量限定

購入者特典のキーホルダーは、六本木店のノベルティと同シリーズとなるカラー別注仕様。

旅や移動をインスピレーション源とするNigel Cabournらしい背景を落とし込んでいます。

オリジナルキーホルダー

購入者特典

マネークリップ

レセプションパーティー来場者特典

■ STORE INFORMATION

店舗名（英）：Nigel▲Cabourn▲THE▲ARMY▲GYM▲Osaka▲Minami▲Horie▲Store

店舗名（和）：ナイジェル・ケーボン▲アーミージム▲大阪南堀江店

住所：〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-15-11 WINビルB1F

電話番号: 06-6556-7606



オープン日：2026年5月16日(土)

営業時間：11:00 - 19:00

URL：cabourn.jp

▲=半角スペース

■HP

https://cabourn.jp/

■INSTAGRAM

MAN : https://www.instagram.com/nigelcabournjapan/

WOMAN : https://www.instagram.com/nigelcabourn_woman_japan/