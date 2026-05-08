車種専用ハンドル　「エフェックス イージーフィットバープラス」 シリーズに HONDA CB1000F ’26モデル用が新登場！

株式会社プロト写真はゴールド

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、HONDA CB1000F ’26用 「イージーフィットバープラス」の発売を開始いたしました。

エフェックスとは

オートバイもクルマのように、ポジションを自分に合わせたい。一方でバイクは、ポジションが操縦性に与える影響が大きいのも事実・・・車体が本来持つ設計思想を生かしつつ、理想的なポジションを追求したい。「最小にして、最大の効果」 をコンセプトに誕生したバイクのポジション調整系パーツブランド EFFEX（エフェックス）。チョットなのに、ちょうどいい。変化の「量」ではなく、「質」を追求して開発したEFFEX（エフェックス）にて、より快適なバイクライフを提案します。

別売りバーエンド、イオミックグリップ 装着例

イージーフィットバーとは

車種専用に設計された少し手前にくるハンドルバー。サイズは純正比７mmUP/21mmBACK、スイッチ穴加工済でブレーキホースやハーネス類の変更は不要です。

写真はシルバー純正に対し少し手前で絞り角を1°追加することで快適ポジションに写真はブラック

品名： エフェックス イージーフィットバープラス

適合： HONDA CB1000F ’26

素材： アルミ/アルマイト仕上げ

仕様： ハンドル外形（クランプ部）φ28.6/ハンドル外形φ22.2/ハンドル内径（グリップ部）φ14

スイッチボックスの回り止め穴加工

カラー：シルバー・ブラック・ゴールド

価格（税込）10，780円

発売時期：発売中

備考： 純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト（内径Φ14）をご利用下さい。

エフェックス公式ホームページ

https://www.plotonline.com/motor/effex/

◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。



また、CSR活動の一環として国内最大規模の“ものづくり＝人づくり”の事業「学生フォーミュラ日本大会」への参加・サポート（スウェッジラインの提供）により自動車技術ならびに産業の発展・振興に資する人材を育成する。

プロト学生フォーミュラ応援サイト

https://www.plotonline.com/gakusei-formula/



【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/